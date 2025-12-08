Netflix天價併華納兄弟探索 川普表態「可能會有問題」將介入

美國總統川普對Netflix計劃以720億美元（約2.2兆元新台幣）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的旗下的電影工作室及HBO串流網路表達疑慮。他在當地時間7日於華府的活動上稱，Netflix已擁有很大的市占率，2家公司合併後的規模「可能會是個問題」。

川普7日出席甘迺迪中心榮譽獎（Kennedy Center Honors）頒獎典禮。（圖／美聯社）

根據《BBC》、《CNBC》等外媒，川普在甘迺迪表演藝術中心的活動上說，Netflix擁有「非常大的市場份額」，若交易完成市占率將「大幅上升」。這位美國總統強調，他將親自參與審批決定，並反覆提及Netflix的市場規模問題。

川普也透露，Netflix聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）近期曾訪問橢圓形辦公室。他稱讚薩蘭多斯是「偉大的人」，完成了電影史上「最偉大的工作之一」。薩蘭多斯先前承認，這項協議可能讓投資者感到驚訝，但他表示這是讓Netflix在「未來幾十年」取得成功的機會。

這項交易預計將將鞏固Netflix的龍頭地位。 （圖／美聯社）

這項交易於5日宣布，將使Netflix取得華納兄弟探索旗下《哈利波特》、《權力遊戲》等全球知名娛樂特許經營權。交易預計在華納兄弟探索於2026年下半年完成業務分拆後正式完成。

不過，這項交易引發業界和政界強烈反彈。美國作家協會（Writers Guild of America）東部和西部分會呼籲阻止合併，稱「世界最大的串流公司吞併其最大競爭對手之一，正是反壟斷法旨在防止的情況」。協會也警告，這項交易的結果將「消除工作機會、壓低工資、惡化所有娛樂產業工作者的條件、提高消費者價格，並減少所有觀眾的內容數量和多樣性」。

圖為位於美國加州伯班克（Burbank）的華納兄弟片場。（圖／美聯社）

民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）也指出，這項交易「看起來像是反壟斷的噩夢」。她並警告，Netflix與華納兄弟探索合併將創造一個「控制近一半串流市場的大型媒體巨頭」，恐迫使美國人面臨更高的訂閱價格和更少選擇。

司法部競爭部門負責監督重大合併案，若認定合併後的企業在串流市場占比過高，可能會認定該交易違法。川普政府高級官員也透露，政府對這項交易持「高度懷疑」態度。《BBC》已聯繫Netflix、華納兄弟探索和白宮尋求評論。

