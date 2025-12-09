Netflix併華納 川普才質疑「有問題」 女婿即挺派拉蒙
影劇串流平台網飛(Netflix)5日才宣布砸重金收購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)部分業務，但如今傳出重大變數。川普總統7日對網飛的收購交易抱持懷疑態度，質疑這筆交易「可能會有問題」；派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance)8日則對華納兄弟探索發起779億元的敵意收購要約(tender offer)，而且有川普女婿庫許納(Jared Kushner)的支持。
消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，netflix5日宣布以每股27.75元、約720億元的價碼，收購華納兄弟探索公司的電視電影及HBO Max等網路串流業務，但這項交易仍須監管單位批准。
川普7日在甘迺迪中心(Kennedy Center)榮譽獎頒獎典禮前走紅毯時，被問到是否允許網飛收購華納兄弟探索公司時表示，「嗯，這確實是個問題，網飛的市占極大」。
川普接著說：「若再加上華納兄弟，市占便會大幅上升；我也不知道，這要由經濟學者來判斷，而我也會參與這個決定。」
派拉蒙天舞8日宣布，在競購華納兄弟探索公司失利後發起敵意收購，以779億元的價碼收購整個華納兄弟探索公司。
派拉蒙執行長大衛‧艾里森(David Ellison)的父親、億萬富翁拉里‧埃里森(Larry Ellison)與川普的關係密切，大衛8日接受CNBC的「Squawk on the Street」節目訪問時說：「我們已就此事與總統進行很棒的溝通，但我不想代表他發言。」
8日下午，川普被問及派拉蒙的競標時表示，他對此一無所知。
川普表示，他會觀察競爭公司的市場份額，這表明川普在意企業併購後形成的媒體巨獸規模，強調「他們都不是我超級要好的朋友」。
派拉蒙提交給證券交易委員會(SEC)的文件中寫道，曾任白宮顧問的川普女婿庫許納支持這項收購計畫；川普表示，他不清楚庫許納與派拉蒙的關係。
派拉蒙提交的文件中表明，其他外部融資夥伴包括三個海灣國家(沙烏地阿拉伯、阿布達比、阿拉伯聯合大公國)，以及卡達的投資基金。
該文件指出，庫許納旗下私募公司「Affinity Partners」與海灣基金「已同意放棄與其非表決權股權投資(non-voting equity investment)相關的所有治理權，包括董事會席次；因此，這項交易不屬於美國外來投資審查委員會(CFIUS)管轄的範疇」。
更多世界日報報導
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
其他人也在看
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 6
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 17
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 7
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 6
AI伺服器散熱需求猛！「這檔」飆漲停達連3漲噴16% 成交放量狂翻7倍
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導散熱廠元山（6275）4日在法說會上公布利多消息，總經理劉賢文指出，未來會持續發展高階液冷散熱和AI伺服器散熱模組，可望為...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 9
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
載板「這檔」11月營收摔近3月最低！外資、投信聯手出貨逾3千張 國家隊捧1.6億來救援
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（8）日收28,303.78點，漲322.89點或1.15%。八大公股昨日賣超30.49億元，其買超前十大個股，包括3檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
華邦電爆12萬張天量衝71.3元新高 記憶體4雄霸榜
記憶體股近期強勢回歸，華邦電（2344）今（9）日開盤不到10分鐘爆逾12萬張大量衝至71.3元新天價，但隨後賣壓出籠，股價走低一度翻黑，回到平盤附近游走。旺宏（2337）、力積電（6770）與華東（8110）也都擠進成交排行前4強，記憶體族群交易熱度持續升溫。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 3
記憶體缺貨潮未歇！這檔盤中「鎖漲停」攜30萬巨量衝鋒 11月營收年增38%創41個月新高
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（8）日早盤開高震盪，截至上午11時13分，加權指數衝上28,213.85點，漲幅0.83％；華邦電今仍受惠記憶體缺貨潮，直至...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
11月營收創41月新高！大摩列「這檔」首選認記憶體進超級循環…股價噴漲停 華東、旺宏跟著亮
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導日前記憶體大廠南亞科（2408）公布11月營收達百億元，年增高達364.89%，華邦電（2344）緊追其後，公佈11月自結合併營收86.2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話