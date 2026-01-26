Netflix公布2025華語劇觀看排行！「這部」無懸念奪冠 舒淇《回魂計》排第5
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
國際串流平台Netflix近期公布2025年華語劇觀看總排行，大陸偶像劇《難哄》以610萬（Views）觀看次數位居第1，姊妹篇《偷偷藏不住》以330萬觀看數排名第2，第3名則是古偶劇《五福臨門》，觀看次數300萬。
根據Netflix公布的2025年觀看數數據顯示，《難哄》上半年觀看數高達480萬、下半年130萬，以總計610萬的觀看數遙遙領先，成為2025年最強華語劇集，男女主角白敬亭、章若楠在台灣的知名度也雙雙大漲。而第2名的《偷偷藏不住》，改編自《難哄》小說姊妹篇，且2部作品都由台灣導演執導，許多中國網友也認為《難哄》有台灣偶像劇的風味。
前10名排行中，有3部屬於Netflix原創台劇，依序是排名第4的《如果我不曾見過太陽》、排名第5的《回魂計》以及排名第7的《童話故事下集》。其中《如果我不曾見過太陽》總觀看數290萬，《回魂計》集結舒淇、李心潔、賈靜雯等影后陣容，觀看數240萬，《童話故事下集》觀看數210萬。
陸劇除了包辦前3名外，青春校園劇《當我飛奔向你》則以210萬觀看數拿下第6名，由趙露思主演的古裝劇《珠簾玉幕》排名第8，觀看數180萬，《噓，國王在冬眠》及《入青雲》則分別以170萬及160萬觀看數名列第9、第10。
