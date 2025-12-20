Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》大結局你看懂了嗎？柯佳嬿：「這個世界上，有些事情是沒有救贖的」 5個令人震驚的情節轉折一起來討論！
【文 / 黑色馬卡龍】爆紅台劇《想見你》編劇團隊再出擊！簡奇峯、林欣慧新作《如果我不曾見過太陽》在 Netflix 衝上 TOP 1！該劇是一部能夠撼動心靈的台劇，12/11 二部曲開播、迎向大結局，劇情與謎團解開之際，也帶來了許多驚人的情節轉折，讓觀眾感受強烈的情感衝擊！本文整理《如果我不曾見過太陽》全劇終 5個令人震驚的情節轉折處，看過的一起來討論！
《如果我不曾見過太陽》轉折1. 柯佳嬿謎樣身份大公開
《如果我不曾見過太陽》劇情中，一開始最讓人看不懂的地方，變成了最後的震驚的轉折之一：原來李沐所飾演的「芭蕾少女江曉彤」因為被輪爆後，搬家到台北遠離一切以後、仍然被網路影片給攻擊到精神崩潰，最後自殘毀容還不夠，更精神解離出另外的人格「夏天晴」（柯佳嬿飾）。
然而夏天晴因再度和李壬曜（曾敬驊飾）相遇相戀，又被扯進過往黑暗記憶，此時曉彤大腦裡頭的自救人格「琪琪」（姚愛寗飾）再度出現，讓曉彤又再度催眠自己、忘記過往一切並自換身份為「品瑜」（江齊飾）。看到這裡大家才恍然大悟：原來關在牢裡、誰都不見的李壬曜之所以願意和紀錄片小助理品瑜見面，純粹就是因為品瑜就是李壬曜此生最想見的人「曉彤」！
《如果我不曾見過太陽》轉折2. 曾敬驊的約會、虐戀情節好揪心
曾敬驊所飾演的「暴雨殺人魔」李壬曜，在捅了歐陽悌（石知田飾）而付出坐牢代價、出獄之後，在台北遇見柯佳嬿飾演的「夏天晴」且情不自禁愛上對方。原本以為夏天晴給自己似曾相識的感覺是一種錯覺，後來才因察覺到「曉彤的父母」（江宏恩、陳孝萱飾）對於夏天晴過分照顧，而確認了夏天晴就是江曉彤的事實！
就這樣，李壬曜、夏天晴兩情相悅的小倆口終於勇敢在一起，在二部曲的3、4、5集有了甜蜜的約會時光。偏偏李壬曜的存在本身，就是一個觸發夏天晴「想起過去」的不定時炸彈！李壬曜在看到夏天晴的突然人格轉變、才意識到這件事的嚴重性。為了心愛的江曉彤，李壬曜內心默默做了一個可怕的決定，那就是「除掉所有讓江曉彤想起傷痛的人們」，其中當然也包含著自己！
《如果我不曾見過太陽》轉折3. 曾敬驊與程予希秘密約定
程予希飾演的「賴芸蓁」暗戀江曉彤多年、自認是江曉彤最好的朋友，卻因自己的家務事而與受傷、需要友情支持的曉彤疏於聯繫。這成為了賴芸蓁內心最大的遺憾與愧疚。所以當她知道曉彤的狀況、並得知李壬曜計畫進行可怕的殺人計畫後，便用自己繼承奶奶龐大的家產當作資金、暗中為李壬曜揪出所有當年害慘江曉彤的人！
而曾敬驊與程予希的秘密約定就是：男生負責剷除當年的犯案者與幫凶、女生則負責在往後的日子裡好好照顧曉彤。最後，賴芸蓁化名為「沈暮」，面對再度失憶、「自認為是品瑜」的「曉彤」，芸蓁自稱是表姐，就近在台北照顧她。所以在一部曲，當品瑜自己找上李壬曜、並愛上對方時，「沈暮」就沈不住氣、去質問李壬曜「不是說好結束這一切嗎？你難道就不能自己一個人安安靜靜的去死嗎？」
《如果我不曾見過太陽》轉折4. 反派角色的驚人下場
李壬曜在《如果我不曾見過太陽》二部曲中，以一股迅速俐落姿態，殺掉了所有的仇家。其中兩大驚人的情節轉折在於，其一：石知田飾演的歐陽悌最後其實並非是被李壬曜所幹掉，而是歐陽悌的媽媽（蔡燦得飾）所下的手。而李壬曜也知道這個秘密，他對歐陽悌媽媽說「這是一個更好的結局」，就是要讓歐陽悌媽媽此生都背負著手刃自己親生兒子的罪孽活下去。
而馬志翔所飾演的紀錄片導演「許大偉」似乎也查出了端倪，在試探性的問完歐陽悌媽媽之後，果然沒多久歐陽悌的媽媽就因愧疚而死了。
其二：在一部曲當中，大家質問李壬曜的復仇殺人過程中，為什麼連小孩子都下得了手？李壬曜當時回答「可能我本來就是個人渣吧。」但二部曲給了一個答案，那便是在偷偷觀察、準備下手之前，李壬曜看到了暱稱胖子、身為獨子的富二代王宇翔在家虐待妻兒，妻子因而轉身也對自己的小孩施暴。這讓李壬曜想到了自己，因為自己的存在，而帶來媽媽的不幸、離不開爸爸這件事，是李壬曜一生的痛。所以當小孩目睹李壬曜殺了自己爸爸媽媽後，對李壬曜說出「別忘了還有我」，讓李壬曜極度自我投射──其實李壬曜真正想要殺掉的人，是他自己。
《如果我不曾見過太陽》轉折5. 江曉彤最後怎麼了？
很多人看不懂《如果我不曾見過太陽》二部曲所埋設下的「開放結局」意思為何？
在大結局中，曉彤和芸蓁帶著李壬曜一起再到海邊，實現了「三個人再一起看海」的約定。然而，曉彤在讀完李壬曜所寫給自己的信以後，就一步步走進了海，面貌也從柯佳嬿變成了李沐。最後，沒人知道曉彤後來怎麼了？
有網友認為，柯佳嬿變成李沐並走入海中，指涉的是不論柯佳嬿有沒有淹死？「曉彤」都是真正的離開、去找李壬曜了。也有網友不想把話說死，不想面對「江曉彤最後怎麼了？」這一題，或許就如柯佳嬿在結局週也在社群發文所說：「這個世界上，有些事情是沒有救贖的」。
《如果我不曾見過太陽》本身就是一部永遠無法還給主角正義和救贖的故事，看完或許難免要哭個幾遍，但願這些淚水至少有洗刷掉一些大家對於世界黑暗面的失望，或者因而自我期許成為一個更善良的人。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
