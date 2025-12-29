Yahoo奇摩電影戲劇編輯部

Netflix《怪奇物語》第五季（最終季）追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？第8集大結局1/1上午登場！

Yahoo奇摩電影戲劇編輯部
更新時間
《怪奇物語》第五季第1輯海報（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯海報（Netflix提供）

【文／Sophie Yeh】Netflix 全球人氣美劇《怪奇物語》第五季（Stranger Things）影迷敲碗期待的最終季真的來了！距離上一季播出，已超過1200多天了，顛倒世界的終局之役會11月27日拉開序曲，馬上來了解第五季第1輯、第2輯、第3輯播出時間，編劇推薦必複習集數，最終季有哪些演員回歸？哪些新角色登場？前情必知重點，一篇掌握「最終季必看懶人包」一起回到霍金斯小鎮！

● 《怪奇物語》第五季最終季線上看方式？總共有幾集？

《怪奇物語》第五季是劇終最後一季，共8集，最終季分為第1輯、第2輯和第3輯，分三次在線上看串流 Netflix 上架，前兩輯播出時間隔一個月，最終回只隔6天，在明年元旦回歸：

  1. 第1輯（第1~4集）：2025年11月27日（四）上午09:00

  2. 第2輯（第5~7集）：2025年12月26日（五）上午09:00

  3. 第3輯（第8集 最終回大結局）：2026年1月1日（四）上午09:00

開播日與以往下午才上架不同，《怪奇物語》最終季三次上架時間都會是台灣時間早上9點，影迷可更早搶看。

👉延伸閱讀》

Netflix《怪奇物語》第五季第2輯「顛倒世界最後一役」大結局前追劇重點：世界觀、反派陰謀、主角團「豆莖作戰」計畫？

廣告
《怪奇物語》第四季劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第四季劇照（Netflix提供）

《怪奇物語》第五季播出前，該回顧哪些集數？

《怪奇物語》第一季2016年7月開播，截止到第四季，已經播出34集，如果還沒看過《怪奇物語》前幾季，可以直接從第五季開始看嗎？

建議先看完《怪奇物語》前幾季再追最終季，因為第一季是打開霍金斯小鎮和顛倒世界的大門，而最終第五季，就是為了盛大的把門給關上，讓故事線形成完整閉環，前幾季的伏筆和線索都會真相大白，壓軸迎接事件升級的高潮大結局。

  • 影迷如果沒時間重溫前幾季，有沒有重點必要溫習的集數？

主創編劇 達菲兄弟檔（The Duffer Brothers）向美媒《The Hollywood Reporter》透露以下《怪奇物語》最終季前，必重溫的集數清單：

  • 《怪奇物語》第二季 第4集「智者威爾」

  • 《怪奇物語》第二季 第6集「間諜」

  • 《怪奇物語》第四季 第7集「霍金斯實驗室」

  • 《怪奇物語》第四季 第9集「偷渡」

《怪奇物語》第二季開始建立核心的世界觀，埋入許多伏筆，像是「智者威爾」和「間諜」集數，都交代第一季失蹤的「威爾」被找回後仍與顛倒世界有著某種連結。官方最新發布「第五季首5分鐘片段影片」，顯示「威爾」當年失蹤的幕後主使者是「威可那」，背後隱藏著未被揭示的長遠陰謀。

而《怪奇物語》第四季「霍金斯實驗室血案」和「偷渡」集數，更加重要，重新回溯「伊萊雯」在霍金斯實驗室的過往、「威可那」的起源，以及顛倒世界的由來，對於最終季劇情來說相當重要。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

《怪奇物語》最終季有哪些演員回歸？

喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）飾演的搖滾樂手兼地獄火俱樂部靈魂人物「艾迪」上季壯烈犧牲，以及上季領便當的角色不會回歸第五季，其他主要角色全員回歸，觀眾還可以期待4位新角色登場。

【主角小隊】

  • 「伊萊雯」：米莉波比布朗 飾演

  • 「威爾拜爾斯」：諾亞施納普 飾演

  • 「麥克惠勒」：芬恩沃夫哈德 飾演

  • 「達斯汀」：蓋頓馬塔拉佐 飾演

  • 「路卡斯辛克萊」：迦勒麥羅林 飾演

  • 「麥克絲」：莎蒂辛克 飾演

【其他非大人主要卡司】

  • 「愛瑞卡辛克萊」：普莉亞弗格森 飾演

  • 「史帝夫」：喬奇瑞 飾演

  • 「蘿萍」：瑪雅霍克 飾演

  • 「南西惠勒」：娜塔莉亞戴爾 飾演

  • 「強納森拜爾斯」：查利希頓 飾演

  • 「薇琪」：艾米貝絲麥克納蒂飾演

【大人主要角色】

  • 「吉姆哈普」警長：大衛哈伯 飾演

  • 「喬絲拜爾斯」：薇諾娜瑞德 飾演

  • 「穆雷」：布雷特吉爾曼 飾演

  • 「凱倫惠勒」：卡拉布歐諾 飾演

  • 「蘇利文」軍方中校：薛爾曼奧古斯塔斯 飾演

【反派】

  • 「威可那」：傑米坎貝爾鮑爾 飾演

【第五季新加入角色】

  • 「荷莉惠勒」：奈爾費雪 飾演

惠勒家的小女兒，也是「麥克」的妹妹，第五季她渴望在校園生找到歸屬感，會有重要的戲份。

《怪奇物語》第五季第1輯「荷莉惠勒」劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯「荷莉惠勒」劇照（Netflix提供）

