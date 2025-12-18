Yahoo奇摩電影戲劇編輯部

Netflix《艾蜜莉在巴黎》第五季「羅馬」和「巴黎」雙城篇章！何時上線？演員陣容？前情提要、劇情亮點一次看！

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

【文／Sophie Yeh】Netflix 浪漫人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》第五季（Emily in Paris Season 5）準備開播，上演「艾蜜莉」在雙城「羅馬」和「巴黎」的職場和愛情篇章，新一季愛情戲更多，轉折出乎意料，比以往更抓馬！？究竟《艾蜜莉在巴黎》第五季何時開播？演員陣容有誰？前情提要、劇情亮點一篇掌握。

《艾蜜莉在巴黎》第五季 何時開播？線上看方式？有幾集？

《艾蜜莉在巴黎》第五季共有10集，每集約半小時，將於台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於Netflix 獨家上線，這次不會像第四季分批上架，而是會一次上架全部集數

《艾蜜莉在巴黎》第五季卡司宣傳照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季卡司宣傳照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》第五季 演員陣容有誰？新卡司登場？

第五季《艾蜜莉在巴黎》演員陣容最大變動，是女主角情敵兼友人「卡蜜兒」的飾演者 卡蜜兒塞拉萊 不會回歸新一季，上一季她透露自己假性懷孕的消息，搬離公寓展開新生活。主創編劇曾告訴美媒《Deadline》原因：「『卡蜜兒』的故事線已經很自然走到尾聲了。」

女主角「艾蜜莉」莉莉柯林斯、「陳敏迪」艾希莉朴 和 「希維爾」菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏 等重要主演皆會回歸

  • 「艾蜜莉」：莉莉柯林斯 飾演

  • 「敏迪」：艾希莉朴 飾演

【女主曖昧對象】

  • 「加百列」：盧卡斯巴禾 飾演

  • 「艾菲」：盧西安拉維斯考特 飾演

  • 「馬切羅」：歐亨尼奧弗蘭切斯基尼 飾演

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

【女主同事】

  • 「希維爾」：菲莉普帕妮萊蘿伊柏莉烏 飾演

  • 「路克」：布魯諾古瑞 飾演

  • 「朱利安」：薩繆爾阿諾德 飾演

  • 「安東尼蘭伯特」：威廉阿巴迪 飾演

  • 「珍娜維芙」：塔莉亞貝松 飾演，女主新同事，搬入「卡蜜兒」的公寓，她也間接導致「艾蜜莉」與「加百列」的感情生變。

  • 「尼古拉」：保羅福爾曼 飾演，是「敏迪」男友，第四季尾已分手。

  • 「羅倫」：阿諾比納德 飾演，「希維爾」的丈夫，是「珍娜維芙」的父親。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照｜新角色「傑克」左（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照｜新角色「傑克」左（Netflix提供）

【第五季新卡司】

  • 「傑克」（Jake）：布萊恩加連保格 飾演，居住在巴黎的美國人。

  • 「伊薇特」（Yvette）：蜜雪兒拉侯克 飾演，希維爾的老朋友。

  • 「公主 珍」（Princess Jane）：蜜妮卓芙 飾演，同樣是希維爾的朋友，嫁入皇室。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

《艾蜜莉在巴黎》第五季開播前，前情必知重點

上一季「艾蜜莉」在滑雪場被「加百列」丟下，兩人因「卡蜜兒」和溝通問題吵架分手，女主新同事「珍娜維芙」在派對上吻了「加百列」後被拒絕，「加百列」餐廳終於獲得米其林一星的榮譽，不過「艾蜜莉」已不在他的身邊。

「艾蜜莉」的好閨密「敏迪」在季末與男友「尼古拉」分手，還失去了參加歐洲歌唱大賽的資格，不過她創作的新歌在TikTok爆紅，被邀請去擔任電視節目《中國流行歌星》的評審並演唱新歌曲。

「艾蜜莉」再次遇到在雪場解救她的義大利帥哥「馬切羅」，兩人戀情逐漸升溫，「艾蜜莉」飛到羅馬與「馬切羅」度過浪漫的義大利假期。

與此同時「希維爾」希望阻止JVMA集團收購「馬切羅」的家族事業，她與「艾蜜莉」成功爭取到六個月的觀察時間，因此葛圖代理要在羅馬設立辦公室，由「艾蜜莉」負責運營，她搬去羅馬和新男友迎接新生活和新的挑戰。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇情亮點？

《艾蜜莉在巴黎》第五季故事大綱「艾蜜莉」會面臨許多羅馬新生活的困難，還會有一個重大的工作挫敗，引發感情和事業的雙危機，新一季她該如何面對秘密、衝突、自我認知和全新可能性？

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「艾蜜莉」短髮新造型亮相

女主角「艾蜜莉」光鮮亮麗的服裝造型秀，是本劇的熱門討論話題之一，《艾蜜莉在巴黎》第五季「艾蜜莉」轉換全新造型，以俐落「鮑伯頭」亮相，更加成熟幹練，象徵進入人生新階段。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「艾蜜莉」羅馬新生活的挑戰

「艾蜜莉」第五季開局迎接羅馬新生活，「艾蜜莉」很快發現這裡和巴黎不同，必須面對各種適應、文化和工作的新難題。

莉莉柯林斯向美網《Variety》表示：「『艾蜜莉』每一季都在成長，新一季她勇於接受挑戰，更坦然地面對自己的脆弱，放下更多她完美主義的一面，非常有趣！」

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「艾蜜莉」前進浪漫水都「威尼斯」

《艾蜜莉在巴黎》第四季帶觀眾遊覽羅馬和義大利小鎮的美景風光，第五季故事會走進義大利另一個浪漫的城市，水都「威尼斯」，新劇照曝光「艾蜜莉」和好友「敏迪」搭乘貢多拉，一起度過歡樂時光。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「艾蜜莉」與「馬切羅」戀情更進一步？

這兩人的戀情是否會長久？莉莉柯林斯向美網《Netflix Tudum》透露：「對『艾蜜莉』來說，『馬切羅』是一場完全不同的冒險，我們最終希望她能很好地平衡工作與生活，期望她露出發自內心、無條件的笑容，而他出現的正是時候。」

主創編劇 達倫史塔 補充：「我覺得兩人是真有火花，有很深的靈魂連結和浪漫情愫，他們的關係發展，將是下一季故事延續的重點。

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「敏迪」與「艾菲」在一起？

「敏迪」上季末與「尼古拉」分手了，「尼古拉」第五季仍會登場，不過第五季劇照、預告都投下震撼彈，「敏迪」和女主角的英國前男友「艾菲」含情脈脈地擁抱鏡頭，引起熱烈討論，這兩人是否真在一起了？

《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）
《艾蜜莉在巴黎》第五季劇照（Netflix提供）

  • 「加百列」還有機會嗎？

上季末「加百列」意識到失去了「艾蜜莉」有多不捨，向「敏迪」打聽「艾蜜莉」的義大利住處，第五季「加百列」同樣會回歸，是否有機會追回女主？莉莉柯林斯向美網《Netflix Tudum》表示：「『加百列』必須為他的選擇承擔後果」。

《艾蜜莉在巴黎》第五季不會全部發生在義大利，主創編劇 達倫史塔證實：「這一季是關於「羅馬」與「巴黎」的雙城故事，女主角會穿梭在兩地之間。」，代表「艾蜜莉」和「加百列」仍會有相處機會，一切都還沒有定論。

《艾蜜莉在巴黎》第五季共10集，台灣 2025年12月18日（四）下午 16:00 於 Netflix 一次上架全部集數。

