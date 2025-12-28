Netflix《狙擊蝴蝶》爆紅5大原因：陳妍希&周柯宇劇裡甜到戲外，他改劇本是最大功臣！

【文／Beauty美人圈．編輯團】陳妍希、周柯宇主演的姐弟戀愛情劇《狙擊蝴蝶》開播時評價兩極，沒想到隨著劇情推進竟然成功逆轉口碑，不但播放量突破1億次，還登上Netflix收視排行榜前十名，成為近期最有話題度的現偶劇！究竟《狙擊蝴蝶》是如何在短時間內成功爆紅？以下是「Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉的5大原因」快一起來看看吧！

Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉原因1：不只有戀愛，還有雙向成長

《狙擊蝴蝶》改編自七寶酥創作的同名小說，原著的故事主線比較偏重在愛情方面，而電視劇最初的劇本與原著相差並不大，也因此遭到質疑是否會有故事線平淡、缺乏衝突性等問題。所幸在開拍前，導演大刀闊斧改編了整個劇本，將劇情主軸從單純的戀愛昇華為男女主角的雙向成長，轉變為分離後各自成長到破鏡重圓、彼此救贖的故事。

例如男主角不像原著一樣為愛放棄留學的機會，而是在海外歷練6年，思想變得更加成熟後歸來，與女主角再度相遇所展開的愛情線也變得更加合理，尊重觀眾智商的劇本始終是讓電視劇爆紅的基石！

圖片來源：《狙擊蝴蝶》官方微博

Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉原因2：周柯宇演活「李霧」

今年年僅23歲的周柯宇，雖然演戲經歷並不豐富，是個不折不扣的新人演員，不過他的演技和大前輩陳妍希相比一點也不遜色！他所飾演的「李霧」擁有聰慧過人的頭腦，以及比任何人都要勤奮努力的意志力，卻因為出生在偏鄉農村差點無法就學，直到女主角對他伸出援手，他才能獲得改變命運的機會，因此女主角對於李霧來說是恩人般的存在，使他在女主角面前是有自卑感的。

周柯宇透過細膩的臉部表情與肢體語言，完美呈現了藏在李霧內心的那份自卑，像是忽閃的眼神、無處安放的手、緊繃的嘴唇等，將李霧複雜的情感表現得十分真實，讓現實中的觀眾姐姐們也忍不住產生憐愛之情！

圖片來源：《狙擊蝴蝶》官方微博

Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉原因3：女主角不是強勢御姐

過去姐弟戀題材的電視劇，為了凸顯「女大男小」這個特色，一般的女主角類型都會是強勢御姐、職場上的女強人，但看久了不免會審美疲勞，甚至會認為這樣的女主角有點太過裝模作樣，少了貼近生活的現實感。

也許是陳妍希本身的氣質就並非霸氣強勢，她在《狙擊蝴蝶》飾演的「岑矜」即便經歷了離婚低潮，也能很快的重振精神，面對需要幫助的人依舊會溫柔地伸出援手，但在該強勢的時候也會展現姐姐該有的堅韌，給人的感覺是集軟萌、溫柔、可愛、溫暖於一身的姐姐，而她的出現為比同齡人都要早熟的男主角帶來一絲光亮。

不少網友認為《狙擊蝴蝶》會爆紅的原因，就是從女主角人設就可以感覺到編劇是愛著自己筆下的女性角色的，這也讓觀眾表示：「比起男主角，是觀眾先愛上女主角的！」別出心裁的人物刻畫成為該劇能夠逆轉口碑的一大主因！

圖片來源：《狙擊蝴蝶》官方微博

Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉原因4：雙時間線穿插帶動劇情節奏

《狙擊蝴蝶》的敘事手法與一般現偶劇不同，罕見採用插敘法，因此有兩條不同的時間線穿插並進，一條是講男女主角的過往，一條是現在進行式。

剛開播時有部分劇迷認為這樣的剪輯手法容易造成理解混亂，但隨著劇情推進，反而有帶動整體節奏的效果！觀眾不會因為男女主角前期慢慢培養感情感到無聊，反而會好奇上一秒還是懵懂少年的李霧，下一秒就化身為成熟霸總的他會做出什麼行動，吸引劇迷一直想要追劇下去！

圖片來源：《狙擊蝴蝶》官方微博

Netflix《狙擊蝴蝶》收視逆轉原因5：陳妍希&周柯宇私下劇宣超好嗑！

不只是劇裡的李霧和岑矜這對相差11歲的姐弟戀好嗑，周柯宇和陳妍希私底下的互動也讓人看得心癢癢！當《狙擊蝴蝶》迎來大結局之際，陳妍希在微博發了一張周柯宇親吻她頭頂的合照，並寫下：「李霧，禮物。」

而周柯宇也在自己的微博發了同樣的合照，隔空回應陳妍希：「岑矜，謝謝你讓我來到你身邊。」超甜的劇宣方式讓廣大網友看得手腳蜷曲，忍不住笑說：「陳妍希和周柯宇劇宣跟官宣似的！」從劇裡甜到劇外，讓不少劇迷忍不住大嗑真人CP，即便正片播出大結局也無法輕易走出來！

圖片來源：《狙擊蝴蝶》官方微博

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

