Netflix冠軍韓劇《鐵拳教育》驚見台灣女孩！親曝4畫面入鏡 本人嗨喊：沒被剪掉
Netflix新劇《鐵拳教育》上週五（5日）上線後在全球引爆追劇熱潮，由於該劇有許多校園戲，拍攝時也找了不少臨演，其中更驚見台灣人的身影，讓她嗨說：「我也是算上過Netflix第一名的人！」立刻引發網友熱議！
一名旅居在韓國的台灣女孩Rina，在《鐵拳教育》上線後驚喜發布一段短影音，透露自己曾參與了第4集拍攝，飾演就讀築明外語高中的學生。
Rina也一一點出自己陸續出現在走廊群戲、坐在教室角落聽課、以及考試場景共4個畫面。Rina驚喜表示，「從去的時候就很期待，終於上了！還沒有被剪掉！」分享自己的臨演日常。
Rina發布貼文後，讓網友驚呼：「好棒的人生經驗！」、「這部真的很好看。」、「剛看完這集就刷到。」引發熱烈討論。
台灣女孩臨演經歷超豐富！客串多部人氣韓劇
而Rina也在自介寫著「穿梭在韓劇裡的女子」，除了曾演出過《鐵拳教育》，也曾在《牽牛和仙女》、 《颱風商社》、《臥底洪小姐》、《偶像瘋子》等劇中當臨演，雖然戲分不多，卻參與了許多人氣韓劇。
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