Netflix傳將收購華納、派拉蒙打「川普牌」不放棄 串流版圖大洗牌

先前傳出不少公司有意收購華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery），如今多家外媒報導，Netflix提出極最具野心的出價，試圖收購其製片廠與串流業務，進而重塑全球串流媒體生態。多位熟悉內情的消息人士向《路透社》透露，這項交易若能成真，將可能把Netflix與HBO Max的串流服務整合，讓用戶透過捆綁方案以更低成本取得內容。

根據《CNN》報導，在這場牽動HBO、DC漫畫和好萊塢未來格局的世紀交易中，Netflix以目前最高的每股約28美元報價，暫時領先由派拉蒙提出的27美元收購要約，成功取得優先協商資格。然而，這場戰爭遠不止於價格，它牽涉到監管審查、政治槓桿，以及WBD掙扎求存的長期戰略。

廣告 廣告

Netflix想鞏固全球串流霸主地位。（圖／Getty）

這場競購戰的複雜性在於，競標者的目標大不相同。Netflix想要鞏固全球串流霸主地位，派拉蒙想要提升在媒體市場的競爭力。康卡斯特（Comcast）想要擴大內容庫，強化Peacock串流服務。分析師認為Netflix一旦交易達成，將成為「無可爭議的全球好萊塢強權」。

儘管Netflix出價高，但派拉蒙及其新任CEO大衛埃里森（David Ellison）掌握著一張獨特的「川普牌」（Trump Card）：監管批准優勢。派拉蒙與現任川普政府關係密切，這被外界視為一個巨大優勢。派拉蒙高管已向WBD董事會施壓，聲稱只有他們的報價能夠順利通過川普政府的反壟斷審查。

華納探索公司獲得多家媒體爭搶。（圖／Getty）

川普曾公開讚揚埃里森父子，並將他們視為親密的商業支持者。在一個總統對反壟斷機構獨立性持「交易性」態度的時代，這種關係可能加速或阻礙媒體交易。

如果Netflix的報價勝出，儘管華爾街預計Netflix願意承擔訴訟戰，但多位共和黨官員已公開警告，Netflix收購WBD將構成嚴重的競爭問題。另外也有好萊塢業界匿名團體，向兩黨國會議員發送了電郵表達，擔憂未來可能會縮短、甚至取消華納兄弟電影在院線上映的時間。

儘管WBD與Netflix進入獨家談判，但這場競標仍充滿變數。最終的結果不僅取決於價格，更取決於WBD董事會如何權衡短期利潤（Netflix的高出價）與長期風險（全球反壟斷審查和華府的政治變數）。不論誰贏得這場戰役，好萊塢的內容製作、串流媒體的競爭版圖，以及全球觀眾的娛樂消費方式，都將因此被改寫。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導