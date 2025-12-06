Netflix併購華納兄弟 將遇司法部審查與川普壓力

（中央社紐約5日綜合外電報導）影音串流巨頭Netflix 同意以720億美元收購華納兄弟探索公司旗下影視製作及串流部門。這可讓Netflix與HBO Max合計取得美國串流訂閱市場達30%，將面臨美國司法部審查。

華爾街日報指出，若收購案最後沒通過核准，Netflix同意支付58億美元的解約費，約占交易金額的8%。

Netflix擊敗派拉蒙影業（Paramount）與有線電視及寬頻網路商康卡斯特（Comcast）公司，以720億美元拿下華納兄弟探索（Warner Bros Discovery，含華納兄弟影業與HBO Max平台）。

美國司法部預計會調查這筆串流巨頭間的交易案，將如何進一步鞏固Netflix在傳媒業的主導地位。

此外，美國總統川普是另一Netflix須面的難關。川普與派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）及其父親關係密切，可能施壓反壟斷官員逼華納回頭選擇派拉蒙而非Netflix。

與此同時，派拉蒙近日指控華納不公，在收購案偏袒Netflix，稱此舉將遭美國及海外監管機構質疑。

全球最大串流平台Netflix表示，收購華納龐大的影視庫、HBO及HBO Max等平台，有助吸引並留住更多訂戶。Netflix也表示將保留華納兄弟與HBO製作的影劇，後者認為這對創作圈有益。

司法部必須正式立案調查，以決定是否要對這筆收購案提出法律異議。一般而言，併購調查至少需要10個月時間，屆時聯邦政府才會決定是否要興訟阻止交易。

卡多佐法學院（Cardozo School of Law）教授卡多佐法學院教授溫斯坦（Sam Weinstein）表示，相較歷任政府，川普更有可能介入監管機構的最終決策。

川普第一任內，美國司法部就曾在川普抱怨時代華納（Time Warner）旗下美國有線電視新聞網（CNN）對他報導不公後，試圖阻止電信巨頭AT&T收購時代華納，但最終交易案仍順利達成。（編譯：陳亦偉）1141206