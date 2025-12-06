Netflix吞下華納兄弟 HBO恐成「時代的眼淚」

Netflix花827億美元（約2.58兆元新台幣）買下華納兄弟探索頻道（Warner Bros. Discovery，WBD）的影視和串流資產，包括華納旗下電影與電視工作室，以及HBO Max 與HBO相關部分，震撼全球影視圈。雖然Netflix聯合CEO泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）承諾將讓HBO Max繼續作為一個獨立的串流實體運作，但並未保證最終不會被整合進Netflix。HBO這個自1972年開創有線電視時代的先驅品牌，未來命運恐不樂觀。

綜合多家外媒報導，即使HBO品牌在併購中倖存，但它作為一個獨立付費有線電視頻道的狀態可能很快就會成為歷史。這項交易將標誌著「高級有線電視」（額外付費頻道）時代的徹底結束。

先前例子像是派拉蒙就徹底拆解了Showtime品牌。他們先是停止了獨立的Showtime App，接著將剩餘的有線頻道更名為「Paramount + With Showtime」。現在Showtime的節目，如《黃蜂》，也大多作為Paramount+的原創節目來推廣。

Netflix買下華納兄弟探索頻，消息震撼全球。（圖／Getty）

Netflix在這次競標中刻意排除了華納兄弟探索頻道中的「探索頻道（Discovery）」，這表明Netflix從未對擁有或運營有線資產感興趣。

即使在WBD內部，高層也早已開始縮減HBO的線性產品，包括今年稍早關閉了HBO Family、ThrillerMax等多個複合型網路。外界預估薩蘭多斯對於HBO剩下的有線資產「不會有太多耐心」。

目前HBO有線用戶仍可免費獲得HBO Max串流服務。但在合併後需要削減成本時，Netflix很可能會質疑維持整個線性網路基礎設施的成本效益，並決定將這些剩餘的用戶強制遷移至數位平台。

Netflix買下華納兄弟探索頻，目前承諾HBO Max將繼續作為獨立串流。（圖／Getty）

線性電視的衰落是一個不爭事實。HBO在2024年黃金時段的平均觀眾人數已暴跌至15萬4,000人，比前一年下降7%，與2017年的72萬6,000人相比更是大幅滑落。這證明觀眾持續向串流媒體轉移。

十年前Netflix剛開始開發原創內容時，曾試圖透過製作《紙牌屋》等高階劇集來超越HBO。如今Netflix成功收購華納兄弟，那麼HBO付費有線電視的時代終結將只是時間問題。Netflix不再需要成為HBO或擊敗HBO，而是直接吞噬它。HBO這個品牌將成為Netflix龐大內容庫菜單上的一個新選項，標誌著一個統治了電視十餘年的敘事和商業模式的終結。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導