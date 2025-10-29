Netflix《水龍吟》、《暗河傳》、愛奇藝《天地劍心》接力開播出現三大巧合！每部都有常華森 將合作迪麗熱巴、李一桐
【文／曾心奕】近日《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》接力開播，巧的是，這三部劇竟有多達三個共同點，包含都是大男主劇、劉宇寧都有唱OST，以及常華森都有出演。這樣的巧合，在網路上掀起討論，微博甚至還出現「劉宇寧vs劉宇寧vs劉宇寧」的詞條。回歸戲劇面，常華森是近幾年受到關注的人氣小生，本文也將帶讀者了解，他在劇中扮演什麼角色。
《暗河傳》
這三部古裝劇中，最先開播的就是龔俊、彭小苒主演的《暗河傳》，常華森在劇中飾演的是蘇昌河，他是暗河組織中的核心成員，實力堅強，擅長使用巨劍，與男主角蘇暮雨（龔俊 飾）是好兄弟，但後來卻因某個決策未能達成共識，感情隨之破裂，成為宿敵。
線上看推薦：《暗河傳》
開播時間：10月20日
播出平台：YOUKU、Netflix
主演卡司：龔俊、彭小苒
集數：40集
《水龍吟》
在《水龍吟》中，常華森飾演的是宛郁月旦，若未調整太多原著設定，他會是個失明的17歲少年，同時又是掌控武林局勢的碧落宮主，會展現外在是「白蓮花」，內在卻「腹黑」的雙面特質。
線上看推薦：《水龍吟》
開播時間：10月24日
播出平台：LINE TV、Netflix、Mango TV、WeTV、愛奇藝
主演卡司：羅雲熙
集數：40集
《天地劍心》
延續《狐妖小紅娘月紅篇》和《淮水竹亭》，《天地劍心》同樣以人妖衝突展開故事。常華森在劇中飾演西西域沙狐族王子梵雲飛，若戲劇沒有改動太多原著設定，他會因為失去法寶，而導致妖力減弱，常以類似「土狗」的樣子出現，另外，他還有著深情專一的特質，對厲雪揚（張凱瑩 飾）一見鍾情，並甘願為愛情等待數百年。
線上看推薦：《天地劍心》
開播時間：10月25日
播出平台：愛奇藝
主演卡司：成毅、李一桐
集數：36集
除了這三部作品外，常華森今年年初也有和觀眾見面，他在白鹿、敖瑞鵬主演的《白月梵星》中，飾演重昭一角，和代露娃組CP，人氣頗高。另外，他在2023年，因《一念關山》在台灣打開知名度；2024年，又因《柳舟記》再獲得更多關注，緊接著，他又要和迪麗熱巴、李一桐等知名女星合作，是極具潛力的人氣小生。
其他人也在看
Netflix《暗河傳》為什麼紅？打出武俠新規格！龔俊、常華森擦出兄弟火花 彭小苒飾演「第一美人」
【文／孔渠】由龔俊、常華森、彭小苒、楊雨潼主演的《暗河傳》，以華麗的武打場景為外衣，內裡卻是一場圍繞「權力與秩序」的搏鬥。故事改編自周木楠的同名小說，以江湖第一刺客組織「暗河」為背景，講述當權者衰老、內部勢力蠢蠢欲動之際，眾人如何在忠義與私念之間尋找生存縫隙。不僅用心設計的武打場面令觀眾著迷，其中的權謀搏鬥也令觀眾一追停不下來。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 49 分鐘前
《山河枕》開播倒數！丁禹兮大談「叔嫂禁忌之戀」 陳喬恩公主造型美翻
由《永夜星河》人氣男神丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜領銜主演的古裝復仇劇《山河枕》，今（28）日正式宣布將於10月30日登陸Disney+。這部改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，堪稱今年最受期待的古裝大劇之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
奇蹟發生了！浪貓癱瘓倒在醫學院門口「學生出手」神奇復原
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 近日網路上傳出一段令人動容的寵物救援故事，原本一隻疑似被遺棄的小貓，在雨中奄奄 …火報 ・ 20 小時前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 13 小時前
不是只有0050才有積！這檔ETF精挑龍頭股贏在基本面 漲起來特別有感
美股強勢帶動亞洲股市同步走強，27日台股迎來雙喜臨門：不僅大盤盤中首次突破28,000點，護國神山台積電（2330）更衝上1,500元歷史天價，成為盤面最強帶頭指標。台股最終收在27,993.63點，創下歷史新高，氣勢如虹，也讓含有高比重台積電的台股ETF全面發威，績效應聲而起。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《暗河傳》龔俊10個故事！身高186超自律身材管理，情緒超穩定的I人，以粉絲名義做公益 | 柯夢波丹
古裝陸劇《暗河傳》開播不久，不少觀眾就嗑起龔俊和常華森在劇中的兄弟情，也有不少粉絲調侃到還得是男人才能旺龔俊，因為當時他就是靠古裝BL劇《山河令》走紅的！出道前的他曾是上海的廣告小王子，靠著一張出眾的臉龐、肯吃苦的拼勁，以及正面的形象，成為時尚圈的寵兒，私底下還會以粉絲的名義做公益，就跟著COSMO一起認識他吧！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 2 天前
女神回歸！劉詩詩新劇《醉夢》演記者追兇殺案 趙麗穎《造城者》成年度大戲？
