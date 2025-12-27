Netflix《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界最後一役」大結局前追劇重點：世界觀、反派陰謀、主角團「豆莖作戰」計畫？

《怪奇物語》第五季海報、劇照（Netflix提供）

【文／Sophie Yeh】Netflix 本週開播《怪奇物語》第5季第2輯（第5~7集），第二天在台灣衝回當日節目榜單 Top 2，剩下第8集（最終回大結局）線上看何時播出？最終集超長時長？第2輯劇情進展到哪？迎接大結局前，重新梳理《怪奇物語》剛剛揭曉的複雜世界觀，反派邪惡陰謀？主角團隊打算如何反擊？一篇完整掌握。

－《怪奇物語》第五季共幾集？大結局「劇終集」（第8集）線上看何時播？

Netflix 全球現象級美劇《怪奇物語》第五季最終季（Stranger Things Season 5）分為三階段上架：第 1 輯（第1~4集）、第 2 輯（第5~7集）以及劇終大結局（第8集）。

《怪奇物語》第五季全劇大結局（第8集）上架時間：

台灣時間 2026 年 1 月 1 日 （四）元旦上午 9:00 線上看在 Netflix 上架。

《怪奇物語》第五季劇照（Netflix提供）

－《怪奇物語》第五季「劇終集」（第8集）單集時長？電影等級？

全劇最後一集《怪奇物語》第5季第8集，只有一集，但單集時長卻達到電影等級，有 2 小時 8 分鐘，該集標題為「Chapter Eight: The Rightside Up」，在美國與加拿大的確會在電影院上映最終集。

廣告 廣告

《怪奇物語》第五季劇照（Netflix提供）

－《怪奇物語》會不會有第六季？有衍生劇？

粉絲捨不得，但元旦就是要告別《怪奇物語》近 10 年故事的時刻了，官方確定《怪奇物語》第五季就是最後一季，不會有第六季！

至於原因？主創編劇雙人組 達菲兄弟（The Duffer Brothers）本來就計劃創作明確結尾的故事，而非等到官方不續訂才開始收尾，早在六、七年前就構思好了最終章。

最終季第五季第2輯 揭開《怪奇物語》顛倒世界「蟲洞」背景設定，編劇何時決定的？為何最後一季才給答案？

達菲兄弟向美媒《Variety》透露：「早在第一季製作階段，Netflix 有要求提供《怪奇物語》世界觀的設定，我們希望故事保持神祕感，不想要在第一季就告訴觀眾。」Netflix 回應：「這樣很好，但得先寫下來給我們。」當時編劇撰寫了20頁的背景設定文件。

《怪奇物語》即將完結，未來會推出衍生劇《怪奇物語：1985 故事集》（Stranger Things: Tales from '85）是一部動畫影集，故事回到霍金斯小鎮，時間發生在《怪奇物語》第二季與第三季之間，1985 年的冬天，原班主要角色回歸，預計 2026 年 上架。其他真人衍生影集目前仍在開發中。

《怪奇物語》第五季第2輯劇照（Netflix提供）

－《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界」背景世界觀？

第五季第2輯「達斯汀」找到「布雷南博士」的日誌，才完整揭露《怪奇物語》世界觀，究竟有幾個世界？「顛倒世界」是誰創造的？「深淵」又是什麼？

《怪奇物語》兩個世界和一個蟲洞（橋）

《怪奇物語》有兩個世界，和連接兩個世界的蟲洞空間。

上方的「深淵」：魔神、藤蔓、奪心魔的故鄉，看起來像火星場景，是「威可那」肉身所在的地方，他綁架的小孩肉身也都受困在這個世界。當年「伊萊雯」把「亨利」放逐到這裡，他變成「威可那」開始籌劃天大的陰謀。

《怪奇物語》第五季第2輯「深淵」劇照（Netflix提供）

中間的「顛倒世界」：不是原本大家以為的另一個世界，只是一個蟲洞空間，像一座時空橋梁，把時空中的「真實世界」與上方另一個維度的異世界「深淵」連接在一起，由「奇異物質」凝聚且高度不穩定，是當年「布雷南博士」逼迫「伊萊雯」反抗「亨利」（威可那）時，神交「深淵」時撕開時空大門所創造出來的。

