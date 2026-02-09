Netflix原創韓劇《莎拉的真偽人生》2/13過年檔上線：申惠善騙爆上流圈+謊言交織的人生！李浚赫化身重案組刑警抽絲剝繭出驚人真相...
【文/少女心文室】2026年除了1月新劇如火如荼陸續開播中，不少2月新劇也陸續展開宣傳！Netflix在今(13)日首公開2月原創新劇《莎拉的真偽人生》/《Lady Doir》/《杜奧女士》海報及預告內容！該劇為Netflix即將播出的韓國電視劇，更找來演技派男女神申惠善與李浚赫主演，並由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導，全劇共8集，確定在2/13過年檔期上線！（2月13日下午4:00 Netflix上架）
Netflix韓劇《莎拉的真偽人生》確定由申惠善與李浚赫聯袂出演！該劇為一部犯罪懸疑韓劇，劇情講述就算是假的，也想成為名牌的一個女人的欲望，並由擅長打造驚悚懸疑劇集的《人性課外課》、《以吾之名》導演金鎮民打造，這不免讓人想到先前討論度超高的美劇《創造安娜》，同樣都是以充滿謊言人生的女主人公為主軸的劇情！當首爾奢華商圈出現一名女屍，一名鍥而不捨地刑警對她抽絲剝繭展開追查的驚悚故事！
36歲申惠善出道以來展現百變演技，屢屢回歸展現截然不同面貌，先前出演《秘密森林》、《雖然30但仍17》、《哲仁王后》、《今生也請多指教》、《歡迎回到三達里》等作都相當受到觀眾喜愛，先前演出《致我的解離》回歸，隨即又有新劇消息！申惠善確定主演新劇《莎拉的真偽人生》飾演在美僑胞「金莎拉(音譯)」對上流圈進行詐騙的歷代級犯罪者，雖說有著某奢侈品牌亞洲區總代表頭銜，在上流社會中擁有一定知名度，但諷刺的是在任何地方都很難看到的神祕人物，在閃耀的上流世界裡，一夜之間被指為身份不明殺人事件的受害者，展開圍繞有關她的8集故事，過去經歷與驚人的多重身份逐漸被揭露....
41歲李浚赫先前出演《秘密森林》系列受到觀眾喜愛，先前主演了《秘密森林》番外篇《或好或壞的東載》，而李浚赫去年睽違許久演出愛情劇《我的完美秘書》回歸，深情帥氣模樣大圈粉，人氣再翻漲！又在主演《浴血廣場》展現百變模樣！緊接著李浚赫確定主演《莎拉的真偽人生》回歸，將飾演「朴武京(音譯)」為首爾特別市警察廳調查團的暴力犯罪調查隊2系1組所屬的警察，他經常穿著西裝筆挺的西裝，以直擊要害的洞察力、無慈悲的冷靜的重案組刑警，展開對有著不同名字、不同年齡、不同職業的金莎拉展開調查，將揭開神秘女人的面紗！《莎拉的真偽人生》即將在2/13正式上線！