程予希將遠赴加拿大進修！揭曾敬驊真面目 私下超童心愛夾娃娃
演員程予希憑藉影集《如果我不曾見過太陽》備受好評，今（18）日出席媒體茶敘。好學的她宣布將離開工作崗位一個月，赴溫哥華遊學進修語言並在當地跨年。茶敘中，她除了分享未來演藝計畫，更分享拍攝期間與曾敬驊、eNews ・ 1 天前 ・ 發起對話
《不曾見過太陽》她身分終於公開！ 柯佳嬿坦言：面對真相還滿殘酷的
Netflix影集《如果我不曾見過太陽》今（19）日釋出二部曲〈長夜之後〉花絮，揭開江曉彤（李沐 飾）與李壬曜（曾敬驊 飾）的內心世界，也正式公開夏天晴（柯佳嬿 飾）的真正身分。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
暗黑校園最痛復仇！曾敬驊陷殺人魔深淵清理人渣 柯佳嬿「反轉真相太殘酷」
《如果我不曾見過太陽》釋出二部曲〈長夜之後〉幕後花絮，正式揭開該劇最核心的謎團，柯佳嬿飾演的夏天晴、江齊飾演的周品瑜，以及隱藏人格琪琪，其實全都是女主角江曉彤（李沐飾）因無法承受心理創傷而延伸出的多重人格。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《太陽》李沐為了角色落淚 坦言：最糟糕的人是我
柯佳嬿透露其他人格都是在曉彤這個主人格有需要，以及她不能承受的狀態下才會出場，為的就是要面對現在的狀況跟環境，也就是說這四個人其實就是同一人。柯佳嬿坦言：「要去面對這個真相還滿殘酷的，因為對天晴來說這個世界就是真的，我就是真的，有一點像機器人不知道自己是...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
「如果我不曾見過太陽」點未成年犯罪隱憂 (圖)
戲劇「如果我不曾見過太陽」由製作人麻怡婷（左）和編劇林欣慧（右）共同合作，林欣慧表示，劇中悲劇大多從「家庭失能」而來，也凸顯出所謂未成年犯罪，「有很多加害者都是跟受害者同樣年紀，要告他們也很難，但受害者卻逃離不了當年的創傷和枷鎖」。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
依依揭曉寶寶性別！納豆見氣球「這」顏色瞬間崩潰噴淚：來了
44歲男星納豆（林郁智）與妻子依依婚後生活備受關注，他們兩人於去年底完成結婚登記，今年12月初驚喜公開懷孕超過三個月的好消息，正式宣告即將於明年6月升格新手爸媽。夫妻倆共同度過風雨，如今迎來人生新階段，更在限動揭開寶寶性別，不少粉絲都替他們感到開心與感動。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 6
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 307
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 趙露思、IU意外征服觀眾追劇魂！陸劇韓劇台劇一次推薦
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前 ・ 62
金宇彬今晚世紀大婚！網暴動敲碗主持人李光洙：下一對結婚輪到你了
韓國演藝圈迎來備受矚目的大勢婚禮，演員金宇彬與申敏兒將於今（20）日晚間在首爾獎忠洞新羅飯店完成終身大事。隨著婚禮進入倒數，相關話題在網路上持續延燒，討論焦點除準新人外，也轉向擔任婚禮主持人的李光洙，以及將以賓客身分出席的女友李先彬，部分網友更趁勢在留言區「敲碗」這對情侶的下一步。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
39歲華航林依晨要生了！倒數卸貨曬9個月「巨大孕肚」 真實狀態曝
前空姐趙筱葳（Ivy）有「華航林依晨」2016年曾和「醫界王陽明」賴弘國有過一段半年的短命婚，去年梅開二度，今年7月5日驚喜宣布夫妻倆終於迎來期盼已久的寶寶，性別是男生，昨（18）日她公開一系列「卸貨前」的絕美孕婦寫真，9月孕肚曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 19
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 21
獨家／坣娜追思會主視覺照片幕後故事催淚曝光 她：留下最美麗的坣娜
影視歌三棲藝人坣娜追思會的主視覺照片非常靈性美麗從來沒有曝光過，連薛智偉也不知道。原來幕後有一段感人故事。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，演唱會總製作人張曼芸「因緣際會」留下這組照片，心想「這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方。」結果萬萬沒想到用在追思會上，「相信一切都是最好的安排」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
謝京穎證實懷雙胞胎！疑「一口氣植入2胚胎」 公司鬆口曝真相
謝京穎與男團「Energy」成員張書偉2023年結婚，日前被網友發現身形圓潤疑似有喜，今（18）日恰逢結婚兩週年，謝京穎親口證實懷上雙胞胎，喜訊一出湧入各界祝福。至於外界好奇雙胞胎是否為人工做的？謝京穎也透過公司回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3