  • 「德瑞克圖恩保」：傑克康納利 飾演

他是「荷莉」的同學，講話很難聽會欺負同齡人。

  • 「凱伊博士」：琳達漢彌頓 飾演

她接替「馬丁布倫納 博士」，成為軍方首席科學家，為達目標不擇手段，她正在追捕「伊萊雯」，負責監督霍金斯的軍事占領行動，第五季主角團隊的新敵人。

《怪奇物語》第五季第1輯「凱伊博士」劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯「凱伊博士」劇照（Netflix提供）

  • 「阿克斯中尉」：艾力克斯布洛 飾演

軍方人員，也是「凱伊博士」的手下，負責追捕「伊萊雯」。

  • 《怪奇物語》最終季開播前，前情必知重點

  • 「威可那」的起源

第四季揭示「威可那」原是一名敏感的超能力小男孩「亨利」，他虐殺動物和家人，最終被關進霍金斯實驗室，成為「馬丁布雷南」博士的第一位實驗對象，編號「1號」，被植入晶片能力受限的他，利用「伊萊雯」殺光所有人，開始他的邪惡計畫，卻被「伊萊雯」阻止，在他身上撕開了顛倒世界的大門，被困其中「亨利」成了大反派「威可那」，開始長線佈局一系列的天大陰謀。

  • 「威可那」的能力與邪惡計畫？

「威可那」擅長連結並控制對方的心靈和記憶，奪走的生命越多，除了能力越大，產生的能量更可以撕開裂縫，鑿穿更多霍金斯與顛倒世界的屏障破洞（兩個世界之間的大門），當數量增長到極限，就是「威可那」終局之戰和末日的到來。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

  • 「威爾」與「威可那」的連結伏筆

主角成員之一「威爾」在第一季失蹤，迷失在顛倒世界之中，雖然被找回，但第二季顯示他並未擺脫顛倒世界的影響，特別是「威爾」與大反派「威可那」仍有強大的精神連結，「威爾」一直都是「威可那」的一顆棋子，關鍵時刻可能影響局勢。

  • 「麥克絲」生死未卜

《怪奇物語》第四季「麥克絲」陷入危險，一度被「威可那」殺死，但「伊萊雯」進入她的意識施以援手，成功讓她恢復心跳，但「麥克絲」並未脫離危險，仍躺在病床上持續昏迷，她是否能醒來？會在第五季揭曉。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）
《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

第五季開局從哪邊開始？直接上大招？

《怪奇物語》前幾季開局，會先鋪陳校園或普通生活，循序漸進引入超自然事件，不過主創編劇 羅斯達菲 與 麥特達菲 表示，第五季開局直接火力全開，甚至可說是兵荒馬亂，導演 薛恩李維 強調，最終季故事線更宏大，當然視覺特效和動作場面都會大幅度升級

第五季故事開頭，會回到1987年秋天，延續上季季終事件，霍金斯小鎮因巨大裂縫開啟，被列為軍事隔離區，居民活動受限，受監視器的全面監視，已經恢復超能力的「伊萊雯」因被軍方搜捕被迫隱身，所有人都在為了最終戰役，準備團結進行最後一搏。

👉延伸閱讀》

十年冒險史詩終章！觀賞《怪奇物語》第五季前需要知道6件事！

《怪奇物語5》最終第五季上線時間：

  • 第1輯（第1~4集）11月27日（四） Netflix 上線

  • 第2輯（第5~7集）12月26日（五）

  • 第3輯（第8集 最終回大結局） 2026年1月1日（四）於元旦網飛上架

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。
因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

《怪奇物語》最終季創系列最低分！「威爾出櫃」引爆負評

《怪奇物語》最終季創系列最低分！「威爾出櫃」引爆負評

Netflix熱門影集《怪奇物語》最終季大結局即將在台灣時間2026年1月1日上線。隨著第五季第二輯在12月25日上線，這部曾經的「零負評神劇」正陷入口碑兩極化。

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前1
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館　他：會先辦好後事

曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館　他：會先辦好後事

29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5
蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...

CTWANT ・ 3 小時前27
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前11
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者

75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前發起對話
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...

styletc ・ 21 小時前13
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走

資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前54
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包　超狂身家曝

林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包　超狂身家曝

44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。

中天新聞網 ・ 1 天前22
曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東

緯來新聞網 ・ 1 天前4
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前6
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後

緯來新聞網 ・ 1 天前5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 1 天前44
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾　真實心聲曝光

曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾　真實心聲曝光

資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前發起對話
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照　網一看全跪了

遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照　網一看全跪了

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前5
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫

出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫

韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...

styletc ・ 1 天前3
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！

章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！

現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...

styletc ・ 1 天前11
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐　麻衣父親癌末抱病來台道別

日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前43
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝　昔立遺囑把遺產全給「他」

曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝　昔立遺囑把遺產全給「他」

資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前50
母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三

母親是悲慘小妾 向華強拒絕風流：打死我都不會有老三

香港影壇大亨向華強近日大談男人好色與成功的關係，更吐露自己變成「寵妻狂魔」的背後原因，竟與母親的悲慘遭遇有關。

世界日報World Journal ・ 23 小時前19

我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉

66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話

自由時報 ・ 7 小時前54