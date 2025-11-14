Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》愛奇藝《監所男子囚生記》優質上線！D+《操控遊戲》必看、浪漫喜劇《一吻爆炸》好甜、《旁觀者的罪》好痛好迷人！｜追劇報報
年底重磅戲劇作品都出爐！曾敬驊、李沐所主演的 Netflix 台劇《如果我不曾見過太陽》第一部本週出擊！愛奇藝《監所男子囚生記》也要黑皮登場！《一吻爆炸》一開播就狂吻超上頭！簡直天降愛情劇甘霖！Disney+ 的《操控遊戲》好痛好迷人！全新家暴主題電影拍成類型劇的《旁觀者的罪》是新口味必看！本週好劇，每齣都讚不踩雷！
本週「追劇報報」推薦
台劇《如果我不曾見過太陽》：開播
台劇《監所男子囚生記》：開播
韓劇《操控遊戲》：開播
韓劇《一吻爆炸》：開播
韓劇《月亮在江邊流淌》：開播
韓劇《旁觀者的罪》：全劇熱播中
《如果我不曾見過太陽》
👀線上看：Netflix
Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》由爆款台劇《想見你》金獎團隊及一諾影視製作，黃金卡司群曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等人共演，是一部融合暗黑氛圍、校園傷痕、懸疑復仇與禁忌純愛的年度壓軸大戲！曾敬驊在劇中飾演背負暴力與陰影的「暴雨殺人魔」李壬曜，展現過往未見的深沉面貌，但遇到他生命中的太陽江曉彤（李沐飾）。劇集裡充滿各種意象的元素，有太陽與月亮、蝴蝶與飛蛾。《如果我不曾見過太陽》一部曲11月13日Netflix全球獨家上線，二部曲預計於12月11日與觀眾見面。
👉延伸閱讀》就是要曾敬驊演《如果我不曾見過太陽》 製作人放話：不演就把劇本賣韓國
《監所男子囚生記》
👀線上看：愛奇藝
愛奇藝原創台劇《監所男子囚生記》簡直男團「F6」！演出陣容有監製楊祐寧、劉以豪、陳澤耀、張軒睿、邱以太和施名帥，豪華陣容一次排開就非常欠看！劇情描述陳澤耀因家裡欠債被迫在監所任職當臥底，擔任小獄卒的他，最大的任務就是照顧好獄中老大「吉娃娃」（楊祐寧飾），想不到一開局就是和劉以豪誤打誤撞共跳浪漫雙人舞？監獄日常被男神們詮釋起來實在太high，不親自看一眼
👉延伸閱讀》演《左撇子女孩》的爸！施名帥《監所男子囚生記》化身舞棍阿北？
《操控遊戲》
👀線上看：Disney+
由池昌旭、D.O.都敬秀、李光洙主演的Disney+最新韓劇《操控遊戲》改編自電影《虛擬都市》，描述一個勤奮青年朴台仲（池昌旭飾）某天幫手機遺失者送手機而被誣陷成強姦殺人犯，背叛入獄服刑。池昌旭要把一個「好好先生」演到黑化，很考驗演技！決心踏上復仇之路的他，面臨獄友暗殺，以一打十、毫不畏懼！
而果然各式各樣的動作場面讓池昌旭玩得超開心！D.O.都敬秀首次挑戰反派，飾演冷血操盤手，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂！
👉延伸閱讀》11月話題韓劇《操控遊戲》奪第3
《一吻爆炸》
👀線上看：Netflix
全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》是單身女子高多琳（安恩真飾）的人生奮鬥故事！她為了獲得嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽，卻遇上曾在濟州島差點發生一夜情的白馬王子組長孔志赫（張基龍飾）！該劇一開播就帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間，絕對是11月必看愛情喜劇！
👉延伸閱讀》衝上Netflix Top 1 浪漫韓劇《一吻爆炸》5大劇情看點
《月亮在江邊流淌》
👀線上看：friDay影音
韓劇《月亮在江邊流淌》開播，金世正首度主演古裝劇，韓國新生代暖男姜泰伍挑大梁！「交換靈魂」題材最好玩，故事描述一位失去世子嬪，從此沒了笑容且心懷復仇之火的王世子，巧遇一個失去記憶且外貌神似亡妻的包袱商，兩人偶然間互換靈魂後展開的「換位思考、將心比心」奇幻浪漫故事。姜泰伍以《非常律師禹英禑》大獲好評後首次出演的無線電視台作品，表現值得期待！
👉延伸閱讀》古裝版《祕密花園》！《月亮在江邊流淌》5大看點
《你旁觀的罪》
👀線上看：Netflix
家暴的影響不只發生在受害者身上也會改變周遭人的人生！Netflix 韓劇《你旁觀的罪》全劇熱播中，故事以兩個受困於被虐待的婚姻之中的女子，為了逃脫一起策劃謀殺，但不速之客突然造訪，威脅要揭發計畫，粉碎她們的世界。全昭霓飾演百貨公司名品館職員恩秀，自小因家暴陰影而帶著創傷長大。她因好友熙秀（李瑜美飾）深陷困境，最終選擇以極端方式拯救對方。
👉延伸閱讀》從《魷魚遊戲》到《殭屍校園》，李瑜美《你旁觀的罪》再創人生角色
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「人是獨立的生命體，獨自生活才是最完美的狀態！」《一吻爆炸》張基龍
祝你有個美好的追劇週末！
