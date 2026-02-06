Netflix字幕災難擴大！《咒術迴戰》也淪陷，繼《葬送的芙莉蓮》後再爆離譜機翻

在 Netflix 字幕品質爭議尚未平息之際，翻譯災情如今再度擴大！繼《葬送的芙莉蓮》被網友抓出大量離譜錯譯後，就連人氣作品《咒術迴戰》也正式淪陷，多個關鍵名詞、角色稱呼與劇情核心設定被翻到幾乎無法辨識，引發社群熱議，不少觀眾直言這是「全面機翻未校對」的災難。

網飛翻譯全面淪陷（圖源：咒術迴戰）

在《咒術迴戰》新一集上線後，有觀眾赫然發現包含前幾集的字幕幾乎全面崩壞，原本的作品名稱竟被翻成「柔術迴戰」，核心篇章「死滅迴游」變成「死亡淘汰賽」，角色五條悟更出現荒謬的「免費的五條悟（Free Gojo Satoru）」直譯版本。

廣告 廣告

更誇張的是，重要設定「咒胎九相圖」被硬翻成「死亡繪畫子宮」，角色脹相直接變成「長草」，術式名稱也頻頻出現字面誤譯如「閒置變形術」等讓人完全看不懂的內容，不少網友形容根本像是語音辨識後再丟進老舊機器翻譯引擎，完全沒有經過任何校對。社群平台瞬間湧入大量嘲諷留言：「原來是在打柔術比賽」、「登入就送免費五條悟」、「這翻譯比盜版漢化還扯」、「AI都不會翻這麼爛」，甚至有人直言這種品質是在測試觀眾忍耐極限。

「無為轉變」變成「閒置變形術」（圖源：咒術迴戰）

事實上，字幕風暴早已在另一部《葬送的芙莉蓮》爆發，多名角色名稱被強行英譯化再翻回中文，「芙莉蓮」變成「佛萊倫太太」、「欣梅爾」成了「英雄海默爾」，修塔爾克甚至被翻成其他作品角色名，日常對白也出現大量語意錯置與機翻直譯情況。

不少觀眾回報，這些錯誤並非首播即存在，而是近期突然整批字幕被替換成問題版本，讓人懷疑原本正常的翻譯檔被撤換，改成疑似自動化處理後直接上線的版本。

綜合目前觀察，許多動漫迷認為問題很可能來自日文先轉英文，再由英文機翻中文的流程，甚至不排除直接透過語音辨識生成文本後翻譯，才會出現大量同音誤判與專有名詞災難性錯置。更諷刺的是，不少人實測市面免費 AI 翻譯工具，品質反而明顯優於 Netflix 現行字幕版本，無法理解 Netflix 這一步決策到底是如何進行的。