《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界」劇照（Netflix提供）

下方的「現實世界」：主角群生活的霍金斯小鎮的世界。

「威可那」的心靈空間「暗域」

「亨利」也就是反派「威可那」以自己的記憶，用意識創造出來心靈空間「深淵」，包含他曾居住的房屋、森林、沙漠、霍金斯實驗室以及他內心深處最害怕的洞穴，像一個由不同場景組成的巨大記憶迷宮，「麥克絲」的意識在此被困了兩年，非常熟悉「暗域」的空間佈局。

《怪奇物語》第五季第2輯「暗域」劇照（Netflix提供）

－《怪奇物語》反派「威可那」終極陰謀是什麼？

「威可那」終極目隨著《怪奇物語》故事進展越來越清晰了，他計畫挪移兩個世界，把「深淵」和「現實世界」融合在一起，重塑成自己想要的世界。

為了達成這個目的，他帶走12名小孩，利用兒童容易被誘導控制的特性，把他們當成容器，用意識控制他們，增強自己的力量，創造裂隙削弱「深淵」和「現實世界」來挪移兩個世界。

《怪奇物語》第五季第2輯劇照（Netflix提供）

「威可那」侵入其他人和怪物的心靈，會形成集體心智，主角團隊的「威爾」只要距離夠近，也能連結集體心智，窺探「威可那」的想法，也能操控「威可那」或受集體心智控制的怪物。

－《怪奇物語》主角團隊最終戰役「豆莖作戰」計畫

「深淵」在顛倒世界的天空上方，主角團隊如果駕直升機前往，「深淵」裂隙太小直升機進不去，無法殺反派，也沒辦法解救小朋友，那該如何移動到天空上的「深淵」？

主角團隊阻止「威可那」的計畫，《怪奇物語》是用童話故事《傑克與豌豆》來比喻，童話故事主人翁得到了魔豆，他沿著向上生長的魔豆豆莖，爬到天上的另一個世界。

在霍金斯小鎮，廣播站的「粗呱電塔」頂端，延伸到天空中，類似魔豆豆莖的概念，電塔頂端是離天空中「深淵」最接近的部分。

《怪奇物語》第五季第2輯劇照（Netflix提供）

「史帝夫」想出借力使力的「豆莖作戰」計畫，既然「威可那」想要拉近兩個世界使其融合，主角團隊前進顛倒世界，趁兩個世界拉近時，也就是「深淵」剛觸及到「粗呱電塔」頂端的時刻，派「伊萊雯」領軍的滲透組，入侵「威可那」的心靈，殺他措手不及，其他人分工合作，沿著電塔頂端進入「深淵」救人。

當主角團隊離開「深淵」後，在奇異物質附近安裝定時炸彈，等大家都逃離「顛倒世界」回到「真實世界」後，炸彈引爆就會一舉炸毀「顛倒世界」、「深淵」還有魔神、奪心魔等所有的怪物。

《怪奇物語》第五季第2輯劇照（Netflix提供）

－《怪奇物語》軍方長期的秘密計畫

政府秘密計畫的支線，也有了重大進展，政府當年把「亨利」的血輸進多名孕婦體內，生下有強大能力的小孩，把他們武器化，可以開啟更多時空裂縫大門，對付敵人，「伊萊雯」和她姊姊「卡莉」都是其中一員，「布雷南博士」過世後，現在由「愷博士」接手計畫，不擇手段抓捕「伊萊雯」。

「卡莉」認為即使消滅顛倒世界，打敗「威可那」後，軍方也不可能放過能力最強大的「伊萊雯」，所以遊說「伊萊雯」在「豆莖作戰」結束後留在顛倒世界，一起被毀滅，才能終止又被政府抓回去的悲慘命運，「伊萊雯」會如何選擇成為大結局的伏筆之一。

《怪奇物語》第五季第2輯劇照（Netflix提供）

最終大結局，會揭開《怪奇物語》十年故事的所有伏筆，「豆莖作戰」計畫會出現什麼意外？「史蒂夫」、「吉姆哈普」或其他主角成員會不會領便當？反派「亨利」（威可那）童年曾在洞穴遇到一名拿著神祕公事箱的男人，神秘箱子裡有什麼？「亨利」最害怕的記憶是什麼？女主角「伊萊雯」會如何選擇自己的命運？所有答案要等到元旦，《怪奇物語》第五季劇終集揭曉！

《怪奇物語》第五季第8集（最終回大結局）將於台灣時間 2026年1月1日（四）上午09:00 於線上看Netflix 上線。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！