Netflix天價收購華納震撼全球！美議員痛批「反壟斷惡夢」恐危及市場、勞工與觀眾

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix昨(5)日正式宣布以827億美金(約台幣2兆5876億8300萬)收購華納兄弟探索(WBD)影視與串流事業的震撼案持續在美國政壇引發爭議，不僅民主、共和兩黨議員都提出警告，產業觀察者也憂心此案將改寫好萊塢競爭版圖。

首先跳出反對的是麻州民主黨籍重量級參議員伊莉莎白華倫(Elizabeth Warren)，她昨發表聲明直言：「這項交易看起來就是一場『反壟斷惡夢』。Netflix 與華納兄弟若合併，將誕生一個掌控近半串流市場的龐然巨獸——不僅恐迫使美國人面臨更高訂閱費與更少選擇，也會讓美國的勞工處境更加不穩。」華倫並呼籲川普政府與司法部應確實「執行」反壟斷法規。

華倫更批評：「在唐納川普任內，反壟斷審查流程已變成政治偏袒與腐敗的污水池。司法部必須公正、透明地執行全國的反壟斷法，而不是利用華納兄弟併購案的審查來招攬影響力交易與賄賂。」

反彈聲浪不僅來自民主黨，共和黨籍加州眾議員達洛伊薩(Darrell Issa)也曾於11月13日致函白宮官員，警告Netflix具備巨大、不受制衡的市場力量。他在信中寫道：「擁有逾3億全球訂閱用戶與龐大內容庫的Netflix，目前掌握『無可匹敵的市場力量』。」

產業界人士也提出警訊。曾任Hulu執行長的傑森基拉(Jason Kilar)在社群發文指出：「如果這是我的任務，我想不到比把 WBD賣給Netflix更能有效削弱好萊塢競爭的方式。」他強調所謂競爭，是指市場中應存在「足夠多活躍且強大的企業，能在未來數十年持續積極競爭電影、影集、現場節目等內容的製作與發行」。

目前Netflix在全球擁有超過3億串流訂閱戶，儘管今年已停止公布季度訂閱數，但仍是世界最大串流平台之一。相較之下，WBD在2025年第三季擁有1.28億訂閱者，較上一季增加 230 萬，涵蓋HBO Max、Discovery+ 以及旗下體育串流服務。

Netflix昨在聲明中表示，若收購順利，至少在初期將維持HBO Max與華納兄弟製片部門的獨立運作，甚至華納的電影仍會在戲院放映，強調此案將讓消費者享有「更多選擇與更高價值」。官方說法指出：「加入華納深厚的電影與電視庫存，以及HBO和HBO Max節目後，Netflix會員將有更多高品質內容可選擇。」同時Netflix也暗示可能推出Netflix與HBO Max的綑綁方案，並稱此收購將為創作者帶來「更多機會」。

Netflix也強調，自己距離「壟斷」仍有相當距離，因為公司高層時常在財報會議指出，即便在美國等成熟市場，Netflix占整體電視收視時間仍不到10%。根據尼爾森(Nielsen)統計，2025年10月Netflix在美國電視觀看時間占比為8%，落後YouTube的12.9%；WBD(含HBO Max與Discovery+)占比則僅 1.3%，這些數據也被Netflix視為反駁外界壟斷質疑的依據。

