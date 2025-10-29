Netflix《水龍吟》、《暗河傳》、愛奇藝《天地劍心》接力開播出現三大巧合！每部都有常華森 將合作迪麗熱巴、李一桐

《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》接力開播。圖／Youku、WeTV Taiwan、iQIYI TW FB

【文／曾心奕】近日《暗河傳》、《水龍吟》、《天地劍心》接力開播，巧的是，這三部劇竟有多達三個共同點，包含都是大男主劇、劉宇寧都有唱OST，以及常華森都有出演。這樣的巧合，在網路上掀起討論，微博甚至還出現「劉宇寧vs劉宇寧vs劉宇寧」的詞條。回歸戲劇面，常華森是近幾年受到關注的人氣小生，本文也將帶讀者了解，他在劇中扮演什麼角色。

《暗河傳》

這三部古裝劇中，最先開播的就是龔俊、彭小苒主演的《暗河傳》，常華森在劇中飾演的是蘇昌河，他是暗河組織中的核心成員，實力堅強，擅長使用巨劍，與男主角蘇暮雨（龔俊 飾）是好兄弟，但後來卻因某個決策未能達成共識，感情隨之破裂，成為宿敵。

線上看推薦：《暗河傳》

開播時間：10月20日

播出平台：YOUKU、Netflix

主演卡司：龔俊、彭小苒

集數：40集

常華森在《暗河傳》中飾演蘇昌河。圖／常華森微博

《水龍吟》

在《水龍吟》中，常華森飾演的是宛郁月旦，若未調整太多原著設定，他會是個失明的17歲少年，同時又是掌控武林局勢的碧落宮主，會展現外在是「白蓮花」，內在卻「腹黑」的雙面特質。

線上看推薦：《水龍吟》

開播時間：10月24日

播出平台：LINE TV、Netflix、Mango TV、WeTV、愛奇藝

主演卡司：羅雲熙

集數：40集

常華森在《水龍吟》飾演宛郁月旦。圖／水龍吟官方微博

《天地劍心》

延續《狐妖小紅娘月紅篇》和《淮水竹亭》，《天地劍心》同樣以人妖衝突展開故事。常華森在劇中飾演西西域沙狐族王子梵雲飛，若戲劇沒有改動太多原著設定，他會因為失去法寶，而導致妖力減弱，常以類似「土狗」的樣子出現，另外，他還有著深情專一的特質，對厲雪揚（張凱瑩 飾）一見鍾情，並甘願為愛情等待數百年。

線上看推薦：《天地劍心》

開播時間：10月25日

播出平台：愛奇藝

主演卡司：成毅、李一桐

集數：36集

常華森在《天地劍心》飾演梵雲飛。圖／iQIYI TW FB

除了這三部作品外，常華森今年年初也有和觀眾見面，他在白鹿、敖瑞鵬主演的《白月梵星》中，飾演重昭一角，和代露娃組CP，人氣頗高。另外，他在2023年，因《一念關山》在台灣打開知名度；2024年，又因《柳舟記》再獲得更多關注，緊接著，他又要和迪麗熱巴、李一桐等知名女星合作，是極具潛力的人氣小生。