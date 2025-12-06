Netflix「2.25兆」天價收購華納兄弟影視部門！《霍格華茲的傳承》等開發中遊戲可能有變數？
今年年初，手上握有《哈利波特》、《蝙蝠俠》等知名 IP 版權的華納兄弟在遊戲部門的表現上承認了慘遭滑鐵盧，CEO David Zaslav 承認遊戲業務的表現遠低於潛力，並且也確認光遊戲部門就虧損了百億台幣，因此希望能開發新的《蝙蝠俠》遊戲來挽救頹勢，而後因為他們認為玩家不會買單，因此也喊卡了《霍格華茲的傳承》的 DLC 計畫，直接專注於二代。不過，現在這些還在開發的遊戲計畫未來卻有可能生變，因為根據昨（5）天 Netflix 發布的新聞稿，將以 827 億美元（約 2.25 兆新台幣）收購華納兄弟影視部門的業務。
Netflix 昨（5）天發布的官方新聞稿稱，他們與華納兄弟探索公司已經達成最終協議，這次收購案將收購華納兄弟的影視工作室、電影部門與 HBO Max、HBO，並且交易價值 827 億美元（約 2.25 兆新台幣），預計明年第三季前完成收購。
並且，透過這次收購，Netflix 將可從華納兄弟影業中取得《哈利波特》、《蝙蝠俠》、《神力女超人》等影視內容，進一步擴充自己掌握的作品數量。除此之外，雖然這次重磅交易中似乎還未確認，《蝙蝠俠》、《神力女超人》這些華納兄弟手上的 DC 英雄 IP 版權是否有一併出售，但如此劇烈的改變肯定也會影響到華納兄弟的遊戲部門。
目前他們手上還有已經開發數年的《神力女超人》，還有《霍格華茲的傳承2》等正在開發的遊戲，肯定也會受到這次收購案影響。而 Netflix 的共同 CEO Ted Sarandos 表示，這次收購案能讓他們提供更多觀眾喜愛的內容，並且也提升 Netflix 旗下工作室的實力。另一名 CEO Greg Peters 也表示這次收購案將加速 Netflix 業務發展，打造更強化的娛樂產業。