近期多部陸劇女神新作即將與觀眾見面，引起廣大劇迷期待。劉詩詩在新劇《醉夢》中飾演記者，透過鏡頭揭開跨越16年的連環命案真相，雙時空敘事手法營造緊張懸疑氛圍。另一方面，趙麗穎在《造城者》中化身縣委辦秘書李秋萍，講述以浙江龍港農民為原型的現代化城市改革故事。這兩部作品不僅卡司陣容堅強，更因其獨特的故事情節在播出前就已引發熱烈討論。TVBS新聞網 ・ 1 天前
普發現金這樣領太划算！登記入帳選「這銀行」 最高可抽近4萬現金
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導普發現金1萬即將登場，多家金融機構順勢推出加碼優惠，其中LINEBank在今（28）日推出了讓客戶輕鬆設定「登記入帳」的功能，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《一笑隨歌》大結局收視攻頂 陳哲遠5部待播劇盤點！橫跨古裝、懸疑、權謀題材 搭檔張婧儀、蔣欣、吳謹言引期待
【文／段在玧】由陳哲遠、李沁主演的古裝陸劇《一笑隨歌》於10/16圓滿收官，雖然剛開播時收視不如預期，但隨著雙強的虐戀對決、極致交纏與緊湊劇情，成功低開高走，口碑逆襲，收穫好評與高人氣，愛奇藝站內熱度更突破9000。陳哲遠於劇中飾演的「鳳隨歌」是夙砂大皇子，這次他擺脫少年氣息，詮釋權謀糾纏、信任背叛的美強慘形象，腹黑陰冷演技帥出新高度，也讓粉絲更加期待未來的戲劇作品及角色表現。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
燕子口堰塞湖恐潰決！立霧溪「水勢暴衝」畫面曝 現場全面撤離
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖持續進行降挖作業，林保署花蓮分署今（29）日發布通知指出，壩體溢流水道水量擴大並沖刷壩體，恐有破壞或潰決的危險，引發立霧溪下游水位抬升，呼籲民眾不要進入立霧溪下游河道，目前人員、機具皆已撤離。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB專欄》「天天V」的奇幻旅程─Louis Varland燃燒手臂追紀錄【城牆】
MLB美國職棒大聯盟的季後賽總會催生一些神奇紀錄，在為期一個月左右的賽程中立下汗馬功勞，載入史冊，除了功勞，當然也有苦勞。多倫多藍鳥由於例行賽吃了166局的先發投手Jose Berrios受傷、沒能出征季後賽，導致需要動用潛力股Trey Yesavage挑大樑......Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 小時前
遭點名是共犯、曾與范世錡同團！于朦朧摯友居來提怒發聲 官方幫腔
遭點名是共犯、曾與范世錡同團！于朦朧摯友居來提怒發聲 官方幫腔造咖 ・ 22 小時前
早餐喝無糖全穀粉竟爆肥？醫揭「養生迷思」錯很大
隨著健康意識的抬頭，許多人選擇早餐時會偏好全穀類和鹹食，然而，50多歲的女性最近卻因為這樣的選擇，健檢報告顯示體重、血糖和糖化血色素高得驚人。醫師指出，「全穀類」和「不甜食物」並不代表就能安心享用，這是常見的誤區。中天新聞網 ・ 1 天前
科學認證這樣洗水果最有效！洗對順序去除9成農藥 葡萄草莓安心吃
大家都擔心蔬果農藥殘留，但光用流動的清水清洗，就能沖走農藥嗎？最新研究顯示，傳統僅用清水沖洗水果的方式，對付脂溶性農藥的去除率低於20%，而一套結合玉米粉與小蘇打的科學清洗方法，可將農藥去除率提升至超健康2.0 ・ 1 天前
于朦朧墜樓夜爆「3人死亡黑幕」！YTR曝熱心住戶疑目擊現場遭滅口
中國男星于朦朧於9月11日驚傳從北京住宅社區墜樓身亡，工作室第一時間發聲明稱是「酒後不慎失足」，然而消息曝光後立刻在網上掀起陰謀論熱潮。許多網友指出，案發當晚並非只有于朦朧一人喪命，現場疑似還有1男1女死亡，疑似在聽到巨響後前往查看卻遭滅口，甚至有傳聞指「槍聲」曾在社區內迴盪。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
攻跨境物流商機 全家與亞馬遜合作推寄件
（中央社記者何秀玲台北2025年10月29日電）全家(5903)看好跨境電商為個人與中小型賣家藍海市場，宣布與「亞馬遜全球開店」合作，推出跨境物流寄件服務，以貨物隨到隨寄、專業報關等服務，將全家店舖作為跨境物流的寄件首站，鎖定自由工作者、創業青年、斜槓族等，助攻商品銷往亞馬遜平台3億活躍用戶。全家數位金融部長劉東豪今天透過新聞稿表示，過往個人與中小型賣家若要將商品銷售至海外市場，僅能透過第三方業者或國際貨運寄往海外，並需自行或委由廠商完成報關、稅務申報等，繁瑣流程導致跨境銷售不易，讓個人賣家卻步。此次全家與全球電商龍頭亞馬遜共同推出「跨境物流寄件方案」，將簡化過往自行送運跨境包裹的繁瑣物流程序，4400間全家店舖作為台灣賣家跨境出海的寄件起點。全家向中央社記者表示，切入跨境物流，是為了因應電商蓬勃發展以及全民賣家時代來臨；至於預期寄件量，因跨境物流寄件服務為嶄新服務，首階段無特別設立件數目標，但未來可望帶來新EC（電商）件數之外，也能再增加進店寄件時的併買效益。此外，統一超表示，2014年即布局跨境物流服務平台，推出「國際交貨便」，再加上全球電商市場興旺，今年使用量倍數成長，因消費者、中央社財經 ・ 13 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 17 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 18 小時前