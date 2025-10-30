Netflix《暗河傳》為什麼紅？打出武俠新規格！龔俊、常華森擦出兄弟火花 彭小苒飾演「第一美人」
【文／孔渠】由龔俊、常華森、彭小苒、楊雨潼主演的《暗河傳》，以華麗的武打場景為外衣，內裡卻是一場圍繞「權力與秩序」的搏鬥。故事改編自周木楠的同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，講述當權者衰老、內部勢力蠢蠢欲動之際，眾人如何在忠義與私念之間尋找生存縫隙。不僅用心設計的武打場面令觀眾著迷，其中的權謀搏鬥也令觀眾一追停不下來。
🍿《暗河傳》線上看推薦：
主演卡司：龔俊、常華森、彭小苒、楊雨潼
播出平台：Netflix、YOUKU
上線日期：10月20日
龐大的暗河世界觀
《暗河傳》的世界觀既宏大又縝密。劇中同時存在朝堂與江湖兩套權力系統，彼此交錯滲透，組成層層疊疊的權謀網。暗河三大家族蘇家、謝家、慕家掌控著江湖暗線，對外又與提魂殿、影宗、黃泉當舖、唐門等組織相互角力。提魂殿的「三官」以神職象徵秩序的制衡，影宗掌握機密情資，黃泉當舖掌控地下龐大財富，宛如黑市樞紐，再加入擅長使毒的唐門，各具特色的天啟城、無雙城、雪月城等各門派。這樣的結構讓《暗河傳》的江湖是一張冷靜、運轉精密的權力棋盤，每一次交鋒都代表一種制度的試煉。
特色武學
武學設計可說是本劇的一大亮點。不同於傳統的刀劍對決，《暗河傳》更強調奇門兵器與心法之間的火花。蘇暮雨的武器能化傘為劍、布下十八劍陣，能攻能守，配合強大的特效，展現出其恢弘氣勢；蘇昌河的匕首狠辣精準，象徵他務實與不擇手段的手腕；蘇喆的金環法杖粗獷中帶著不羈氣質，而暮辭陵的陌刀則代表武癡的純粹與狂烈。導演的動作調度運用，讓每場打戲都成為性格延伸，也非常注重戰鬥時的構圖與美感，讓觀眾在追劇時有媲美電玩遊戲的精彩畫面呈現。
權謀心計
除了華美的武戲，《暗河傳》的權謀線更是精彩得讓人停不下來。從以假眠龍劍試人心、借摧毀萬卷樓象徵舊勢力的覆滅，到一場場機鋒暗鬥揭示治理與反治理的博弈，劇集以縝密布局展現出權力運作的冷峻邏輯。蘇暮雨與蘇昌河聯手各方能人異士，縱橫捭闔於江湖與朝堂之間，試圖重建暗河秩序、訂立新的江湖規矩。自兩人協議一人出面為家主、一人坐鎮蘇家起，歷經重重陷阱與背叛，蘇暮雨更一度被囚，而後以智謀反撲，成功扳倒影宗勢力。劇情進展至他與無雙城正面交鋒，權謀層層翻轉，節奏緊繃而充滿張力，讓觀眾在每一場對弈中都屏息以待。
命名美學
《暗河傳》的命名體系極具玄學與政治寓意。提魂殿的「天官、地官、水官」呼應民間信仰中的三官大帝，象徵天地人三界的審判與制衡；「天啟城」四守護（青龍、白虎、朱雀、玄武）則賦予權力空間以宗教色彩，讓權謀更添宿命感；影宗首領易卜之名帶卜筮之意，預示他想掌控一切局勢的野心；暗河、黃泉當舖等名稱則散發收銀買命的死亡意象，隱喻權力與性命的等價交換。這些命名使整個世界觀在神祕氛圍下自成一格。
「蘇家兄弟」的火花
蘇暮雨與蘇昌河這對兄弟構成全劇的靈魂軸線。一個是堅守信念的理想主義者，一個是明知黑暗卻選擇擁抱的現實派。龔俊以穩定的表演氣場，演出了蘇暮雨的冷靜與節制；常華森則賦予蘇昌河更複雜的陰影層次，可說是殘酷卻不失真誠，陰狠卻並非無情。他們的對手戲既有權力對弈的緊張，也有兄弟生死與共間的溫情，讓他們無論是交手還是攜手，對立還是並肩，都各自有不同的火花可以細細品味。
彭小苒、楊雨潼各具特色
女性角色在《暗河傳》中不僅是陪襯，更構成敘事的另一個重心。彭小苒飾演的慕雨墨外表嬌媚卻冷靜克制，精通媚術與心法，舉手投足間兼具殺意與風情。她雖被譽為「暗河第一美人」，卻以實力證明自己並空有外表，讓「美」成為一種主導力量而非束縛。楊雨潼飾演的白鶴淮則以醫者之姿闖入血色江湖，她的銀針既能救人也能殺人，「離魂大法」更將醫術推向哲思層次。兩位女性一動一靜、一柔一剛，不僅象徵情感與理智的兩極，也在男性主導的權力格局外，開啟了一條屬於女性的自我覺醒與信念之路。
