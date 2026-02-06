Netflix動畫《超時空輝耀姬》日本戲院限定上映一週，台灣粉絲瘋狂敲碗引進

Netflix 原創動畫作品《超時空輝耀姬》確定將於 2 月 20 日起在日本展開為期一週的限定劇場上映，官方同步公開使用片尾曲製作的劇場版紀念預告、上映戲院名單與票價資訊，同時預告後續還將推出可應援、可使用螢光棒的發聲應援場次，相關日程與戲院將另行公告。而不少台灣觀眾看到後，也瘋狂敲碗要片商洽談台灣上映。

本作宣布要在日本限期戲院上映（圖源：超時空輝耀姬）

為了進一步炒熱話題，官方也確定於 2 月 22 日在新宿與池袋舉辦劇場公開紀念舞台活動，屆時將由夏吉優子、永瀨安娜、早見沙織、入野自由以及山下清悟導演親自登台與觀眾互動，同時全戲院還將推出雙人優惠票方案，兩人同行價格更便宜，明顯鎖定尚未觀賞過作品的新觀眾族群。

消息曝光後，日本與海外社群反應熱烈，尤其不少台灣觀眾在討論區瘋狂敲碗希望能引進本地上映，不少粉絲甚至直言願意飛日本朝聖，亦有人點名台灣片商如車庫娛樂、光年映畫等洽談發行，不過也有觀眾相對悲觀，認為作品本質仍屬 Netflix 的串流內容，平台未必有動機在海外市場上映。

從目前安排來看，日本僅開放一週、戲院數量有限，加上還附帶入場特典與聲援場規劃，相信應該會人潮爆滿，後續不排除因票房表現追加場次或延長上映時間，而海外是否能跟進仍取決於 Netflix 整體發行策略，短期內台灣上映機率可能並不算高。