Netflix併購華納兄弟有變數！ 川普女婿「參一咖」助派拉蒙搶親

影音串流平台Netflix（網飛）上週才宣布將併購擁有HBO等資產的華納兄弟公司，好萊塢另一巨頭派拉蒙週一（12/8）亦宣布發動出價併購，投資人名單赫然出現美國總統川普女婿庫許納創立的私募基金名稱，引發關注。

《紐約時報》報導，派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）在提交的文件中表示，公司執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親、甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），以及私募基金「紅鳥資本」（RedBird Capital）已承諾為此次收購提供400億美元的現金擔保。

同時，派拉蒙也安排了包括庫許納（Charles Kushner）創立的私募基金Affinity Partners等投資方出資，但從提交的文件中，無法得知該公司提供了多少資金。派拉蒙日舞集團對此拒絕評論。

報導指出，Affinity Partners的加入，為華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）的爭奪戰增添新的政治色彩。如果艾里森家族能夠達成併購協議，川普家族將持有華納兄弟公司的部份股權，而遭川普（Donald Trump）長期批評的CNN正是該公司旗下媒體之一。

Netflix上週五（12/5）宣布與華納兄弟探索公司的董事會達成協議，以每股27.75美元、720億美元價碼收購該公司的電視電影以及網路串流業務，但像是CNN、TNT電視台這些傳統的電視頻道業務將會預先拆分。但派拉蒙強調，維持華納兄弟探索公司整體，才是對股東最好的安排。

派拉蒙日舞集團繞過華納兄弟探索董事會，直接向股東提出自稱「更優的收購方案」，開價每股30美元現金、估值約1080億美元（含債務）。

川普7日表示，他相當關注這起交易案，表示Netflix與華納兄弟併購後可能會引起壟斷的疑慮，聲稱自己將「參與」對交易案的監管審查。但《紐約時報》指出，美國總統直接干預重大企業交易的情形極為罕見，這些交易通常是由獨立監管機構進行審查。

