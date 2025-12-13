Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》大結局！影集「5個令人震驚的情節轉折」討論
【文 / 黑色馬卡龍】爆紅台劇《想見你》編劇團隊再出擊！簡奇峯、林欣慧新作《如果我不曾見過太陽》在 Netflix 衝上 TOP1！該劇是一部能夠撼動心靈的台劇，12/11 二部曲開播、迎向大結局，劇情與謎團解開之際，也帶來了許多驚人的情節轉折，讓觀眾感受強烈的情感衝擊！本文整理《如果我不曾見過太陽》全劇終 5個令人震驚的情節轉折處，看過的一起來討論！
《如果我不曾見過太陽》轉折1. 柯佳嬿謎樣身份大公開
《如果我不曾見過太陽》劇情中，一開始最讓人看不懂的地方，變成了最後的震驚的轉折之一：原來李沐所飾演的「芭蕾少女江曉彤」因為被輪爆後，搬家到台北遠離一切以後、仍然被網路影片給攻擊到精神崩潰，最後自殘毀容還不夠，更精神解離出另外的人格「夏天晴」（柯佳嬿飾）。
然而夏天晴因再度和李壬曜（曾敬驊飾）相遇相戀，又被扯進過往黑暗記憶，此時曉彤大腦裡頭的自救人格「琪琪」（姚愛寗飾）再度出現，讓曉彤又再度催眠自己、忘記過往一切並自換身份為「品瑜」（江齊飾）。看到這裡大家才恍然大悟：原來關在牢裡、誰都不見的李壬曜之所以願意和紀錄片小助理品瑜見面，純粹就是因為品瑜就是李壬曜此生最想見的人「曉彤」！
《如果我不曾見過太陽》轉折2. 曾敬驊的約會、虐戀情節好揪心
曾敬驊所飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，在捅了歐陽悌（石知田飾）而付出坐牢代價、出獄之後，在台北遇見柯佳嬿飾演的「夏天晴」且情不自禁愛上對方。原本以為夏天晴給自己似曾相識的感覺是一種錯覺，後來才因察覺到「曉彤的父母」（江宏恩、陳孝萱飾）對於夏天晴過分照顧，而確認了夏天晴就是江曉彤的事實！
就這樣，李壬曜、夏天晴兩情相悅的小倆口終於勇敢在一起，在二部曲的3、4、5集有了甜蜜的約會時光。偏偏李壬曜的存在本身，就是一個觸發夏天晴「想起過去」的不定時炸彈！李壬曜在看到夏天晴的突然人格轉變、才意識到這件事的嚴重性。為了心愛的江曉彤，李壬曜內心默默做了一個可怕的決定，那就是「除掉所有讓江曉彤想起傷痛的人們」，其中當然也包含著自己！
《如果我不曾見過太陽》轉折3. 曾敬驊與程予希秘密約定
程予希飾演的「賴芸蓁」暗戀江曉彤多年、自認是江曉彤最好的朋友，卻因自己的家務事而與受傷、需要友情支持的曉彤疏於聯繫。這成為了賴芸蓁內心最大的遺憾與愧疚。所以當她知道曉彤的狀況、並得知李壬曜計畫進行可怕的殺人計畫後，便用自己繼承奶奶龐大的家產當作資金、暗中為李壬曜揪出所有當年害慘江曉彤的人！
而曾敬驊與程予希的秘密約定就是：男生負責剷除當年的犯案者與幫凶、女生則負責在往後的日子裡好好照顧曉彤。最後，賴芸蓁化名為「沈暮」，面對再度失憶、「自認為是品瑜」的「曉彤」，芸蓁自稱是表姐，就近在台北照顧她。所以在一部曲，當品瑜自己找上李壬曜、並愛上對方時，「沈暮」就沈不住氣、去質問李壬曜「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能自己一個人安安靜靜的去死嗎？」
《如果我不曾見過太陽》轉折4. 反派角色的驚人下場
李壬曜在《如果我不曾見過太陽》二部曲中，以一股迅速俐落姿態，殺掉了所有的仇家。其中兩大驚人的情節轉折在於，其一：石知田飾演的歐陽悌最後其實並非是被李壬曜所幹掉，而是歐陽悌的媽媽（蔡燦得飾）所下的手。而李壬曜也知道這個秘密，他對歐陽悌媽媽說「這是一個更好的結局」，就是要讓歐陽悌媽媽此生都背負著手刃自己親生兒子的罪孽活下去。
而馬志翔所飾演的紀錄片導演「許大偉」似乎也查出了端倪，在試探性的問完歐陽悌媽媽之後，果然沒多久歐陽悌的媽媽就因愧疚而死了。
其二：在一部曲當中，大家質問李壬曜的復仇殺人過程中，為什麼連小孩子都下得了手？李壬曜當時回答「可能我本來就是個人渣吧。」但二部曲給了一個答案，那便是在偷偷觀察、準備下手之前，李壬曜看到了暱稱胖子、身為獨子的富二代王宇翔在家虐待妻兒，妻子因而轉身也對自己的小孩施暴。這讓李壬曜想到了自己，因為自己的存在，而帶來媽媽的不幸、離不開爸爸這件事，是李壬曜一生的痛。所以當小孩目睹李壬曜殺了自己爸爸媽媽後，對李壬曜說出「別忘了還有我」，讓李壬曜極度自我投射──其實李壬曜真正想要殺掉的人，是他自己。
《如果我不曾見過太陽》轉折5. 江曉彤最後怎麼了？
很多人看不懂《如果我不曾見過太陽》二部曲所埋設下的「開放結局」意思為何？
在大結局中，曉彤和芸蓁帶著李壬曜一起再到海邊，實現了「三個人再一起看海」的約定。然而，曉彤在讀完李壬曜所寫給自己的信以後，就一步步走進了海，面貌也從柯佳嬿變成了李沐。最後，沒人知道曉彤後來怎麼了？
有網友認為，柯佳嬿變成李沐並走入海中，指涉的是不論柯佳嬿有沒有淹死？「曉彤」都是真正的離開、去找李壬曜了。也有網友不想把話說死，不想面對「江曉彤最後怎麼了？」這一題，或許就如柯佳嬿在結局週也在社群發文所說：「這個世界上，有些事情是沒有救贖的」。
《如果我不曾見過太陽》本身就是一部永遠無法還給主角正義和救贖的故事，看完或許難免要哭個幾遍，但願這些淚水至少有洗刷掉一些大家對於世界黑暗面的失望，或者因而自我期許成為一個更善良的人。
