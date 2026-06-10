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Netflix宣布推出行動裝置重大更新，直式影片牆重塑手機娛樂體驗。業者提供



Netflix 今日（6/10）舉辦亞太區產品與技術創新發表會，宣布推出行動裝置重大更新，有別於傳統橫向瀏覽為主的操作方式，Netflix 新的行動裝置版導入專為手機設計的「片段」功能，以直式影片牆打造沉浸式的視覺探索體驗，讓會員能以更直覺、即時的方式探索內容。看到感興趣的作品時，也能直接觀看、加入片單或分享給朋友。

Netflix 在發表會中，展示平台如何重新打造手機使用體驗，創新的內容探索，以及遊戲相關最新消息。

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Netflix 產品與技術長 Elizabeth Stone 指出，亞太區是 Netflix 團隊不可或缺的創新靈感泉源。目前全球有將近10億人口使用 Netflix，娛樂已突破傳統串流，必須針對全球演進的品味進行在地化、個性化編排。

她舉出三個例子，是亞太區近一年來成功的頂級案例；包括韓國熱劇：《苦盡柑來遇見你》（When Life Gives You Tangerines），成功引爆全球。還有日本體育獨家直播「世界棒球經典賽（WBC）」，創下日本有史以來最高觀看紀錄。以及在台灣直播的《赤手獨攀台北101直播》（Skyscraper Live in Taipei），高居吸睛榜首。

針對風起雲湧的 AI 趨勢，Elizabeth Stone 強調，Netflix 應用 AI 已有十多年歷史。今年第一季起，Netflix 開始全面導入基於生成式 AI 驅動的目錄理解能力，協助會員在極短時間內裁決該看什麼、該玩什麼，實質推高了全球用戶的參與度與黏著度。

Netflix 產品設計師 Kim Ho 則指出，行動裝置 App 更新的核心目標是為會員提供個人化、互動性強且沉浸式的手機使用體驗，無論是經典影集、熱門電影，或是 Podcast、直播節目，透過全新介面，這些內容都能根據每位使用者的喜好精心挑選，隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的精彩內容。

不只內容搜尋快速直覺，Netflix 也透過更多元創新的個人化體驗幫助會員發掘下一個最愛。全新專區「看你最愛的書躍然眼前」將 Netflix 豐富的書籍改編作品整合至首頁提供粉絲自在探索。專區打破傳統片單框架，依據九大讀者類型（如喜愛震撼劇情轉折、享受戀愛心動時刻或網路漫畫迷等）分類推薦，更讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆建立專屬的待看片單。「看你最愛的書躍然眼前」專區已於6月2日全球正式推出。

全新「看你最愛的書躍然眼前」專區幫助會員找到下一個最愛。業者提供

Netflix 亞太區產品企劃資深總監 Eugenie Yeo 談到「看你最愛的書躍然眼前」等推薦專區時表示，在這些推薦機制的背後，我們的初衷都是一樣的：仔細思考如何真實地呈現每一個故事。即使是同一部精彩作品，Netflix也會以專屬於您的方式推薦，當您一眼認出推薦內容「就是為我而準備」的時候，才真正發揮到推薦的價值。

Eugenie 進一步指出，Netflix 的任務是將智慧推薦技術結合對會員喜好的深刻洞察，讓尋找內容的過程不僅輕鬆簡單，更是一種享受。

展望未來兩年，Eugenie 強調 Netflix 正全面利用全新的生成式 AI技術，將內容探索推向「對話性（Conversational）」與直覺的全新高度，精準在當下將卓越故事交付到對的人眼前，大幅縮減消費者無效「翻滾滑動」的負擔。這種內容探索的進化，能將 Netflix 每年高達數百億的創意投資與內容開發，爆發出成倍的實質回報。

《Kpop 獵魔女團》遊戲6月20日上線

除了探索體驗的更新，遊戲也是 Netflix 娛樂全球的重要一環。身為家長信任的影視觀看平台，Netflix 今年4月推出專屬應用程式「Netflix 兒童樂園」結合探索、學習與玩樂，帶給會員無廣告、無遊戲內交易，闔家安心的娛樂新天地。

發表會現場也公開了重磅消息，人氣動畫電影《Kpop 獵魔女團》遊戲即將在6月20日上線 Netflix 兒童樂園，包含 Honmoon Beats 節奏遊戲在內一共六款迷你遊戲，無論大人小孩都能踏進《Kpop 獵魔女團》的世界，與喜愛的英雄們暢玩探索。

Netflix 遊戲總經理 Lisa Burgess 解釋，遊戲事業的使命正是 Netflix「娛樂全球」這個願景的延伸。她表示，一直以來，娛樂全球代表著為觀眾帶來精彩絕倫的影集與電影。然而當今「娛樂」的範疇更廣泛了——全球已有超過30億人在玩遊戲。遊戲成為大家放鬆身心、和故事建立連結、身歷其境體驗故事的主要方式之一。Netflix 遊戲的願景是進一步提升會員訂閱的價值，讓大家不僅能觀賞精彩的故事，更能親自走進故事、盡情遊玩。

Lisa Burgess補充，Netflix 因為是全訂閱制，其遊戲設計能「百分之百純粹為了樂趣而生」，無需為了點擊率或插播廣告扭曲設計。

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