《暗河傳》是一部真正重視敘事結構與思想厚度的武俠劇。它的精采不僅在刀光劍影的張力，也在那一句潛藏於血色背後的提問：「勝利之後，以何為治？」這是蘇家兄弟的抉擇，也是所有掌權者的宿命。整體以龐大世界觀、清晰人物弧線與哲學底蘊，重新定義了「古裝武俠」的格局。
其他人也在看
Netflix《水龍吟》、《暗河傳》、愛奇藝《天地劍心》接力開播出現三大巧合！每部都有常華森 將合作迪麗熱巴、李一桐
【文／曾心奕】近日《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》接力開播，巧的是，這三部劇竟有多達三個共同點，包含都是大男主劇、劉宇寧都有唱OST，以及常華森都有出演。這樣的巧合，在網路上掀起討論，微博甚至還出現「劉宇寧vs劉宇寧vs劉宇寧」的詞條。回歸戲劇面，常華森是近幾年受到關注的人氣小生，本文也將帶讀者了解，他在劇中扮演什麼角色。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
坣娜追思會傳12/15舉辦！好友田定豐悼念「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉」
資深歌手坣娜驚傳在16日就已過世，享年59歲，昨29日消息曝光後，各界好友都相當不捨，本來有一說是因為紅斑性狼瘡復發，據悉她其實已經罹癌一陣子，最終是因為胰臟癌辭世，傳出追思會預計在12月15舉辦。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
坣娜「癌王」胰臟癌逝！台灣生前最後一場演唱會 怕身體撐不住內幕曝
歌手坣娜於16日因胰臟癌辭世，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲，好友、演唱會製作人張曼芸透露，坣娜人生最後一次舞台演出時，當時十分緊張，擔心身體撐不住。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 1 天前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
【合資買房警示錄】從好朋友變仇人只差一間房！專家揭「共同持有」重雷區
「朋友一起買房，各出一半應該很合理吧？」最近一位公務員網友在臉書《賣房知識家》社團發文求助，表示他想和好朋友合買一間總價1600萬的房子，雙方各持分一半、各出800萬，但問題是他想用房貸籌措自己的那一半，結果被銀行打回票！這個案例讓不少想「好友合買」的人驚覺：事情沒這麼簡單。賣厝阿明 ・ 1 天前
減重完對身體線條不滿意？「台灣健康體態管理醫學會」成立，從運動到醫療打造健康自信
在台灣，對健康的想像已不再是「沒有疾病」，曾有問卷調查指出，國內減重者中僅 3 成是為了健康，7 成人是為了外貌，顯示越...Heho健康網 ・ 9 小時前
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 22 小時前
丁禹兮《山河枕》10／30開播！古裝高顏值叔嫂戀5大看點 攜手宋茜戰場復仇｜集數、播出平台看這裡
【文／徐瑞安】宋茜、丁禹兮主演的古裝劇《山河枕》正式定檔，將於10月30日上線 WeTV開播。該劇改編自墨書白同名小說，劇情以戰亂為背景，講述將軍遺孤與將門孤女為復仇結盟，聯手調查家族死亡真相，卻在「偽叔嫂」身分下暗生情愫，這段年上年下的禁忌愛情嗑起來相當帶感，而高人氣丁禹兮與宋茜的高顏值合作，也讓《山河枕》未播先熱，討論度持續攀升，以下帶你看《山河枕》5大看點。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
中獎發票字跡模糊或破損怎麼辦？國稅局教1招補救 獎金照樣能領
最近有網友分享，將中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱、工作流汗過多，導致發票字跡模糊，連QR-code都看不清楚，讓原本的小確幸中獎獎金差點「飛了」。財政部南區國稅局提醒，若發現中獎發票破損或模糊不清，可靠1招補救，獎金照樣能領。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
