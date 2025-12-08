Netflix執行長已經見過川普 好萊塢群起反對併購案
就在媒體爆料，在美國時間上週五Netflix公佈併購華納兄弟之前，聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）就已經先跑去白宮找川普總統。川普本人也在美國時間11月7日週日晚間，證實他們的確在宣佈之前碰過面。
川普被問到，是否知悉Netflix併購華納兄弟的案子，他表示：「Netflix是很棒的公司，他們表現無比傑出。執行長也是很棒的人，我很尊敬他。但這會牽涉到市場佔有率，所以還要觀察看看。」至於他是否會點頭批准併購案，川普回答：「這是關於很大的市場佔有率，當華納兄弟被併購時，的確會影響佔有率上升，我不曉得，這要讓經濟學家來解釋...我也會參與這個決定，但這個市場佔有率會改變。」
至於他跟泰德薩蘭多斯的會面，川普說對方的確有來白宮，「上週在橢圓辦公室見面。我非常尊重他，他很棒。」但他強調，並未做任何承諾，保證會讓併購案過關。
外界會關心他們是否有私下會面，當然是因為今年天舞傳媒（Skydance）為了順利併購派拉蒙，需要川普點頭，於是讓CBS電視網在跟川普的訴訟官司選擇低頭、賠錢；之後CBS電視網深夜談話節目《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert），則大肆批評此舉形同讓步，結果沒多久就下令節目明年月停播。之後ABC電視網又因為節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），評論美國保守派意見領袖查理柯克（Charlie Kirk）事件，主動把節目停播，輿論一片譁然。種種風向都顯示，川普的意見絕對可以左右媒體界的決定，也讓Netflix併購案備受關注。
此外一早Netflix主動寄信給所有的訂戶，表示併購案在即，將有更多的內容加入Netflix平台，但沒有提到未來HBO或HBO Max的節目是否會在Netflix出現，表示目前一切都沒有改變，兩個串流平台會各自運作下去。
不過美國演員工會（SAG-AFTRA）、導演工會（DGA）、製片工會（PGA）、編劇工會（WGA），都先後對此併購案表示抱持遲疑的立場，認為這起併購是為了兩間公司的股東利益優先著想，但肯定會對於樂產業的未來造成深遠的影響，特別是那些依賴於娛樂產業的維生的人。他們希望併購案應該能製造更多的就業機會，而非更少，「必須在尊重人才的前旗下進行，對於這起交易，都應該以工會成員的最佳利益為標準，並且在對交易細節進行完整與徹底的分析後、特別是關注於工作機會上，再發表工會的立場。」編劇工會則是採取反對的態度，認為此舉違反了反壟斷法，認為併購案必須被阻止。
