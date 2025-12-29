Netflix李俊昊《現金英雄》與原著漫畫5點差異：「妹妹角色」消失了！續集伏筆早揭曉「初代英雄」竟是她

【文／邱芮恩】Netflix年末最受矚目的話題之作《現金英雄》，為英雄題材注入一抹罕見的日常溫度。戲劇由李俊昊領銜主演，於26日正式上線。本劇改編自2015年推出的人氣網路漫畫，當「平凡英雄」成為故事核心，戲劇版與原著漫畫之間的改編取捨，也引發熱烈討論。究竟哪些設定被保留、哪些情感被改寫？以下盤點《現金英雄》與原著漫畫之間最關鍵的五大差異之處，以及續集伏筆，帶你一次掌握。

《現金英雄》主角姜常雄靠「錢」使用能力。（圖／Netflix）

🍿《現金英雄》韓劇線上看

播出平台：Netflix

開播時間： 2025年12月26日

集數：8集（一次上架）

《現金英雄》原著差異一：人氣漫畫2017年承諾推續集 至今沒兌現

《現金英雄》同樣披著「英雄」外衣，卻不靠華麗背景取勝。本作沒有《MOVING異能》般聲量超高，但2015年推出時，憑藉溫熱的人情與貼近現實的敘事，在讀者之間擴散獲得極大迴響。漫畫原著將年輕人所面臨的煩惱與現實，巧妙地融入角色與故事之中，並以四格漫畫的形式呈現，讓沉重的現實變得易於閱讀，也更容易被理解，累積好口碑。

然而，《現金英雄》第二部於2016年7月刊出後便畫下句點。作家曾在2017年受訪時表示「馬上就要連載了」，卻成了一句至今都沒有兌現的承諾，8年過去仍無第三部消息，儘管完結部分埋下伏筆，但續集是否誕生，至今仍是無解的謎。

《現金英雄》原著差異二：主角妹妹角色被剝離 核心精神不變

由李俊昊所飾演的主角「姜常雄」心性溫厚，總在無聲之處伸出援手，他之所以願意一次次站出來，並非出於英雄的本能，而是因為生命中最重要的人──妹妹姜常安。兄妹倆在沒有父母庇蔭的世界裡相依為命。原著漫畫中，常雄失業後，妹妹用一筆筆打工換來的微薄收入，讓他得以繼續把善意投向更弱小的人。

妹妹姜常安雖然不是英雄，但也算第二重要的人物。只是到了戲劇版本，原著中動人的兄妹情被改寫為戀人關係，妹妹的角色就是戲裡的女友「金敏淑」。情感形式雖然改變，但延續了那份彼此支撐、為對方而活的核心，從血緣的羈絆，昇華為愛情的堅毅，添加不同故事性。

《現金英雄》原著差異三：刪除女學生飲酒橋段 革命情感依然動人

《現金英雄》戲劇版中登場的「喝酒律師」卞湖仁，只要酒精入喉便能喚醒力量，看似嶄新的設定，其實原型透過原著角色女學生Suo（수오）所改編而成，兩個角色截然不同的出生背景，也能看作是不同人物，唯一的共通點只有「喝酒」獲得能力。

漫畫原著裡，Suo承受著該年紀不該經歷的痛苦，從小爸爸只要喝醉就會對她家暴，她因家庭環境放棄學業，卻在某日發現只要自己血液中酒精濃度越高，能力就越強，被迫以自己最厭惡的「酒」成為英雄，每次使用完能力後，就會迎來宿醉副作用，即便如此，她還是與主角「姜常雄」攜手幫助社會成為本作裡第二重要的英雄人物。

戲劇版本為顧及闔家觀賞尺度，抹去Suo未成年飲酒與其破碎成長背景，大幅度更動律師「卞湖仁」的背景設定，但不變的是，他與主角「姜常雄」並肩作戰的那份革命情感，依舊帶給觀眾滿滿感動。

《現金英雄》原著差異四：劇版原創高顏值反派姊弟 姜漢娜、李彩玟強烈出擊

在漫畫的《現金英雄》中，主角之所以動人，並非因為他們有多麼特別，而是英雄平易近人，與一般民眾無異都很平凡，故事主軸在於英雄救人的日常，火災、天坑等災難，默默相信並守護著誠實與善良，沒有明確的終極反派，用淡淡的人情溫度打動著漫畫迷的心。

相較之下，戲劇版《現金英雄》選擇走更鮮明的敘事路線，加入更具張力的原創角色，打造出顏值與存在感兼具的「反派姊弟」姜漢娜、李彩玟。劇中一句台詞狠酸姜常雄「你現在沒錢了吧？乞丐。」殘酷地揭穿超級英雄同樣得為生計所困的現實。即便是原創人物，仍成功為作品注入新的看點，也成為戲劇版最具記憶點的改編之一。

《現金英雄》原著差異五：漫畫分成上下兩部 下部揭曉初代英雄身世之謎

《現金英雄》網路漫畫於2015年推出，故事分為上、下兩部，上半部主軸放在英雄姜常雄身上，下半部則是出現了一位神祕奶奶。她經營著一家年糕店，外表看起來就是與普通民眾無異的老奶奶，但其實是英雄中的最初覺醒者，同時是第一代「Cashero」，屬於前任英雄。

與戲劇不同的是，原著設定英雄能力並非遺傳，而是轉移，老奶奶昔日的夥伴把自己能力轉給姜常雄後退休，但該位年糕奶奶身分有伏筆，她似乎仍保有自己的能力，就此埋下續集的暗示；可惜的是，續集截至目前為止難產。