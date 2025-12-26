Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
【文 / 黑色馬卡龍】2025年底壓軸在 Netflix、WeTV開播的陸劇《驕陽似我》翻拍自顧漫同名小說並由本人親自改編。全 36 集，該劇由趙今麥、宋威龍與賴偉明所主演，描述富家千金趙今麥飾演的聶曦光上大學時，對校園男神莊序（賴偉明飾）一見鍾情並且告白，但慘遭拒絕！大學畢業就職遇上宋威龍所飾演的上司林嶼森，她告訴自己「自作多情是病，一定要治！」卻還是忍不住陷入情網！
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！
《驕陽似我》前十集可以說一開場最不吸引人，但後來漸至佳境：第一集交代了趙今麥飾演的「西瓜」聶曦光對賴偉明飾演的校園男神莊序一見鍾情、搬進學校宿舍的「前情提要」，但時序一轉，轉眼大家就要大學畢業、並積極尋找就業機會。莊序率先找到人人夢想的上海金融公司「華亞」職位，並請客吃飯。當一幫大學好友聚在一起，觀眾開始感覺到莊序和聶曦光之間特別尷尬的關係。
《驕陽似我》前4集劇情
眾所周知聶曦光告白莊序失敗過，大家也都在傳莊序是因為心儀於青梅竹馬「容容」而保持單身，但直到畢業，莊序不但沒有跟容容在一起，對聶曦光的冷臉態度也總是特別奇怪、讓人看不懂：舉凡莊序會嗆富家女聶曦光不用自己找工作、當聶曦光去找工作時卻又會幫投遞履歷。過往莊序家人開刀需要鉅款、聶曦光馬上調錢來救火的行為卻被莊序用最快的速度還錢「兩清」並且還加上10%利息！儘管聶曦光一直還喜歡著莊序，卻總覺得莊序拒自己於千里之外，讓她感情路上走得好洩氣！
在第四集中，大學畢業前夕，大學同學一起搭公車，就只有聶曦光和莊序沒搭上車，兩人走回寢室的路上，聶曦光決定要和初戀莊序好好攤牌與告別，知道莊序討厭自己嬌生慣養的她忍不住說道：「有一個測試，問你吃葡萄會先吃大的或小的？我應該就是那種先挑大的吃的人，如果先吃小的，說不定就沒胃口吃大葡萄了？」出身貧困的莊序卻回：「如果從來就沒有大葡萄呢？」自述自己經濟條件，但聶曦光聽不懂。莊序想了想，卻又說：「不，有過的。只是唯一的那顆大葡萄被我氣跑了。」聶曦光還以為莊序講的是他青梅竹馬「容容」，反射性安慰莊序：「她會再跑回來的。」
莊序聞言，向前往聶曦光走了一步，問她：「真的嗎？」可惜，習慣提醒自己「自作多情是病，一定要治！」的聶曦光，並沒有接到莊序的含蓄告白。但是看到莊序收起平常的冷臉、微笑看著自己的時候，聶曦光還差點想要再度告白莊序，最後卻孬掉，說自己只是隨便叫叫莊序的名字。莊序眼神裡的光彩瞬間又暗掉，這一段實在太揪心！
因為莊序不想欠自己人情，這讓聶曦光心裡也產生陰影，也不想欠莊序人情，所以畢業論文沒用莊序幫找的資料之外、連莊序幫投的履歷應徵工作也沒去！聶曦光以為自己從此要跟初戀告別，在莊序欉自己回宿舍的最後，盡情的喊莊序的名字、還在內心OS：
「再見了，知道你會一直在某一個地方就好了，然後，從此以後，不喜歡你，海闊天空。」曦光
《驕陽似我》前10集劇情
想不到上班之後，有機會到上海，聶曦光還是會忍不住到莊序上班的辦公大樓下面，想要堵人、等莊序下班！但與此同時，聶曦光上班又遇到宋威龍所飾演的冷臉上司林嶼森，一開始被百般刁難，覺得自己有招帥哥討厭的命！幸好後來兩人誤會化解，聶曦光趁機問了林嶼森為什麼之前討厭自己？林嶼森與帶玄機的說：「因為你無憂無慮，忘性又大。」顯然是林嶼森很氣聶曦光過往見過聶曦光、卻早已經把自己忘記！
《驕陽似我》第11集劇情
在第11集裡，林嶼森藉故帶聶曦光參加自己朋友婚禮，還以「我還沒帶過女生去買過衣服，想試試。」為藉口、幫她買衣服。兩人在婚禮上，林嶼森說自己和未來妻子相遇時間是在「2011年1月15日，晚上7點28分52秒」，越來越大膽地在曦光面前聊起自己的「感情投資計畫」，只可惜曦光以為林嶼森想的是工作上的事情。
林嶼森並在婚禮結束後遇到曦光大學同學時繼續扮演曦光男友身份，第二天還跟著曦光一起去曦光老友「老大」的婚禮，那場面上，莊序在場心都要碎了，觀眾也是一邊開心看曦光和林嶼森感情發展順利，一邊看莊序好心疼！不過莊序這種嫉妒驕傲卻又自卑的扭曲心態，真的很難追到女生，也沒資格成為曦光的真命天子的，簡直年度愛情劇最令人不捨卻又最經典的男性追愛角色負面建材。
陸劇《驕陽似我》於Netflix、WeTV熱播中。
