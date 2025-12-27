Netflix《現金英雄》12/26週五上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！曹寶兒特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
【文/少女心文室】年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！《現金英雄》12月26日Netflix獨家上線，共8集一次上架。
🍿《現金英雄》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間： 2025年12月26日 4:00 PM
集數：8集（一次上架）
《現金英雄》（캐셔로/Cashero/《金錢俠》是一部由網漫翻拍改編的漫改劇，《現金英雄》劇情講述一位夢想擁有自己房子的平凡公務員「姜常雄」（李俊昊 飾）意外獲得了超能力——靠身上的現金使出特異功能，他身上有多少現金就能擁有多少能力，只不過並非出生於富豪家庭、薪水又不多的他，每次使用完能力後都會變得身無分文，然而擁有正義感的他仍希望能夠利用能力去幫助別人。正當他邊使用能力救人，邊為錢而煩惱時，一群專門獵殺超能力者的神祕組織也在暗中盯上他....
35歲大勢演員李俊昊在2021年主演古裝劇《衣袖紅鑲邊》，不僅受到觀眾喜愛，更一舉拿下第58屆百想藝術大賞的「視帝寶座」，緊接著陸續主演了人氣夯劇《歡迎來到王之國》，霸總魅力再度讓觀眾全淪陷！今年下半年則是先以《颱風商社》回歸，而李俊昊將在年末最新作《現金英雄》飾演「姜常雄」本是一名平凡的公務員，意外繼承了超能力，「身上擁有多少錢，就擁有多少超能力」的超能力，但因為這個超能力有限制，雖然可以像手中的現金一樣使用超能力，但在錢用完後超能力就消失，李俊昊將展開不可思議的超級英雄之旅！
30歲金慧峻先前一連串出演《屍戰朝鮮》系列、《十匙一飯》、《具景伊》、《Connect：連瞳》、《浪漫醫生金師傅3》、《殺人者的購物中心》等作品，時常挑戰許多新穎題材劇集！金慧峻最新作在《現金英雄》飾演李俊昊的女朋友「金敏淑」，極強的大寫字母「T人」非常看重效率是比什麼都重要的現實人物，在數字上有與眾不同的感覺和才能，姜尚雄的超能力讓她難以置信，但敏淑卻從計算機開始計算，是一位精打細算的女朋友，雖然認爲姜尚雄這個超能力，還要自費掏腰包，但敏淑比任何人都支持姜尚雄！
25歲金香起在《現金英雄》也將出演特殊的能力者角色「方恩薇」，是可以按照吃了多少卡路里熱量，而使用超能力的超級英雄，就像綽號「麵包薇」一樣，以吃下麵包後產生的力量，來戰鬥的英雄，恩薇與姜常雄成為並肩作戰的超級英雄聯手對決惡徒，為了守護市民日常生活，展開作戰！除此之外，還有另一位超級英雄，51歲喜劇型演員金炳哲在《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》、《Sky Castle》、《薛西弗斯的神話》、《殭屍校園》、《車貞淑醫生》等劇都有著強烈存在感，在《現金英雄》飾演「卞湖仁」，從名字開始就很有律師的樣子！
卞湖仁是只要一喝酒便可使用超能力的律師，對抗獵殺超能力者的神祕團體「犯人會」，他認識了擁有超能力的姜尚雄還有方恩薇，三人一起拯救世界，聯手對抗獵殺超能力者的神祕組織，他們是比任何人都堅實無價的盟友，金炳哲終於要演出正派角色啦！值得注意的是，姜漢娜飾演「喬安娜」為財閥家的女兒，還有李彩玟、金義聖、張鉉誠等卡司都會出演，曹寶兒也將特別客串演出，讓人好奇該劇會帶來什麼驚奇的故事！《現金英雄》將在年末12/26 Netflix壓軸播出！
🍿《現金英雄》韓劇線上看
播出平台：Netflix
開播時間： 2025年12月26日 4:00 PM
集數：8集（一次上架）
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
李俊昊見面會12/27、12/28連開兩場！時間地點、入場須知、福利兌換一次看
「韓劇男神」李俊昊主演的Netflix新劇《颱風商社》熱播，收視節節攀升，他的人氣也隨著飛漲！李俊昊也宣布將啟動亞洲巡迴粉絲見面會《颱風商社》戲劇粉絲見面會，台北站將於12/27、28連續兩天登場。時隔10個月李俊昊再度來台，將與粉絲分享拍戲幕後趣事、挑戰互動遊戲、重現偶像時期的唱跳舞台，還有包括HI-BYE、小卡全場福利，並有機會獲得簽名海報、簽名拍立得、團體合照以及一對一合照等福利。李俊昊將與台灣的粉絲們一起共度「年底最浪漫的約會」！李俊昊見面會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必看戲劇代表作一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
南投女青農冬茶賽奪雙料特等獎 感恩神農獎已逝父親栽培
南投市農會舉辦的2025年南投青山茶冬茶比賽結果揭曉，「新品種組」及「烏龍組」特等獎，均由女青農莊佩君奪下。莊佩君出身種茶家族，在曾是神農獎得主的父親莊臻松精心調教下，是青山茶賽常勝軍，今年則是首度獲得雙料特等獎，惟父親前年11月已過世，讓她獲獎後既喜悅又感傷，表示感謝父親對她的栽培，總算沒有辜負父自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
人氣男星驚爆喜訊！結婚4年宣布升格新手爸 聖誕夜曬1照片疑露餡
