Netflix一次公開5部2026新劇！ 霍建華搭楊謹華、柯震東《乩身》終於要上了

Netflix（網飛）29日舉辦2026年華語片單記者會，一連公開了5部即將在今年上線的戲劇，其中包含了《百萬人推裡》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一檔都集結相當厲害的卡司。

《百萬人推裡》找來港星鄭伊健，劇中充滿新世代的網路語言，同時又有非常縝密的刑偵推理，編導蘇文聖則分享，劇本早在2018年就開始醞釀，正值網路意見領袖聲量最高的年代：「我剛好卡在兩個世代中間，希望透過這個故事，讓兩個世代在衝突中被迫合作，甚至走向和解。」談到選角他也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」這部將於2月12日全球上線。

廣告 廣告

《百萬人推理》編導蘇文聖（蘇三毛）、監製吳孟謙。（圖／小娛樂）

《乩身》籌備了多年，光是動畫就做了非常久，這部改編自台灣作家Teensy星子熱門小說系列《乩身》的首部曲。監製莊淳淳表示，當時看完小說後她馬上開始著手討論簽約，腦中對於三太子乩身的人選也立刻跳出柯震東的畫面，因此後續選角她都以柯震東為主，看其他演員跟對方的默契如何來決定，飾演三太子的王柏傑也是因為跟柯震東有私交，兩人很有默契馬上選定，「兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」《乩身》預計將於 2026 年第二季上線。

柯震東、王柏傑飾演三太子乩身和三太子。（圖／Netflix）

柯震東飾演三太子的乩身。（圖／Netflix）

《乩身》導演管偉傑、監製莊淳淳。（圖／小娛樂）

《急診室的奇蹟》找來楊謹華、霍建華擔綱主演，以及新生代演員蔡凡熙、詹子萱等，在選角方面，導演李志薔表示：「兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。」他認為覺得霍建華是個奇兵，因為台灣觀眾以為對方不會回來拍台劇，因此會有會帶來驚喜感，「他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。另外，創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。」

霍建華飾演醫生。（圖／Netflix）

楊謹華飾演醫生。（圖／Netflix）

《急診室的奇蹟》 編導黃靖祖、導演李志薔、 監製李良玉。（圖／小娛樂）

《沉默的審判》聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，透過一樁暴力犯罪，描繪三個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算。談及選角，編導黃精甫分享：「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作，希望演員不只是演角色，而是真正走進內心」。

賈靜雯和王凈。（圖／Netflix）

阮經天。（圖／Netflix）

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。

導演洪子烜表示：「不管是政商黑道權貴或是市井小民，都能到青和宮來委託處理無法解決且想掩蓋的事，歐美有像《金牌特務》西裝店的特務機構、《捍衛任務》大陸飯店的殺手組織，我們有青和宮內的清道夫組織，宮廟的兼容性讓走進這裡的人是何階層都不奇怪，清道夫也秉持著大事化小，小事化無的『喬事』精神完成您的委託。」

李銘順飾演黑道。（圖／Netflix）

《黑白清道夫》導演洪子烜、監製嚴嘉念、監製林秉聿。（圖／小娛樂）

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導，《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布，敬請期待。