Netflix《怪奇物語》第五季（最終季）追劇懶人包：開播時間？必複習集數？哪些演員回歸？第8集大結局1/1上午登場！

《怪奇物語》第五季第1輯海報（Netflix提供）

【文／Sophie Yeh】Netflix 全球人氣美劇《怪奇物語》第五季（Stranger Things）影迷敲碗期待的最終季真的來了！距離上一季播出，已超過1200多天了，顛倒世界的終局之役會11月27日拉開序曲，馬上來了解第五季第1輯、第2輯、第3輯播出時間，編劇推薦必複習集數，最終季有哪些演員回歸？哪些新角色登場？前情必知重點，一篇掌握「最終季必看懶人包」一起回到霍金斯小鎮！

● 《怪奇物語》第五季最終季線上看方式？總共有幾集？

《怪奇物語》第五季是劇終最後一季，共8集，最終季分為第1輯、第2輯和第3輯，分三次在線上看串流 Netflix 上架，前兩輯播出時間隔一個月，最終回只隔6天，在明年元旦回歸：

第1輯（第1~4集）：2025年11月27日（四）上午09:00 第2輯（第5~7集）：2025年12月26日（五）上午09:00 第3輯（第8集 最終回大結局）：2026年1月1日（四）上午09:00

開播日與以往下午才上架不同，《怪奇物語》最終季三次上架時間都會是台灣時間早上9點，影迷可更早搶看。

《怪奇物語》第四季劇照（Netflix提供）

《怪奇物語》第五季播出前，該回顧哪些集數？

《怪奇物語》第一季2016年7月開播，截止到第四季，已經播出34集，如果還沒看過《怪奇物語》前幾季，可以直接從第五季開始看嗎？

建議先看完《怪奇物語》前幾季再追最終季，因為第一季是打開霍金斯小鎮和顛倒世界的大門，而最終第五季，就是為了盛大的把門給關上，讓故事線形成完整閉環，前幾季的伏筆和線索都會真相大白，壓軸迎接事件升級的高潮大結局。

影迷如果沒時間重溫前幾季，有沒有重點必要溫習的集數？

主創編劇 達菲兄弟檔（The Duffer Brothers）向美媒《The Hollywood Reporter》透露以下《怪奇物語》最終季前，必重溫的集數清單：

《怪奇物語》第二季 第4集「智者威爾」

《怪奇物語》第二季 第6集「間諜」

《怪奇物語》第四季 第7集「霍金斯實驗室」

《怪奇物語》第四季 第9集「偷渡」

《怪奇物語》第二季開始建立核心的世界觀，埋入許多伏筆，像是「智者威爾」和「間諜」集數，都交代第一季失蹤的「威爾」被找回後仍與顛倒世界有著某種連結。官方最新發布「第五季首5分鐘片段影片」，顯示「威爾」當年失蹤的幕後主使者是「威可那」，背後隱藏著未被揭示的長遠陰謀。

而《怪奇物語》第四季「霍金斯實驗室血案」和「偷渡」集數，更加重要，重新回溯「伊萊雯」在霍金斯實驗室的過往、「威可那」的起源，以及顛倒世界的由來，對於最終季劇情來說相當重要。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

《怪奇物語》最終季有哪些演員回歸？

喬瑟夫昆恩（Joseph Quinn）飾演的搖滾樂手兼地獄火俱樂部靈魂人物「艾迪」上季壯烈犧牲，以及上季領便當的角色不會回歸第五季，其他主要角色全員回歸，觀眾還可以期待4位新角色登場。

