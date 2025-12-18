即時中心／徐子為報導



串流龍頭Netflix日前宣布併購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery, WBD），除了多項知名IP可望整合，另個引人關注的焦點，便是指標性電視新聞台有線電視新聞網（CNN）也是華納兄弟旗下子公司，他們恐怕也有可能受到影響，其前景不明朗。





法新社報導，華納兄弟集團呼籲其股東拒絕派拉蒙天空之舞（Paramount Skydance）的惡意收購案，轉而支持串流龍頭Netflix提出的交易方案。



美國媒體《華爾街日報》報導指出，派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）的父親為甲骨文（Oracle）聯合創辦人、川普親密友人賴瑞．艾里森（Larry Ellison），據報導，他向川普保證，若成功收購，將調整CNN的編輯立場及節目編制，這也代表，若CNN經營權落入派拉蒙手中，恐讓曾激怒川普的主持人柯林斯（Kaitlan Collins）和塔柏爾（Jake Tapper）等人面臨去留危機。



艾里森團隊今年7月獲監管單位核准派拉蒙與天空之舞合併，前提是將調整哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）的編輯方向。



川普本人也已公開表示，將親自參與介入政府對最終交易案的決策，而非交由司法部全權處理。川普於上週在白宮對企業領袖們表示：「我認為，目前經營這家公司的團隊，以及管理CNN、這群非常不誠實的人，都不應該被允許繼續下去」、「我覺得CNN應該和其他資產一起出售」。



目前由Netflix草擬規劃的方案為，WBD很可能將CNN及其他電視網分拆成立新公司「探索全球（Discovery Global）」。這將讓CNN歸屬於一家背負高額債務、成長前景疲弱、仍倚賴美國有線電視系統的上市公司。



馬里蘭大學（University of Maryland）廣播新聞學教授費德斯坦（Mark Feldstein）受訪時指出：「CNN在政治與經濟層面現都正處於非常危險的時期。」



費德斯坦分析：「派拉蒙若懦弱右傾，對CNN的編輯獨立性將明顯構成威脅，但就算由Netflix收購華納兄弟、卻不將CNN納入交易範圍，CNN的處境未必會好多少」。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／Netflix併購華納兄弟牽涉CNN所有權 該指標性電視新聞台前景不明

更多民視新聞報導

「橘色惡魔X翡翠騎士」今晚襲台！西門町電視牆也看得到

小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院認散布不實但「這原因」不罰

年初華府民航機與黑鷹直升機相撞67死！美政府認了：人為疏失悲劇

