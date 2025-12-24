Netflix《驕陽似我》首播評價出爐！宋威龍出場被讚「顏值之巔」趙今麥人設討喜

【文／曾心奕】由宋威龍、趙今麥主演的《驕陽似我》終於上線了！該劇改編自顧漫的同名小說，而且作者本人還親自擔任編劇，讓許多人抱著很高的期待。《驕陽似我》首播當日釋出4～5集，之後一天更新2集，首播的口碑如何？本文也為讀者整理出開播評價。

《驕陽似我》終於上線了！圖／Netflix FB

開播時間：12月22日

播出平台：Netflix、WeTV

主演卡司：宋威龍、趙今麥

更新時間：每日更新2集

集數：36集

《驕陽似我》開播評價1：宋威龍帥氣出場

宋威龍在《驕陽似我》中，本來是一名優秀的醫師，因此第一集一開始，就是拍他在做手術。宋威龍一出場，就讓許多觀眾看得很心動，因為本人本來就帥，在鏡頭下也被拍得很帥氣，讓人視線離不開，快速掀起討論，被讚「顏值之巔」、「宋威龍超帥」。

宋威龍顏值超高，帥氣出場。圖／Netflix FB

《驕陽似我》開播評價2：女主人設討喜

趙今麥在《驕陽似我》中，飾演元氣滿滿，如同小太陽般的聶曦光，她一出場就很有大學生的青春感！雖然個性比較懶散一些，但待人親切，臉上總掛滿笑容，相當討喜。其中也有不少觀眾看了之後，大讚趙今麥這部的造型很漂亮。

趙今麥劇中人設討喜。圖／Netflix FB

《驕陽似我》開播評價3：男二人設惹人厭、女配太心機

在《驕陽似我》的首播集數中，大部分在演女主角、男二，以及女配的校園生活，三人的關係複雜，聶曦光喜歡莊序（賴偉明 飾），而且和女配葉容（白冰可 飾）是室友關係，而莊序和葉容則為青梅竹馬，葉容似乎很在意莊序。

雖然看過小說的觀眾認為，男二莊序已經被修飾不少，但多數人仍覺得他講話很難聽、個性很差，甚至還會PUA女主，讓人不太喜歡。至於女配葉容的個性也不討喜，讓人覺得很心機。

《驕陽似我》開播評價4：國外背景太假

《驕陽似我》有一段劇情，是聶曦光帶著表弟出國，兩人感性對話的同時，背景卻讓人大出戲，有種「摳圖」感。這個狀況還一度衝上熱搜，引起討論。不過，兩人歸國後的畫面，又恢復正常。

《驕陽似我》開播評價5：男主出場時間過少

《驕陽似我》前4集著重在聶曦光和莊序的感情線，以及聶曦光的校園生活、與室友的關係，因此真正的男主角宋威龍幾乎沒怎麼出現。這樣的安排讓不少觀眾感到納悶，也討論起戲分問題。

不過，也有些觀眾指出，《驕陽似我》是從女主角的視角出發，所以一開始才會著重在校園以及單戀的劇情。其中也有人表示，其實劇版已經讓男主角提前出場了，比小說的進度早了很多，認為這樣的改編很不錯。

宋威龍和趙今麥在劇中擦出強大火花。圖／Netflix FB

《驕陽似我》開播評價6：男女主角CP感爆棚

雖然前4集幾乎看不見宋威龍，但第5集正式進入職場的劇情後，男女主角身上就會陸續出現各種偶像劇式巧合，清冷主管搭配元氣小職員，讓人看得心癢癢，而他們的互動也擦出強大火花，被讚CP感爆棚。

《驕陽似我》的編劇就是作者本人。圖／Netflix FB

以上就是《驕陽似我》的首播評價，雖然有些地方被提出來討論，但整體而言，口碑還是很不錯，很有「顧漫式」浪漫，如果有興趣的話，就趕快追起來吧！