【主角小隊】

「伊萊雯」：米莉波比布朗 飾演

「威爾拜爾斯」：諾亞施納普 飾演

「麥克惠勒」：芬恩沃夫哈德 飾演

「達斯汀」：蓋頓馬塔拉佐 飾演

「路卡斯辛克萊」：迦勒麥羅林 飾演

「麥克絲」：莎蒂辛克 飾演

【其他非大人主要卡司】

「愛瑞卡辛克萊」：普莉亞弗格森 飾演

「史帝夫」：喬奇瑞 飾演

「蘿萍」：瑪雅霍克 飾演

「南西惠勒」：娜塔莉亞戴爾 飾演

「強納森拜爾斯」：查利希頓 飾演

「薇琪」：艾米貝絲麥克納蒂飾演

【大人主要角色】

「吉姆哈普」警長：大衛哈伯 飾演

「喬絲拜爾斯」：薇諾娜瑞德 飾演

「穆雷」：布雷特吉爾曼 飾演

「凱倫惠勒」：卡拉布歐諾 飾演

「蘇利文」軍方中校：薛爾曼奧古斯塔斯 飾演

【反派】

「威可那」：傑米坎貝爾鮑爾 飾演

【第五季新加入角色】

「荷莉惠勒」：奈爾費雪 飾演

惠勒家的小女兒，也是「麥克」的妹妹，第五季她渴望在校園生找到歸屬感，會有重要的戲份。

《怪奇物語》第五季第1輯「荷莉惠勒」劇照（Netflix提供）

「德瑞克圖恩保」：傑克康納利 飾演

他是「荷莉」的同學，講話很難聽會欺負同齡人。

「凱伊博士」：琳達漢彌頓 飾演

她接替「馬丁布倫納 博士」，成為軍方首席科學家，為達目標不擇手段，她正在追捕「伊萊雯」，負責監督霍金斯的軍事占領行動，第五季主角團隊的新敵人。

《怪奇物語》第五季第1輯「凱伊博士」劇照（Netflix提供）

「阿克斯中尉」：艾力克斯布洛 飾演

軍方人員，也是「凱伊博士」的手下，負責追捕「伊萊雯」。

《怪奇物語》最終季開播前，前情必知重點

「威可那」的起源

第四季揭示「威可那」原是一名敏感的超能力小男孩「亨利」，他虐殺動物和家人，最終被關進霍金斯實驗室，成為「馬丁布雷南」博士的第一位實驗對象，編號「1號」，被植入晶片能力受限的他，利用「伊萊雯」殺光所有人，開始他的邪惡計畫，卻被「伊萊雯」阻止，在他身上撕開了顛倒世界的大門，被困其中「亨利」成了大反派「威可那」，開始長線佈局一系列的天大陰謀。

「威可那」的能力與邪惡計畫？

「威可那」擅長連結並控制對方的心靈和記憶，奪走的生命越多，除了能力越大，產生的能量更可以撕開裂縫，鑿穿更多霍金斯與顛倒世界的屏障破洞（兩個世界之間的大門），當數量增長到極限，就是「威可那」終局之戰和末日的到來。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

「威爾」與「威可那」的連結伏筆

主角成員之一「威爾」在第一季失蹤，迷失在顛倒世界之中，雖然被找回，但第二季顯示他並未擺脫顛倒世界的影響，特別是「威爾」與大反派「威可那」仍有強大的精神連結，「威爾」一直都是「威可那」的一顆棋子，關鍵時刻可能影響局勢。

「麥克絲」生死未卜

《怪奇物語》第四季「麥克絲」陷入危險，一度被「威可那」殺死，但「伊萊雯」進入她的意識施以援手，成功讓她恢復心跳，但「麥克絲」並未脫離危險，仍躺在病床上持續昏迷，她是否能醒來？會在第五季揭曉。

《怪奇物語》第五季第1輯劇照（Netflix提供）

第五季開局從哪邊開始？直接上大招？

《怪奇物語》前幾季開局，會先鋪陳校園或普通生活，循序漸進引入超自然事件，不過主創編劇 羅斯達菲 與 麥特達菲 表示，第五季開局直接火力全開，甚至可說是兵荒馬亂，導演 薛恩李維 強調，最終季故事線更宏大，當然視覺特效和動作場面都會大幅度升級！

第五季故事開頭，會回到1987年秋天，延續上季季終事件，霍金斯小鎮因巨大裂縫開啟，被列為軍事隔離區，居民活動受限，受監視器的全面監視，已經恢復超能力的「伊萊雯」因被軍方搜捕被迫隱身，所有人都在為了最終戰役，準備團結進行最後一搏。

《怪奇物語5》最終第五季上線時間：

第1輯（第1~4集）11月27日（四） Netflix 上線

第2輯（第5~7集）12月26日（五）

第3輯（第8集 最終回大結局） 2026年1月1日（四）於元旦網飛上架

