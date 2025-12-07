Netflix天價收購華納！李安吐真實心聲 無奈台灣市場萎縮
知名導演李安今（7）日出席《十年一覺電影夢：李安傳》新版發表會，該書講述李安最純粹的電影生涯前十年，他也在現場談及從影多年的心路歷程，被問及近日Netflix併購華納一事，李安也吐露自身看法。
Netflix近日宣布以720億美元（約新台幣2.25兆元）收購華納兄弟（Warner Bros. Discovery, WBD）串流服務與HBO Max 與 HBO 相關影視資產，消息一出震驚外界。李安今出席活動時被問及此事，「現在就是大統籌的東西，小的特殊的就比較難，從電影到國家都是這樣，它就有一個法則，我希望我們還是努力的做一些比較特殊性 」。
李安認爲，獨特的東西依然很重要，「希望大的裡面也撥出一小部分來做，不過現在創作越來越容易，說不定可以殺出一些血路。」至於是否有機會拍攝網路電影，李安則說現在創作越來越容易，「我還是希望能夠比較珍貴的拍電影，因為隨意拍的很多人都可以拍，像我這種可以發揮特長的，機會比較難」。
談及對於台灣新銳導演的期望與勉勵，李安坦言，「台灣的市場在萎縮，我滿同情他們」，笑說看到比較絕望的事情不太會分享給後輩，希望他們能夠創新，「我想每一代都有每一代的掙扎，我用我的經驗告訴他們，他們也不一定要照著做，可是我想有一個前輩在那邊講，我覺得他們心裡會舒服」，希望藉由與新導演們交流，帶給他們鼓勵。
