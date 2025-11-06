Netflix原創劇場版動畫《超輝夜姬！》1月22日上架，ryo、40mP、HoneyWorks等知名作曲支援

Netflix長篇原創動畫《超輝夜姬！》1月22日上架，ryo、40mP、HoneyWorks等知名作曲支援（圖源：株式会社ツインエンジン）

由曾製作過《呪術廻戦 第一季》、《鏈鋸人》與《福星小子》的山下清悟首篇原創劇場版動畫作品《超輝夜姬！》（超かぐや姫！）公開將在 1 月 22 日獨佔於 Netflix 上架，華麗的畫面之外更有 ryo、40mP、HoneyWorks 等知名 Vocaloid 作曲家支援製作主題、片尾與插入曲。

《超輝夜姬！》講述在虛擬空間「月讀」（ツクヨミ）之中的虛擬偶像輝夜姬（夏吉優子 飾演）、酒寄彩葉（永瀨安奈 飾演）以及月見ヤチヨ（早見沙織 飾演）以歌聲在虛擬世界中的羈絆，華麗演出的精彩故事，本作品將「虛擬偶像」、「音樂 LIVE」與經典故事《竹取物語》結合出新的體驗，導演山下清悟早在 2024 年之前就開始準備這個企劃，是他對至今網路文化的心情展現，是個明亮歡樂的作品，希望大家能輕鬆欣賞。

Netflix長篇原創動畫《超輝夜姬！》（圖源：株式会社ツインエンジン）

本次另外相當受討論的是音樂呈現內容，包括 ryo (supercell)、kz(livetune)、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigot 共六位知名 Vocaloid 作曲家的製作提供插入曲，將演出與 3D 視角動畫呈現，帶來豪華的 LIVE 舞台表演。

STAFF：

監督：山下清悟（《咒術迴戰》《電鋸人》片頭動畫導演）

角色設計：へちま / 永江彰浩

動畫製作：Studio Colorido / Studio Chromato