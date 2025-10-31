Netflix宣布將實施「1拆10」股票分割 週四盤後價反彈逾3%

串流影音平台龍頭 Netflix（NFLX）周四（30日）美股盤後宣布，將實施「1拆10」股票分割計畫，預計 11 月 17 日起以拆股後的新價格開始交易。 圖：翻攝自Netflix官方部落格

[Newtalk新聞] 串流影音平台龍頭 Netflix（NFLX）周四（30日）美股盤後宣布，將實施「1拆10」股票分割計畫，預計 11 月 17 日起以拆股後的新價格開始交易。此舉可望使本身價格昂貴的股份，透過價格下調讓更容易被散戶接受。

Netflix 表示，截至 11 月 10 日仍持有股份的股東，本身每持有 1股將額外獲得 9股。預計 11 月 14將日收到配股，股票將於 11 月 17 日（周一）開始以拆股後的新價格進行交易。

近三年來，Netflix 股價一路飆升，迄今來到每股 1,089美元。而 Netflix 目前也是 S&P 500 指數中 10檔股價登「一千美元俱樂部」的成分股之一。對於高股價的公司而言，股票分割是一種常見的做法，Netflix 先前曾於 2004 年、2015 年兩度實施股票分割。

該公司表示，「做出這項改變，是為了將公司普通股市價重置於員工能承受的範圍內，以便其更容易參與公司的股票期權計畫。」若成功進行拆分，可望每一股價格來到更親民的約 110多元。

就分割機制而論，「1拆10」不會改變公司基本面與總市值、本益比（PE ratio）等評價，但每股盈餘（EPS）、每股淨值、期權執行價格等數據將按比例調整；選擇權與相關合約亦會由交易所與清算機構進行相應調整，投資人只需留意券商通知與權利分派基準日。

消息公布後，Netflix 盤後急彈3.21%；最新報價為 1,122.97美元，周四收跌 1.04%，年初至今已漲約 22.8%。

▲Netflix 股價今年來已大漲 22.8%。 圖：GoogleFinance