海風號高質感甜點列車爆「烤箱烘抹布」爭議 雄獅道歉：已改善流程
被譽為「移動的網美餐廳」的海風號，主打台灣首輛甜點主題觀光列車，以夢幻馬卡龍色車廂與高質感甜點體驗吸引許多旅客搶購。單程票價3,600元起、二日遊7,699元起、三日遊最高達19,900元，儘管價格不低，仍一票難求。不過，近期卻傳出車上工作人員使用烤箱烘抹布，引發食安與觀感爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴慧如看婦產科被認出 急澄清：真的不是懷孕
今年賴慧如才與國標舞名師劉家銘補辦婚禮，不過到婦產科報到並非有好消息，而是做健康檢查，原來是她的泌乳激素過高無法排卵，導致經期很混亂，也擔心有腦下垂腫瘤。已經有一個女兒的她目前沒有做人計畫，希望能先把身體養好，表示要先觀察三個月，再測看看激素有沒有降下來...CTWANT ・ 13 小時前
畫線畫到民怨爆 議員嗆不是違規、是被逼的
[NOWnews今日新聞]台中市道路標線設計長期與實際路況脫節，引發民怨。市議員陳雅惠29日在市議會質詢時痛批，市府畫線僵化、缺乏人本思維，讓駕駛「不是違規，是被逼違規」。她要求交通局年底前提出「雙黃...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
讓謝龍介勝選好過陳亭妃？董智森曝「賴清德心思」：民進黨布局大致定了
藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，作為總統賴清德本命區的台南市成為一大焦點；國民黨立委謝龍介透露，有政治觀察者發現，賴清德屬意的頭號人選仍是民進黨立委林俊憲，其次「不是陳亭妃」而是謝龍介本人。資深媒體人董智森認為，這是因為謝龍介曾提出只做一任市長，就算立委林俊憲落選、也只要等4年就好。談到即將到來的2026大選，謝龍介在YouTube節目直播中透露，坊間......風傳媒 ・ 12 小時前
中職》金手套公布！江坤宇6連霸史上第1人 中信兄弟近12年包11次游擊手
中華職棒昨公布最佳九人暨最佳指定打擊，今天則公布金手套得獎名單，江坤宇以230分全票第1名達成游擊手6連霸，成史上第1人，而中信兄弟近12年霸榜11次游擊手這個位置，沒有其他球隊能攻破。TSNA ・ 13 小時前
不只席惟倫！《全明星》女星「突消失王子幫」遭疑早知情不倫戀
范姜彥豐與粿粿婚變傳聞延燒多時，女方昨（29）日遭毀滅式爆料，被范姜指控偷吃王子（邱勝翊）。粿粿與王子因運動實境節目《全明星運動會》第三季熟識，兩人分別擔任紅隊隊長及紅隊經理，私下經常一票人相約聚會，起初晏柔中、吳心緹、王品澔、席惟倫、胡釋安等人都在聚會名單中，不過後來吳心緹與席惟倫被發現悄悄淡出「王子幫」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
淘寶遭疑「非洲豬瘟破口」恐被下架？ 急發聲：已合法落地可監管
台中爆發非洲豬瘟，遭疑是境外風險商品透過境外平台入侵台灣，且中國電商平台淘寶與拼多多在台營運，卻未在台設立公司接受納管，對此，行政院長卓榮泰表示將要求兩大平台「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將要求下架；對此，淘寶今(30)日發聲明強調，「2018年淘寶台灣分公司已依循法規合法落地，接受監管」。(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 11 小時前
王子被控當小王掀風波！薔薔「脫口12字」現場突爆走：無法接受
「Sandy」吳姍儒代班搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，主持陣容加入薔薔今（30）日三人出席記者會，過去薔薔曾錄製過《我愛黑澀會》被問及棒棒堂王子捲感情風波一事，薔薔秒回：「哎呀！那個我完全不認識」。藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年，如今兩人傳出婚變，昨范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內自由時報 ・ 18 小時前