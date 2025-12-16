Netflix《軍靴男孩》沒有第二季！評價點閱俱佳難逃不續訂命運

《軍靴男孩》。（圖／Netflix）

Netflix影集《軍靴男孩》於今年十月推出，描述1990年一名深櫃少年在一時衝動下，跟隨最好的異性戀好友加入美國海軍陸戰隊，但當時美軍禁止同志服役，讓他得試圖隱瞞性向，好在軍隊中生存。該劇獲得熱烈迴響及好評，雖然主創團隊和粉絲期待會有第二季，但現在看來已確定未能續拍。

《軍靴男孩》男同志加入海軍陸戰隊揭成長掙扎！川普政府氣炸⋯反而助長聲勢

據《Deadline》報導，因為《軍靴男孩》在評價和點閱表現都很好，所以決定不續訂第二季也是經過一番討論。其實當時為了增加這部劇集續訂的機會，索尼電視（Sony TV）在八月擴增了與幾位主要演員的合約（extended the options），包括男主角邁爾斯海瑟（Miles Heizer）、「雷」Liam Oh、「Slovacek」基隆摩爾（Kieron Moore）、「希克斯」安格斯奧布里恩（Angus O’Brien）等人。但由於Netflix嚴格的獨家條款，劇集如果沒有要續約，製作公司幾乎不可能再將其推銷給其它平台。

廣告 廣告

《軍靴男孩》沒有成功續訂第二季。（圖／Netflix）

《軍靴男孩》不只是聚焦性向，而是帶出每個角色都有其該面對的難題，無論是菜鳥兵、軍官，在如此高壓、壓抑的環境中，壓力、困難都更加被放大，他們被迫得要正視關於手足、父母、感情、自我認同、同儕等問題，也可以看見他們逐漸成長、相互扶持安慰的熱血鏡頭。當中描繪的美國軍隊劇情，更一度引起川普政府及五角大廈關注。

男主角邁爾斯海瑟先前受訪表示，他希望能有第二季，「還有很多故事可以講，從格雷格（原著作者）在海軍陸戰隊的不同經歷，到『不問不說』政策的時期，甚至到它被廢除之後，如果允許的話，我願意演個十季。」可惜如今未能成行。

《軍靴男孩》評價和點閱都有不錯成績，仍無法續訂第二季。（圖／Netflix）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