曾是韓國MBC人氣綜藝《我獨自生活》固定成員的演員李施彥，傳出即將升格為人父的好消息。韓媒於今（26）日報導指出，李施彥的妻子徐智勝已懷上第一個孩子，夫妻倆預計在2026年迎接新生命到來，正式邁入新手爸媽行列，消息曝光後迅速引發關注。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 26
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 1 天前 ・ 490
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 69
古天樂《尋秦記》延續「三女共侍一夫」 3女神凍齡現身、她被讚「20年沒變」
電影的《尋秦記》由港劇原班人馬古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演，確定於2026年1月9日天命回歸、全台上映。在電影版中古天樂和林峯也重新詮釋主題曲〈天命最高〉，歌曲一出，讓粉絲直呼回憶再現，非常感動！鏡報 ・ 19 小時前 ・ 9
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 14
陳妍希聖誕曬美照「和喜歡的人一起過」 9歲兒罕露正臉：酷似陳曉
女星陳妍希在今年2月跟中國男星陳曉結束9年婚姻，恢復單身的她，將重心投入演藝工作，人氣再度攀上顛峰，而平常樂於分享生活的陳妍希，昨（25日）曬出慶祝聖誕節的照片，其中一張9歲兒子的正臉模樣，掀起大批網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 23
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 1 天前 ・ 89
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 23
聊著聊著就對上眼！林心如分享與霍建華相戀契機 坦言從沒想過會在一起
節目中，主持人李維嘉詢問林心如，是否與霍建華一樣，歷經感情培養與磨合的過程。對此，她直言回應，一開始真的沒有想過會與對方成為戀人，更沒預料最終會步入婚姻。她表示，兩人認識時間長達10年，長期以朋友身分相處，「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 10
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
《營業中》第1人！曾莞婷享受高規格待遇 莎莎廚房翻車爆危機
《嗨！營業中6》最新一集重磅邀請以《影后》奪得第60屆金鐘獎戲劇節目女配角的曾莞婷；看到女神降臨，一向嚴厲的合夥人竟然破例的宣布當天必須在「傍晚6點前」準時收工，讓莎莎、姚元浩不敢置信的直呼：「沾影后的光，待遇真的不一樣！」中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
高雄優格店驚見"超帥男店員" 民眾:像韓劇裡走出來
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導有民眾在高雄一間新開幕的優格店品嘗下午茶，卻驚覺其中一名店員長的超級帥，彷彿就是明星一般，將畫面拍下發上網，直呼根本是電影裡走出來的男主角，讓不少網友紛紛敲碗地址想朝聖。優格店店員宇光外型亮眼，讓許多顧客慕名而來。(圖/民視新聞)咖啡店員將冷萃優格放進碗中，加入新鮮水果和烘烤燕麥，親自走到店外，將產品送到顧客手中，乍看之下，還以為是哪個藝人的一日店長活動，但其實他是貨真價實的店員，外貌神似韓國歐爸，不禁讓顧客直呼是從韓劇裡走出來的男主角。顧客：「真的長得還蠻像韓劇裡面走出來的，還看蠻清晰，而且台灣還蠻少見到這種，又高又白的男生。」顧客：「就有一種練習生的感覺，蠻有韓團的感覺。」顧客：「蠻帥的很像不會一般在路上看到的人，然後很像韓國人。」外表神似韓劇演員的咖啡廳店員，在網路爆紅。(圖/民視新聞)今年24歲宇光，在地高雄人，身高178公分，目前單身，高中畢業後就進入軍校，去年年底選擇提早退伍追求夢想，不只在優格咖啡廳打工，也接了一些模特兒或臨時演員的工作。優格店店員宇光：「發現自己有想要做的事，因為我自己是想當演員，因為我的偶像是周星馳，我們在高雄其實很少找到有那種優格店，甚至是蛋白奶昔那種，想說這種還不錯蠻有風格的，而且我剛說我喜歡大家開心，我希望可以得到大家的情緒價值，就是肯定，我覺得大家開心我就會很開心。」優格店老闆娘查理：「他來應徵覺得他很有親和力笑容滿分，外來客應該有一兩成左右，因為他的顏質的關係慕名而來這樣。」位在高雄這間韓系風格的優格店才剛開幕沒多久，店外就擠滿人潮，有人為了吃優格，有人為了看男店員養養眼，網友也線上大暴動，有人說，我現在出發，根本韓劇場景，請問班表？買東西有送店員嗎？精緻的五官加上滿滿的親和力，讓顧客不僅肚子吃飽，身心靈也充滿電力。原文出處：高雄優格店驚見「超帥男店員」 民眾：像韓劇裡走出來 更多民視新聞報導李雅英化身"阿勇"推全中文單曲! MV主打台灣感性風被台東6.1強震波及! 納骨塔9個骨灰罈掉落破碎台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 3
《大濛》真的下檔了？訂票一查「全消失」 片商急發聲澄清
電影《大濛》奪下本屆金馬獎最佳劇情片等5項大獎，在強片接連上映的競爭局勢下，憑藉動人口碑持續發酵，票房累積至今正式突破6千萬大關。不過近日卻有民眾準備預訂週末場次時，意外發現訂票系統顯示「沒有場次」，一度嚇壞。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6