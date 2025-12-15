Netflix《長安二十四計》開播好評！成毅撂狠話「見不得任何一個仇人善終！」演員陣容堅強全是老戲骨 5大必看亮點

【文／徐瑞安】由成毅主演的古裝權謀劇《長安二十四計》上線Netflix，本劇為原創劇本，故事源自於一場滅門冤案，成毅飾演家族遭到陷害的虎賁衛設計者劉子溫之子謝淮安，蟄伏十年後回到長安，以智謀開局，展開一場謀畫已久的復仇棋局，絕不以德報怨，而是「見不得任何一個仇人善終」，驚心動魄的連環計謀反轉再反轉，讓喜愛復仇題材的劇迷一追就上癮。

🍿線上看推薦：《長安二十四計》

開播時間：2025年12月12日

播出平台：Netflix、YOUKU

主演卡司：成毅、劉奕君、徐璐

集數：28集

看點1：成毅化身「白髮謀士」瘋狂復仇

成毅這回飾演的「謝淮安」，表面是淮南縣衙主簿，看似溫文書生，卻背負滅門的血海深仇。因為天生白髮，而被稱作「白頭兒」，回到長安，是他籌畫已久復仇計畫的開始，雖然沒有武力值，但他善於計謀，每一步都在「藏」與「算」之間游走，靠智力整垮仇人，更下決心：「復仇的路上，我見不得任何一個仇人有善終。」角色的隱忍與狠勁反差，絕對是本劇最大看點。

看點2：全員老戲骨、演技派飆戲

《長安二十四計》的演員陣容實力堅強，除了成毅挑戰工於心計的復仇男主，與他對戲的，更是一眾資深實力派演員：劉奕君飾演的帝王心思深沉，主動與謝淮安合作，就是要靠他心中的恨，為他拔除朝堂上的權臣勢力；張涵予飾演的虎賁將軍言鳳山氣場十足，充滿狠勁與野心，每個角色都藏著一百個心眼，演技過招讓觀眾看得過癮。

《長安二十四計》演員陣容實力堅強，張涵予氣場十足。（圖／YOUKU FB）

看點3：沒有愛情線，專心復仇權謀

與多數古裝劇不同，《長安二十四計》捨棄愛情線，將敘事重心完全放在復仇布局上。主角謝淮安回到長安的唯一目的，就是為家族討回血債，每一次接近權力核心、每一場看似偶然的相遇，其實都在計畫之中，以「局中局、計中計」層層堆疊張力，讓觀眾跟著主角一同拆解謎題！少了感情線，反而讓人物動機更純粹、節奏更緊湊，且每一集結尾都會埋下懸念，讓人忍不住點開下一集，一看就停不下來。

看點4：不能相認的親情與守護

謝淮安家族遭滅門，唯一倖存的，除了他，還有化身為畫師的妹妹「白莞」（徐璐 飾）。兄妹二人分離多年，但當謝淮安回到長安，卻一眼就認出了妹妹，並替她解圍，但他深知一但牽扯太多，對彼此都是死局，因而不敢相認，一句：「不敢認，最好一輩子都不要認，我的家人，沒有一個好下場⋯⋯劉家的人命都太苦了，已經給她改名換姓了，願她一生平安。」道盡無奈與守護。虐心的兄妹親情，也是劇情一大亮點與痛點。

看點5：復仇路上摯友同行的群像魅力

《長安二十四計》的復仇不是孤身一人的冒險。謝淮安能在長安這座權力迷宮中步步為營，關鍵在於身邊夥伴鼎力相助。佟夢實飾演的劍客葉崢看似不羈，其實最講義氣，是謝淮安最佳幫手；倪大紅飾演的岑偉宗，看似街頭乞丐，其實是謝淮安父親的至交，更是謝淮安的情報頭子。《長安二十四計》不是只有冰冷血腥的復仇，也有溫暖動人的群像互動，也讓整部劇更顯厚度。

《長安二十四計》演員陣容堅強，全劇更捨棄愛情主打復仇、專注智計對決，緊密節奏與敘事，成功打造出一部讓人一看上癮的古裝權謀劇，對喜歡燒腦布局與角色智力博弈的觀眾而言，這部陸劇絕對要加入追劇清單中