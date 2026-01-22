Netflix和MAPPA達成戰略合作！歐美粉絲擔心日本動畫將淪為「西方說教」工具

Netflix（網飛）於 2026 年 1 月 21 日正式宣布，將和製作《鏈鋸人》、《咒術迴戰》、《進擊的巨人 The Final Season》日本知名動畫公司 MAPPA 達成進一步的戰略合作夥伴關係。根據雙方聲明，這次合作不只有單純的發行和播放，而是從動畫製作的故事開發、企劃制定到周邊商品展開 。

MAPPA 近幾多部動畫、劇場版都受到全球粉絲喜愛。（圖源：チェンソーマン【公式】）

根據官方資訊，MAPPA 社長大塚學表示，工作室需要在維持創作獨立性的同時，主動去了解並滿足全球觀眾的需求；Netflix 方面則強調將獨家在全球同步發行 MAPPA 的新作，希望通過結合雙方的優勢，為國際市場帶來更多高品質的動畫內容 。

然而，這項強調「面向全球觀眾」的深度合作消息曝光後，卻在歐美社群引發了不小的恐慌。許多日本動漫愛好者擔心，當日本動畫製作過度迎合西方所謂的「現代化」與「全球化」標準時，可能會受到 DEI（多元、公平與共融）政策的影響，導致創作內容受到限制或遭到修改 。

網友都表示：「希望不要為了迎合西方市場而失去日本動畫特有的靈魂」、「過多的外部干涉會讓作品變成迎合政治正確的產物，而不是純粹的創作 」畢竟擔心也並不是空穴來風，社群多次提到當年的《電馭叛客：邊緣行者》作為前車之鑑，當時歐美製作人員曾認為蘿莉體型的角色「蕾貝卡」（Rebecca）不符合夜城的設定與氛圍，最終是在動畫公司 TRIGGER 的堅持下該角色才得以保留，最終瑞貝卡反而成為該劇人氣最高的角色之一。