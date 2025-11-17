Netflix《鳳凰台上》天崩開局！彭小苒被殺師仇人任嘉倫強娶為后 追妻火葬場預定｜劇情看點、播出時間一次看
【文／徐瑞安】由彭小苒、任嘉倫主演的古裝宮廷陸劇《鳳凰台上》，已上線Netflix開播，任嘉倫飾演強娶豪奪的皇帝蕭煥，逼迫彭小苒飾演的凌蒼蒼入宮為后。其實，兩人在江湖結識時互有好感，卻因「殺師之仇」反目，逐漸將彼此越推越遠，他強迫她入宮為后，更上演相愛相殺的虐戀戲碼，才剛開播就預定了日後追妻火葬場，也讓觀眾更加好奇劇情走向，以下就來看看還有哪些劇情看點。
🍿《鳳凰台上》線上看推薦
開播時間：2025年11月14日
播出平台：Netflix
主演卡司：彭小苒、任嘉倫
更新時間：首日更新4集，11/15起每日更新2集，11/20起每日更新1集
集數：37集
《鳳凰台上》看點1：天崩開局 凌蒼蒼刺殺皇帝蕭煥
劇情開局就讓男女主角撕破臉，凌蒼蒼拔劍質問皇帝蕭煥為何殺她師父，為報仇，直接動手刺殺蕭煥，奈何劍刺到他胸口，卻不忍一劍要了他性命，蕭煥諷刺她：「還是不夠狠。」並讓她乖乖回去準備與自己大婚，要她當皇后。
儘管初登場，二人就彷彿結下死仇，但蕭煥被刺殺，仍要求凌蒼蒼嫁給自己為后；而凌蒼蒼面對殺師仇人蕭煥，卻又下不了手報仇，兩人之間彷彿又愛又恨糾結著，複雜的情感反而更讓人好奇。
《鳳凰台上》看點2：皇帝假扮「白遲帆」結識凌蒼蒼
故事回到一年前，原來當時蕭煥化名為「白遲帆」潛入江湖，接近身為鳳來閣閣主的凌蒼蒼，凌蒼蒼亦是首輔、太傅之女，與蕭煥有婚約，卻執意遊歷江湖，不願入宮。
太傅大權在握，告訴蕭煥若想要親政，就必須娶凌蒼蒼為后。為此，蕭煥隱藏真實身分靠近凌蒼蒼，兩人相識於江湖，在相處中逐漸生出情愫，但凌蒼蒼沒想到的是，一切都開始於謊言，「白遲帆」從一開始接近自己就有目的，更親手殺了師父，因此愛越深，恨得也越深。
《鳳凰台上》看點3：男女主反目 殺師之仇的真相
凌蒼蒼從小就把師父當成救命恩人，一心仗劍走天涯，也是因為崇拜師父才有的夢想，沒想到，師父竟是邪教靈璧教的鬼王，根本不是什麼好人。而「白遲帆」查清真相後，質問鬼王為何作惡，更沒想到鬼王稱這一切並非自己所願，還故意刺激他對自己動手，這一幕偏偏被凌蒼蒼看見了，也因此造成了男女主反目，「白遲帆」對她的好都變成了欺騙與利用，兩人誤會更深，而這段感情會就此變成火葬場？還是還有機會翻案，就得靠後續劇情揭曉。
《鳳凰台上》看點4：強取豪奪 卻把心上人越推越遠？
蕭煥化名為「白遲帆」時，感受到凌蒼蒼對自己的好感，但在殺了她的師父後，兩人曾經有過的美好卻一去不復返，他以為只要將凌蒼蒼娶回宮做皇后，兩人關係就會回到從前。
他甚至誤會凌蒼蒼移情別戀，以為她喜歡師兄羅冼血，因此故意斬斷他一根手指，逼凌蒼蒼入宮，然而這樣瘋狂的舉動，只讓凌蒼蒼覺得蕭煥不是「白遲帆」，所有的美好都是虛假。越是強迫，就把她的心越推越遠。
《鳳凰台上》看點5：帝后相愛相殺 絕望追妻火葬場？
由於殺師之仇的誤會，凌蒼蒼發現「白遲帆」就是皇帝「蕭煥」後，對他由愛深恨，但蕭煥鐵了心要娶她為后，兩人誤會都還沒解開，就匆匆大婚，彼此誤會更深，逐漸走向追妻火葬場。而掌握大權的太傅是凌蒼蒼之父，看似守護女兒，實際也是操控她好奪得大權，帝后夫妻之間誤會重重，加上朝堂上的爾虞我詐，是否能夠解開誤會、團結一心守護彼此，也是劇迷最好奇的。
