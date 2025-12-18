Netflix《艾蜜莉在巴黎》第五季「羅馬」和「巴黎」雙城篇章！何時上線？演員陣容？前情提要、劇情亮點一次看！
【文／Sophie Yeh】Netflix 浪漫人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第五季（Emily in Paris Season 5）準備開播，上演「艾蜜莉」在雙城「羅馬」和「巴黎」的職場和愛情篇章，新一季愛情戲更多，轉折出乎意料，比以往更抓馬！？究竟《艾蜜莉在巴黎》第五季何時開播？演員陣容有誰？前情提要、劇情亮點一篇掌握。
《艾蜜莉在巴黎》第五季 何時開播？線上看方式？有幾集？
《艾蜜莉在巴黎》第五季共有10集，每集約半小時，將於台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於Netflix 獨家上線，這次不會像第四季分批上架，而是會一次上架全部集數。
《艾蜜莉在巴黎》第五季 演員陣容有誰？新卡司登場？
第五季《艾蜜莉在巴黎》演員陣容最大變動，是女主角情敵兼友人「卡蜜兒」的飾演者 卡蜜兒塞拉萊 不會回歸新一季，上一季她透露自己假性懷孕的消息，搬離公寓展開新生活。主創編劇曾告訴美媒《Deadline》原因：「『卡蜜兒』的故事線已經很自然走到尾聲了。」
女主角「艾蜜莉」莉莉柯林斯、「陳敏迪」艾希莉朴 和 「希維爾」菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏 等重要主演皆會回歸：
「艾蜜莉」：莉莉柯林斯 飾演
「敏迪」：艾希莉朴 飾演
【女主曖昧對象】
「加百列」：盧卡斯巴禾 飾演
「艾菲」：盧西安拉維斯考特 飾演
「馬切羅」：歐亨尼奧弗蘭切斯基尼 飾演
【女主同事】
「希維爾」：菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏 飾演
「路克」：布魯諾古瑞 飾演
「朱利安」：薩繆爾阿諾德 飾演
「安東尼蘭伯特」：威廉阿巴迪 飾演
「珍娜維芙」：塔莉亞貝松 飾演，女主新同事，搬入「卡蜜兒」的公寓，她也間接導致「艾蜜莉」與「加百列」的感情生變。
「尼古拉」：保羅福爾曼 飾演，是「敏迪」男友，第四季尾已分手。
「羅倫」：阿諾比納德 飾演，「希維爾」的丈夫，是「珍娜維芙」的父親。
【第五季新卡司】
「傑克」（Jake）：布萊恩加連保格 飾演，居住在巴黎的美國人。
「伊薇特」（Yvette）：蜜雪兒拉侯克 飾演，希維爾的老朋友。
「公主 珍」（Princess Jane）：蜜妮卓芙 飾演，同樣是希維爾的朋友，嫁入皇室。
《艾蜜莉在巴黎》第五季開播前，前情必知重點
上一季「艾蜜莉」在滑雪場被「加百列」丟下，兩人因「卡蜜兒」和溝通問題吵架分手，女主新同事「珍娜維芙」在派對上吻了「加百列」後被拒絕，「加百列」餐廳終於獲得米其林一星的榮譽，不過「艾蜜莉」已不在他的身邊。
「艾蜜莉」的好閨密「敏迪」在季末與男友「尼古拉」分手，還失去了參加歐洲歌唱大賽的資格，不過她創作的新歌在TikTok爆紅，被邀請去擔任電視節目《中國流行歌星》的評審並演唱新歌曲。
「艾蜜莉」再次遇到在雪場解救她的義大利帥哥「馬切羅」，兩人戀情逐漸升溫，「艾蜜莉」飛到羅馬與「馬切羅」度過浪漫的義大利假期。
與此同時「希維爾」希望阻止JVMA集團收購「馬切羅」的家族事業，她與「艾蜜莉」成功爭取到六個月的觀察時間，因此葛圖代理要在羅馬設立辦公室，由「艾蜜莉」負責運營，她搬去羅馬和新男友迎接新生活和新的挑戰。
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇情亮點？
《艾蜜莉在巴黎》第五季故事大綱「艾蜜莉」會面臨許多羅馬新生活的困難，還會有一個重大的工作挫敗，引發感情和事業的雙危機，新一季她該如何面對秘密、衝突、自我認知和全新可能性？
「艾蜜莉」短髮新造型亮相
女主角「艾蜜莉」光鮮亮麗的服裝造型秀，是本劇的熱門討論話題之一，《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」轉換全新造型，以俐落「鮑伯頭」亮相，更加成熟幹練，象徵進入人生新階段。
「艾蜜莉」羅馬新生活的挑戰
「艾蜜莉」第五季開局迎接羅馬新生活，「艾蜜莉」很快發現這裡和巴黎不同，必須面對各種適應、文化和工作的新難題。
莉莉柯林斯向美網《Variety》表示：「『艾蜜莉』每一季都在成長，新一季她勇於接受挑戰，更坦然地面對自己的脆弱，放下更多她完美主義的一面，非常有趣！」
「艾蜜莉」前進浪漫水都「威尼斯」
《艾蜜莉在巴黎》第四季帶觀眾遊覽羅馬和義大利小鎮的美景風光，第五季故事會走進義大利另一個浪漫的城市，水都「威尼斯」，新劇照曝光「艾蜜莉」和好友「敏迪」搭乘貢多拉，一起度過歡樂時光。
「艾蜜莉」與「馬切羅」戀情更進一步？
這兩人的戀情是否會長久？莉莉柯林斯向美網《Netflix Tudum》透露：「對『艾蜜莉』來說，『馬切羅』是一場完全不同的冒險，我們最終希望她能很好地平衡工作與生活，期望她露出發自內心、無條件的笑容，而他出現的正是時候。」
主創編劇 達倫史塔 補充：「我覺得兩人是真有火花，有很深的靈魂連結和浪漫情愫，他們的關係發展，將是下一季故事延續的重點。」
「敏迪」與「艾菲」在一起？
「敏迪」上季末與「尼古拉」分手了，「尼古拉」第五季仍會登場，不過第五季劇照、預告都投下震撼彈，「敏迪」和女主角的英國前男友「艾菲」含情脈脈地擁抱鏡頭，引起熱烈討論，這兩人是否真在一起了？
「加百列」還有機會嗎？
上季末「加百列」意識到失去了「艾蜜莉」有多不捨，向「敏迪」打聽「艾蜜莉」的義大利住處，第五季「加百列」同樣會回歸，是否有機會追回女主？莉莉柯林斯向美網《Netflix Tudum》表示：「『加百列』必須為他的選擇承擔後果」。
《艾蜜莉在巴黎》第五季不會全部發生在義大利，主創編劇 達倫史塔證實：「這一季是關於「羅馬」與「巴黎」的雙城故事，女主角會穿梭在兩地之間。」，代表「艾蜜莉」和「加百列」仍會有相處機會，一切都還沒有定論。
《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於 Netflix 一次上架全部集數。
