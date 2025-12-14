Netflix刺青妹認了花500萬整型！全身大動刀「竟是為了父母」

娛樂中心／周希雯報導

日本酒店正妹公關乙葉（おとさん）擁有一頭搶眼金髮，刺青幾乎覆蓋整個上半身，外型看似強勢難以靠近，不過近日登上Netflix戀愛實境秀《不良一族尋愛記》時，因分享從高材生鬼轉變太妹的關鍵，竟是因為「16歲曾被持刀施暴」，引發觀眾心疼。隨著乙葉人氣迅速飆升，過去舊照、受訪片段也被挖出討論，她曾透露花500萬日圓（約新台幣100萬）整型，幾乎全身上下都有動過刀，背後的關鍵竟是為了達到父母的期望。

廣告 廣告

乙葉曾在社群公開整型對比照，原先的她留著烏黑長髮、看上去乖巧又清純，如今則是五官相當立體，尤其圓滾滾電眼、高挺鼻子與小巧臉蛋差異最大。她去年接受日媒《週刊SPA!》報導時大方承認，「我做過整型手術，大約共花了大概500萬日圓」，首次動刀經歷就在高中時期，趁連假跟父母說要外宿，實際上是瞞著父母進行雙眼皮手術，「高中畢業後，我又做了隆鼻、眼睛、霧眉，還做了手臂抽脂、隆胸手術。」

Netflix「金髮刺青太妹」認了全身動刀！花500萬整型「竟是為了父母」內幕曝

乙葉前後花了500萬日圓整型。（圖／翻攝「otosan_inkcat 」X）

至於整型原因，乙葉坦言，其實沒有討厭自己原本容貌到需要徹底改變的地步；不過從小到大都備受父母、長輩的讚美，令她不知覺產生出責任感，「我很感激父母的愛，但同時我也把他們說的『你很可愛』、『你可以當模特兒』之類的話當真，感覺自己必須努力達到他們的期望。」雖然乙葉偶爾對自身外表自卑，「比如說眉毛長不出來、雙眼皮一累就會變成三層、下顎關節症導致下巴突出、正面看鼻子又比較塌…但這些都只是小問題」，真正讓她擔憂的是，「我總覺得自己必須要符合父母的期待，這種自我強加的使命感才是我真正背負的壓力。」

Netflix「金髮刺青太妹」認了全身動刀！花500萬整型「竟是為了父母」內幕曝

乙葉坦言，自己總覺得自己必須要符合父母的期待。（圖／翻攝「otosan_inkcat 」X）

Netflix「金髮刺青太妹」認了全身動刀！花500萬整型「竟是為了父母」內幕曝

乙葉坦言，自己總覺得自己必須要符合父母的期待。（圖／翻攝「otosan_inkcat 」X）

種種壓力加上父母嚴格的家教，令曾是成績全優的學生會長的乙葉，選擇用整型、刺青等方式逃離，「我在改變自己的過程中，也有一部分是希望父母能放下對我的期待，接受我現在的樣子。父母就像老師一樣，雖然溫柔，但總帶著一定的緊張感，真正能夠與他們坦誠爭吵，大概也是近一年左右的事情。」對此，乙葉並不後悔自己的決定「如果透過反抗、即便是被迫地，也能讓他們理解真正的我，我覺得這是件很好的事。」

點此查看全文 。

《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：Netflix「金髮刺青太妹」認了全身動刀！花500萬整型「竟是為了父母」內幕曝

更多民視新聞報導

刺青妹「資優生鬼轉8+9」IG被挖！突自爆16歲遭持刀侵犯…

朱學恒「雙手超乖」合體超兇闆娘？他抓包2端倪批：噁心

高雄人不忍了：陳其邁養大胃口！高捷超鬼1圖迎戰「全場看呆」

