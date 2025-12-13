Netflix刺青狂野妹爆紅！自揭16歲持刀性侵創傷 網友集體心疼

（記者周德瑄／綜合報導）Netflix實境秀不良一族尋愛記近期引發熱烈討論，節目找來十一位曾是不良少年的男女同住。其中一位全身刺青的女來賓乙葉，外表狂野卻自爆曾是學霸與學生會長。當眾人好奇她為何轉變時，乙葉平靜道出十六歲遭持刀性侵的過往，讓現場瞬間陷入沉默，這段經歷曝光後讓網友相當心疼。

這檔以邊緣族群戀愛為主題的節目，氣氛真實且火爆。乙葉頂著一頭金髮並畫著精緻妝容，手臂上的大片刺青格外引人注目。她在分享人生經歷時透露，自己過去其實是父母捧在手心的乖乖牌，不僅成績優異拿獎學金留學，更擔任過學生會長，甚至有嚴格門禁與專車接送。如此巨大的反差讓其他來賓感到不可思議，甚至有人開玩笑問她是否有雙重人格，現場氣氛原本充滿歡笑。

然而當被問及轉變原因時，乙葉突然嚴肅地揭開傷疤，表示自己在十六歲那年遭遇持刀性侵。她回憶當時腦中只有一個念頭，就是只要能活下來就好，整個人彷彿靈魂出竅。這番沉重的自白讓原本喧鬧的現場瞬間凝結，眾人收起嬉笑神情靜靜聽她訴說。這段畫面播出後在社群平台Threads上掀起巨大波瀾，許多觀眾表示看到淚崩，認為她能雲淡風輕說出這些痛苦回憶，內心勢必相當強大。

隨著節目爆紅，乙葉的社群帳號也被網友搜出。現年二十二歲的她自稱刺青女子，目前擔任酒店公關並攻讀內衣設計，夢想是創立自己的和風內衣品牌。雖然有少數聲音質疑節目劇本真實性，但絕大多數網友都對她的遭遇感到不捨，認為她身上的刺青或許是一種保護色，紛紛留言祝福她未來能走出陰霾，過上幸福的生活。

