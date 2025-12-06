Netflix即將收購華納兄弟！影迷盼IP跨界：水行俠去打魔神

網路影音串流巨頭Netflix計畫收購華納兄弟，此舉將使多個知名IP集中於同一平台，讓影迷期待跨界合作的可能性，同時也為傳統電影產業帶來更大挑戰。根據調查，目前超過64%的觀眾選擇在串流平台觀影，而台灣全國電影票房已從2019年的10億元銳減至2024年的5000多萬元。專家指出，這場整併將可能改寫全球影視生態，傳統院線業者需升級設備並強化行銷，才能在串流媒體當道的時代中生存。

Netflix併購華納，對於製作成本較低或資本額較小的其他製作公司，甚至是電影產業來說，會是一大衝擊。（圖／TVBS資料照）

Netflix原創影集《怪奇物語》第五季預告播出短短5天就突破5960萬觀看次數，展現了串流平台的強大影響力。若Netflix成功收購華納兄弟，未來《六人行》和《權力遊戲》等經典作品都可能在網飛平台上觀看。對消費者而言，這樣的整合意味著可能只需支付一份訂閱費用，就能享受更多優質內容，同時也期待這些知名IP之間的跨界合作。

廣告 廣告

文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，Netflix收購華納後可能會有更多元的發展策略，包括院線上映或授權等方向。然而，對於製作成本較低或資本額較小的製作公司以及整體電影產業而言，這恐怕是一大衝擊。鈕則勳進一步分析，好萊塢原本主導的拍片結構可能轉變為由串流平台業者主導。

根據統計，電影票房逐年下滑，與觀影者的使用習慣有關。（圖／TVBS資料照）

觀眾的觀看模式已明顯改變，新媒體協會調查顯示，選擇串流平台觀影的觀眾超過64%，而選擇進電影院的觀眾僅有40%多。台灣全國電影票房也從2019年的10億元下滑至2024年的5000多萬元，顯示OTT平台崛起、觀影習慣改變以及娛樂產業多元化等因素都對傳統電影院產生影響。

行銷專家胡恒士認為，在家觀看OTT平台的消費者與進電影院觀影的消費者，本來訴求和目的就不太一樣。專家評估，電影院仍有一定的客群存在，但需要更強化硬體設備及行銷活動，才能提升消費者踏出家門的意願。台灣音樂人許常德也在社群分享，不希望電影院消失，但電影院需要走出舒適圈，才能迎接這場影視產業的巨大變革。

Netflix宣布即將收購華納兄弟，為影視圈帶來不小震撼。（圖／Netflix）

更多 TVBS 報導

Netflix砸720億美元收購華納 震撼全球影視

Netflix天價收購華納！路透揭擊退對手派拉蒙、康卡斯特內幕

Netflix吞華納兄弟 美議員警告「恐訂費上漲」成反壟斷惡夢

Netflix天價收購華納兄弟影業 奧斯卡影后怒了發聲明開砲：摧毀我們創意產業

