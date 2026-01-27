Netflix上架「霍諾德爬台北101」中文配音版！網嘆太尬了 1族群反讚爆

美國知名攀岩選手艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）近日徒手攀爬台北101，最後成功登頂，吸引全球關注。負責直播霍諾德攀爬直播的影音平台網飛（Netflix）今（27）日宣布，已將字幕、音訊更新上中文版，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛直呼「太（尷）尬了」，不過也有視障人士大力讚賞，「太好了，我們視障者可以聽了」。

網飛今日在臉書粉專發文表示，「除了現場喊的『加油！』，其他也變成中文了」，原來是網飛短短3天完成了霍諾德《赤手獨攀台北101：直播》的字幕、音訊中文版更新；網飛同時也秀出一段影片，讓民眾回味霍諾德壯舉的同時，體驗中文字幕、音訊的感覺。

對此，許多網友紛紛回應，「其實只要字幕就好，中文配音太尬了」、「這就是我陪兒子看一些中配卡通的聲音啊」、「配音超多餘！」、「說國語就變搞笑片了」、「很適合給學繁體中文的人，但母語者覺得不行」、「有字幕就好了…」、「2026版本歡樂嚇嚇叫」、「這配音也太像以前看美劇中配」、「配音太出戲了」、「我以為在看歡笑一籮筐」、「尬到我馬上把聲音關掉…」。

不過也有不少視障人士指出，中文配音對視障者來說幫助很大，「太好了，我們視障者可以聽了」、「給視障者可聽，感謝配音！」、「感謝你們讓視障、老人、小朋友或其他族群也能有機會一起參與這樣的台灣盛事」、「看到有視障人士中文配音的需求，我再也不會說中配是多餘的」。

