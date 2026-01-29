Netflix公開5部2026台劇！《周處》原班人馬再聚首 霍建華搭楊謹華演醫療劇

Netflix29日舉辦2026華語內容發布會，完整公布將在今年上線的華語片單，其中包含了《百萬人推理》、《乩身》、《急診室的奇蹟》、《沉默的審判》和《黑白清道夫》，每一部不僅帶來更多大膽的新點子與更有衝擊力的故事，更集結堅強卡司陣容，令劇迷相當期待。

Netflix29日舉辦2026華語內容發布會。（圖／Netflix 提供）

跨世代推理偵查影集《百萬人推理》，由香港動作巨星鄭伊健主演，也是他首度主演Netflix影集。故事圍繞一名資深刑警，追查一位能準確預言網紅死亡的神秘網路先知。案件越查越深，也揭開數位時代下，不同世代對名氣與價值的巨大落差，讓犯罪懸疑多了一層當代感。編導蘇文聖談到選角他也透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」

他也坦言，婁峻碩飾演的網紅「柚子」一角其實試過不少演員，「演員跟網紅的氣質很不一樣，演員都相對內斂，但網紅比較像主持人，需要有一份傲氣，要很有自信地站在舞台上。婁峻碩那時候沒有任何表演經驗，想說姑且一試，沒想到嘻哈歌手的身份讓他十分切合這個角色。」《百萬人推理》將於2月12日全球上線。

鄭伊健久違出演影集，與婁峻碩雙生代男神合作辦案。（圖／Netflix 提供）

改編自台灣作家Teensy星子熱門小說系列《乩身》的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。柯震東飾演意外被推上命運舞台的三太子乩身韓杰，在人界與妖界失衡之際，必須面對超自然異象與內心的恐懼。

提及選角，監製莊淳淳直言：「關於男主角韓杰，當時第一時間幾乎毫無懸念的想找柯震東。他非常符合這個角色的氣質與個性。確定好柯震東之後，要找扮演三太子的角色，就相對不那麼困難。因為這個演員也必須要有點叛逆的氣息，我們又希望這位演員也認識柯震東，這樣兩人表演的默契會更好，所以王伯傑就進入了我們的名單。兩位主角確認之後，其他的演員我們幾乎都是請他們過來和柯震東對戲，看彼此有沒有火花，也很謝謝柯震東當時挪出很多時間幫忙選到其他的角色。」《乩身》預計將於2026年第二季上線。

柯震東在《乩身》中飾演意外被推上命運％舞台的三太子乩身「韓杰」。（圖／Netflix 提供）

醫療劇《急診室的奇蹟》由霍建華及楊謹華主演，導演李志薔談及選角表示，劇中有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力，「我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

李志薔認為，創造新鮮感和話題性也是很重要的，霍建華夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢，「但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」

監製李良玉則感性表示，很開心能與Netflix合作，團隊的初衷就是希望打造一部能吸引全球觀眾、接軌國際的醫療職人劇。面對高強度醫療事件與侵入性手術，打破過往台灣醫療戲劇的限制，讓畫面更真實、更具說服力。整體風格將是寫實中帶有都會質感，並在敘事上融合快節奏與緊張感。《急診室的奇蹟》即將在今年第四季上線。

霍建華久違回歸台劇，攜手楊謹華出演醫療劇《急診室的奇蹟》。（圖／Netflix 提供）

由阮經天、王淨、陳以文等人主演的懸疑復仇影集《沉默的審判》，再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司，透過一樁暴力犯罪，描繪三個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算。談及選角，Netflix華語內容總監黃怡玫Maya在今日發布會也代表編導黃精甫分享：「這是一部極具挑戰性的作品，角色並非只靠劇本就能完成，幾乎沒有演員能輕鬆詮釋。因此選擇了一群彼此高度熟悉、且能深度互信的演員合作。希望演員不只是『演角色』，而是真正走進內心，坦然地把人生經驗攤開來。也因過往在《周處除三害》中的合作，彼此之間早已建立起深厚的默契與革命情感，許多情緒與理解無需多言，這樣的信任與默契，成就了《沉默的審判》。」

黃精甫分享一場最具挑戰的關鍵戲：「這是一段長達80分鐘的戲，由於必須配合實際場地與城市動線拍攝，拍攝範圍橫跨紅樓、西門町捷運6號出口，以及中華路與成都路一帶，需分時段、分地點完成，對演員的情緒連貫造成極大考驗。令人驚訝的是，演員始終沉浸在角色之中，特別是阮經天與王淨，彷彿外在世界對他們而言是透明的，只專注活在戲裡。這段80分鐘的戲，最終僅花了8天完成。」《沉默的審判》 將於2026年正式上線。

懸疑復仇影集《沉默的審判》，再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司。（圖／Netflix 提供）

犯罪動作喜劇《黑白清道夫》由《96分鐘》導演洪子烜執導，並由《模仿犯》導演張亨如擔任聯合導演，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順 飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中，並與一名傲慢難搞的年輕搭檔（婁峻碩 飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。

李銘順在犯罪動作喜劇《黑白清道夫》中飾演一名黑道魯蛇。（圖／Netflix 提供）

監製林秉聿則分享：「這個作品在動作及節奏方面放在台灣過往影集是新嘗試，在整個製作上，有兩個主要的挑戰，一個是創建出極具說服力的有清道夫組織存在的世界觀；另一個則是整個世界觀的視覺創建和我們主場景宮廟的設計，我們希望能貼近韓劇的水準帶給台灣及全球觀眾耳目一新的感覺。」《黑白清道夫》將於2026年登陸Netflix。

除了2026年上線的主片單外，Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導，《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布。

