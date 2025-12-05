Netflix以720億美元收購華納兄弟 好萊塢版圖大洗牌

全球知名的影音串流平台Netflix於美國時間12月5日宣布，已與華納兄弟達成協議，以720億美元收購該公司，這一舉動將包括華納兄弟影視工作室、HBO及串流平台HBO Max。此項交易標誌著好萊塢的戰國時代正式結束，Netflix將一躍成為全球影視領導者，並引發外界對影視市場壟斷的擔憂。

Netflix執行長泰德表示，這項收購將使Netflix的創新與華納兄弟的百年歷史相結合，為全球觀眾提供前所未有的娛樂體驗。華納兄弟探索的執行長大衛（David Zaslav）也強調，與Netflix的合作將為觀眾帶來更多引人共鳴的精彩故事。

華納兄弟擁有大量經典電影IP，包括《哈利波特》、《黑暗騎士》、《六人行》等，這使其成為好萊塢歷史最悠久且收益最高的片廠之一。若交易成功，未來觀眾將能在Netflix平台上看到這些經典影視作品。

不過，Netflix的這一行動已引起外界的質疑，擔心這將導致全球影視市場的壟斷。Netflix則表示，將按計畫維持華納兄弟現有的營運內容，並加強其院線電影的推出。

