Netflix《愛情怎麼翻譯？》⼝碑狂飆！「停⾞CP」⾦宣虎、⾼允貞戲外也飄曖昧火花 導演讚「有史以來最佳默契」！
【⽂／邱芮恩】Netflix最新上架劇集《愛情怎麼翻譯？》由⾦宣虎、⾼允貞主演，結集了⾼顏值組合、跨國⼤製作，不僅是⼀場視覺盛宴，更是關於語⾔的甜蜜愛情註解。表⾯上是輕鬆調調的浪漫愛情劇，但實際隱藏反轉魅⼒，尤其是⾼允貞表現亮眼，迷⼈演技令⼈回味不已，網路上甚至出現三刷、四刷的評論。以下整理5⼤精彩看點，⼀次看懂戲劇為何讓觀眾集體淪陷。
🍿《愛情怎麼翻譯？》線上看推薦：
開播時間：2026年01⽉16⽇
播出平台：Netflix
主演卡司：⾦宣虎、⾼允貞
集數：共12集（一次上架）
👉延伸閱讀》
火速衝上Netflix Top 1！《愛情怎麼翻譯？》7大看點：高允貞戀上「貼身翻譯員」金宣虎、「喪屍都拉美」意外成亮點！演員陣容、拍攝地一次介紹
1.「停⾞CP」火花超甜，⾦宣虎、⾼允貞⼀對視就笑出來
⼈氣男神⾦宣虎過去在《海岸村恰恰恰》展現深情與溫柔，擄獲全台劇迷，他後來在《苦盡柑來遇⾒你》雖然只是配⾓，但經典的「歪頭眨眼微笑」，瞬間電暈許多⼈，掀起⼀陣模仿潮。相隔4年，他以主演之姿回歸浪漫愛情劇，⾸次攜⼿擁有「AI級美貌」的⾼允貞共譜戀曲，光是同框就⾃帶濾鏡。
兩⼈從戲劇宣傳期開始就曖昧⽕花四射，只要眼神⼀對上便忍不住笑出聲，戲外瀰漫著若有似無的甜蜜氛圍。⾦宣虎、⾼允貞雖然相差10歲，互動卻毫無距離感，合體出演網路節⽬《出差⼗五夜》時更是全程黏在⼀起，交頭接⽿聊到忘我，還⾃嘲「聊到忘記宣傳戲劇」，⾃然又真實的互動讓粉絲直呼太犯規。近⽇，兩⼈⼀同現身雅加達粉絲⾒⾯會，台上不時低頭咬⽿朵確認語⾔、互相提醒的畫⾯全被捕捉，現場尖叫聲此起彼落，甜度直接破表。
⽇前出席記者會時，連官⽅CP名都正式誕⽣，主持⼈現場封兩⼈為「停⾞CP」（金宣虎在戲中飾演周浩鎮、高允貞飾演車茂熙，兩人的姓氏韓文發音唸起來像「停車」），⾦宣虎聽了⽴刻露出⼼動笑容，⼤⽅回應：「我真的很喜歡『停⾞CP』這個稱號，歡迎⼤家長期來停⾞！」⼀句話再度引爆全場。無論是戲裡的怦然⼼動，還是戲外不經意流露的默契⽕花。
2.導演盛讚「合作過演員中，⾦宣虎、⾼允貞默契最好」
《愛情怎麼翻譯？》導演柳英恩早在戲劇發布會時，就曾盛讚⾦宣虎、⾼允貞是合作演員中，默契最好的組合。柳英恩透露，戲劇在拍攝初期就先去了⽇本，當時其實很擔⼼⾸次合作的兩位主演默契不夠、還不熟，「⽇本拍攝時，兩⼈的默契很好，我就覺得『安⼼了』。」
不過，在⽇本出現⼩插曲，⾦宣虎曾意外讓⾼允貞⼀個⼈被載走，「有⼀幕要搭火⾞的場⾯，我不⼩⼼把火⾞⾨關上了，害得⾼允貞⼀個⼈先被載走。但她性格很好，笑著說『你幹嘛』。」輕鬆化解了這次NG插曲，也因此從⽇本出發拍攝時，兩⼈靠那次的「失誤」拉近不少距離。
3.橫跨⽇本、加拿⼤、義⼤利拍攝，景⾊美到韓國記者追問「哪裡拍的？」
