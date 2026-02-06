Netflix《訂閱男友》3/6上線！：Jisoo金智秀搭檔徐仁國！訂閱多巴胺爆棚虛擬戀愛...與「極品男友們」體驗夢幻愛情！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀、徐仁國劇照

【文/少女心文室】天團Blackpink成員Jisoo金智秀近期積極出演許多影視作品，包括《新烏托邦》還有電影《全知讀者視角》等作，緊接著就在今(4)日，Netflix正式官宣Jisoo最新作《訂閱男友》即將在3月公開！該劇由Jisoo金智秀搭檔徐仁國主演！並由《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》金正植導演執導，講述因現實生活而疲憊不堪的網絡漫畫PD「美萊」，通過虛擬戀愛實驗訂閱男友並體驗戀愛的浪漫喜劇！

廣告 廣告

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀海報

Netflix原創韓劇《訂閱男友》由Jisoo金智秀與徐仁國主演，並由《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》金正植導演執導，打造出全新浪漫題材羅曼史！劇情講述疲憊不堪的網路漫畫製作人美萊藉由一款訂閱制虛擬約會的模擬程式逃避現實，期待在程式中找尋到理想男友！巧妙地結合職場與日常中的挑戰，與前所未見的虛擬實境戀愛訂閱服務，勢必將顛覆對於傳統約會的想像，帶來粉紅色的心動時刻與滿滿的笑聲！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀、徐仁國劇照

31歲Jisoo金智秀先前主演過電視劇《雪降花》、《新烏托邦》，還有電影《全知讀者視角》等影視作品，緊接著在最新作《訂閱男友》飾演「徐美萊」為網路漫畫製作人，渴望在虛擬世界中獲得第二次愛情機會的人物，由於繁忙的工作，忙碌而疲憊的現實生活中，單身已久的美萊早已習慣沒有戀愛的生活，直到某天偶然獲得一款名為「月刊男友」的神秘裝置，進入超強多巴胺虛擬現實以後，她邂逅了一群完美到難以置信的男友，喚醒了她內心沉睡已久的戀愛細胞！就此帶來虛實交錯的新穎羅曼史愛情故事！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀劇照

38歲徐仁國可以說是戀愛劇達人，拍攝眾多羅曼史韓劇，包括《請回答1997》、《主君的太陽》、《高校處世王》、《購物王路易》、《從天而降的一億顆星》、《某一天滅亡來到我家門前》等多樣羅曼史作品，這次將時隔4年回歸愛情劇！主演最新作《月刊男友》！徐仁國飾演「朴慶南」，是美萊的同事兼競爭對手，同為網路漫畫製作人！朴京南在工作上能力相當出眾，總讓美萊感到難以親近，甚至非常不想見到對方，雖然表面冷漠疏離，但他其實隱藏著反轉秘密的人物，勢必將在美萊的感情世界中掀起波瀾！

Netflix《訂閱男友》徐仁國劇照

值得注意的是，在Jisoo訂閱的虛擬戀愛服務中，即將登場的「極品男友們」包括：李洙赫、徐康俊、李宰煜、李賢旭、李相二、金聖喆、邕聖祐等男神們皆會出演，跟著Jisoo一起體驗男神們帶來的美好愛情吧！在今日Netflix公開的預告中，Jisoo智秀飽受工作摧殘，也受夠了約會，但還是渴望愛情的未來，註冊了「虛擬戀愛模擬服務」，進入了虛擬世界，戴上了戒指，穿梭在絕美的櫻花下、宮殿別墅、海邊，甚至穿越回古代與不同場景的虛擬男友約會，為虛擬戀愛服務而感到怦然心動，當最後一個陌生男子拋出的提問：「你今天要跟誰約會？」喚起觀眾的戀愛細胞！讓人期待影集的後續發展！

Netflix《訂閱男友》Jisoo金智秀劇照

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！