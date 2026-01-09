Netflix《愛情怎麼翻譯？》即將上線！正式預告公開！「頂級女明星」高允貞戀上「貼身翻譯員」金宣虎！共譜浪漫跨國戀曲！
【文/少女心文室】不少2026年新劇蓄勢待發！Netflix在今(4)日正式曝光2026開年新劇《愛情怎麼翻譯？》正式預告！該劇確定在1/16上線，即將在下週就要公開啦，掀起不少粉絲劇迷的期待！該劇由男女神金宣虎&高允貞聯袂主演！並由《契約友情》、《紅丹心》柳英恩導演執導，《德魯納酒店》、《還魂》洪氏姊妹之洪定恩和洪美蘭編劇執筆，趕緊來看新劇介紹！
Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高允貞、福士蒼汰、崔宇成、李伊潭主演，該劇更遠赴加拿大、義大利等地取景，劇情講述精通多國語言的翻譯員「周浩鎮」（金宣虎 飾）與頂級女明星「車武熙」（高允貞 飾）展開不可預測的羅曼史，隨著他們的在工作上的交流相處，兩人將展開一段心動又浪漫無比的關係。《愛情怎麼翻譯？》預計將成為2026開年話題焦點新劇，讓人相當期待該劇的播出！
39歲金宣虎先前出演眾多愛情劇，包括《瘋了，因為你！》、《百日的郎君》、《Start-Up：我的新創時代》、《海岸村恰恰恰》等浪漫喜劇，獲得不少好評！而金宣虎今年主演《苦盡柑來遇見你》回歸，在劇中飾演IU最終的結婚對象「朴忠燮」，深情模樣讓不少觀眾全淪陷！而金宣虎最新作明年將以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演「周浩鎮」是一名菁英翻譯員，會多達英語、日語、義大利文等多重語言的語言天才，在擔任頂級女明星的翻譯後，展開一連串心動又爆笑喜劇羅曼史！
29歲高允貞挑戰演出多類型題材劇，先前出演《Sweet Home》嶄露頭角，之後陸續出演《Law School》、《還魂》、《Moving異能》、《死期將至》等劇集，都展現強烈的存在感！高允貞今年主演《機智住院醫生生活》回歸，展現生動可愛的一面！下部新作將以《愛情怎麼翻譯？》回歸，飾演女主角「車武熙」在劇中高允貞飾演頂級女演員個性活潑可愛，在與翻譯員金宣虎相遇後，兩人由於個性相反，繼而展開無法預測卻又互相理解的喜劇愛情羅曼史！
《愛情怎麼翻譯？》在今日公開正式預告！金宣虎在劇中變身菁英翻譯員，會多國語言的他，英文、法文、義大利文都難不倒他，而他成為人氣頂級女明星高允貞的貼身翻譯員，在劇中高允貞接下新劇為跨國羅曼史，高允貞將與福士蒼汰出演新節目，兩人的節目名稱叫做《浪漫之旅》，而金宣虎則會隨時口譯，隨著三人的互動越來越頻繁，情感也交織在一起，形成曖昧三角戀，三人的感情線剪不斷理還亂，讓人相當期待這段跨國愛戀究竟會情歸何處呢？《愛情怎麼翻譯？》將在2026/1/16正式上線！