《愛情怎麼翻譯︖》宛如⼀封寫給世界的情書，戲劇橫跨義⼤利、⽇本、加拿⼤當地拍攝， 鏡頭收藏滿滿異國風情，讓觀眾透過畫⾯完成⼀場跨國旅⾏。畫⾯美到連韓國記者在記者會上都忍不住幽默追問：「兩位官⽅海報照，到底是在哪裡拍的︖」兩位演員親⾃解答是在⽇本鐮倉，現場瞬間笑成⼀⽚。
兩位主演⾦宣虎、⾼允貞更在加拿⼤看到極光，⾦宣虎透露，當天因時差關係正在昏睡，沒想到是⾼允貞最先發現極光出現，⽴刻打電話把所有⼈叫醒，「多虧她，⼯作⼈員才 能在各⾃的所在處看到極光。」那⼀刻不只是演員，整個劇組都共享了同⼀⽚天空的感動。
⾦宣虎也感性分享：「在海外拍攝的環境下，感情⼀定會變好，不只是演員之間，⼯作⼈ 員、導演、整個團隊每天都會聊天交流。每結束⼀個拍攝地點，⼼裡都會有點惆悵，但也因 為⼀起⾛過那段時間，感情變得更深。」劇組依序⾛訪⽇本、加拿⼤、義⼤利，每換⼀個城 市，就多累積⼀層默契。
4.⾦宣虎為⼝譯員⾓⾊苦練4個⽉，專業翻譯老師在旁待命
⾦宣虎繼《海岸村恰恰恰》後再度回歸浪漫愛情劇，這次不只⽤眼神談戀愛，更直接挑戰⾼難度的「⼝譯員」⾓⾊，為戲徹底升級。出道以來⾸次飾演專業⼝譯員，流利語⾔能⼒並非噱頭，⽽是他真正下⾜苦功準備。劇中⾓⾊精通6國語⾔，實際拍攝時就⽤到了英⽂、⽇⽂、義⼤利⽂等多達4種外語，⾦宣虎沈穩開⼝、磁性嗓⾳⼀出，立刻拉出⾓⾊的專業氣場。
不同於只在鏡頭前點綴幾句外語台詞，⾦宣虎在劇中必須長時間進⾏⼤量外語對話。他透露，為了完美消化這些台詞，「4個⽉以來幾乎每天都在上語⾔課、做發⾳練習，反覆搭配情緒去背台詞。」 ⾼密度訓練之下，甚⾄出現「副作⽤」，有場戲因語⾔轉換太頻繁不斷NG，他也忍不住⾃嘲：「明明是⺟語（韓⽂），卻怎麼講都不順 ，⼀直卡詞。」⼀句玩笑話，道出⾓⾊背後的真實努⼒。
尤其英⽂、⽇⽂這類「⼤家以為很熟悉」的語⾔，反⽽更考驗發⾳與語感的精準度。拍攝現場隨時都有語⾔⽼師在旁協助，任何奇怪的發⾳幾乎無所遁形，也讓⾦宣虎必須以更⾼標準 要求⾃⼰，才能在鏡頭前呈現最⾃然流暢的狀態。
5.⾼允貞分飾兩種⼈格，頂AI級美貌耍狠，打造宛如美劇《星期三》厭世美學⾓⾊
演員⾼允貞從廣告寵兒、模特兒身分跨⾜戲劇圈，憑藉精緻外貌，被業界封為「AI級美貌」。她外表雖是⾃帶距離感的冰山美⼈，但熟悉她的觀眾都知道，私下其實藏著反差⼗⾜的可愛魅⼒。這回在新劇《愛情怎麼翻譯》中，徹底顛覆既定印象，把角⾊的呆萌與真性情毫不保留地端上檯⾯。
劇中，⾼允貞飾演的「⾞茂熙」⾯對語⾳翻譯機頻頻失靈，忍不住對著機器碎念、脫⼜罵髒 話，還⼀臉困惑地嘟囔「翻譯機怎麼這麼不好⽤」，表情從皺眉到無奈翻⽩眼⼀氣呵成，完全沒有偶包，反⽽讓觀眾瞬間被她的真實感融化，也替角⾊添了幾分⽣活氣息。
隨著劇情推進至後半段，戲劇不只單純的浪漫愛情劇，⽽是迎來關鍵反轉。⾼允貞詮釋的「⾞茂熙」其實潛藏著另⼀種⼈格，打造出宛如美劇《星期三》中帶點厭世美學的角⾊「都拉美」，就連舞蹈動作都有幾分相似，外表冷冽、眼神銳利，說話⼀針⾒⾎，舉⼿投⾜間散發叛逆氣場，甚至頂著那張「AI級美貌」毫不留情地比出中指，畫⾯衝擊感⼗⾜。
