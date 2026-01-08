Netflix《美女與野獸》官宣卡司：金玟周變身「女狼人」周旋兩大男神：神秘大學學長文相敏、狼人朴所羅門共譜奇幻校園羅曼史！

【文/少女心文室】2026新劇陸續公開之際，Netflix在今(8)日官宣新劇卡司！韓劇《Beauty in the Beast》/《美女與野獸》確定由文相敏、金玟周、朴所羅門主演！《美女與野獸》由《藍色大海的傳說》、《主君的太陽》陳赫導演執導、《人性課外課》陳漢賽編劇執筆。講述憤怒到一定水平就會成為狼人的河民秀（金玟周），和外表看起來像是斯文大型犬實際上隱藏憤怒的大學前輩權海俊（文相敏），還有和地球上所剩無幾的狼人李道河（朴所羅門）的青春奇幻校園愛情劇。

Netflix《美女與野獸》朴所羅門、金玟周、文相敏劇本閱讀照

24歲金玟周曾出演《偉大的誘惑者》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《聯結》、《臥底高中》等作品！今年在最新作《美女與野獸》飾演女主角「河珉秀(音譯)」為大學校園新生，同時也是歷史上最成功社會化的狼人，雖然說話語氣多少有些生硬和略微缺乏社會性，但是她喜歡人類。 就像至今為止做得很好一樣，今後的目標也是不要咬死任何人，好好生活，在滿月升起的夜晚會變成狼，但如果極度生氣，憤怒到一定水平，不分晝夜就會變成狼人，究竟珉秀能守住她身為狼人的祕密嗎？

Netflix《美女與野獸》金玟周劇本閱讀照

25歲文相敏過去演出網劇出道，2021年出演《以吾之名》嶄露頭角，2022年演出《王后傘下》打開演員知名度！之後陸續出演《放學後戰爭活動》、《不可能的婚禮》、《凌晨兩點的灰姑娘》等電視劇作品，今年先以古裝劇《恩愛的盜賊大人》回歸！而在最新作《美女與野獸》飾演「權海俊(音譯)」從外貌到親和力都很完美，但是有著別人不知道的過去故事的學長，權海俊外表看起來像是斯文大型犬，但實際上是隱藏憤怒的一名神秘人物，文相敏將演繹有著反差面貌的角色！

Netflix《美女與野獸》文相敏劇本閱讀照

26歲朴所羅門先前在2022年演出Netflix夯劇《殭屍校園》爆紅嶄露頭角，之後陸續出演《第三人稱復仇》、《聖水洞之吻》、《家族計劃》等作品，今年2026也即將以新劇《雖然從今天開始是人類》回歸！而朴所羅門下一部新作確定主演《美女與野獸》飾演「李道河(音譯)」為地球上所剩無幾的狼人，李道河經常獨自生活，只有在獵殺毒販時，他才會表現出狼人的捕食者本能，只要遇上毒販時就會變身的狼人！文相敏、金玟周、朴所羅門將共譜現代版狼人羅曼史！

Netflix《美女與野獸》朴所羅門劇本閱讀照

