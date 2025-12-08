Netflix宣布收購華納兄弟！好萊塢工會與影院聯盟聯手抵制
好萊塢各大工會與戲院業者5日針對Netflix以720億美元（約合新台幣2.25兆元）收購「華納兄弟探索公司」（Warner Bros Discovery）的計畫發出警告，擔憂若交易通過監管審查，將造成工作機會流失、權力過度集中，並減少院線電影的上映數量。
據《路透社》報導，此項交易將把串流巨頭華納兄弟探索的HBO品牌納入Netflix旗下，同時讓Netflix掌控歷史悠久的華納兄弟影業（Warner Bros. Pictures）。Netflix已透過加速從戲院放映轉向家庭串流的變革，徹底改變好萊塢的格局。
推出《怪奇物語》（Stranger Things）與《魷魚遊戲》（Squid Game）的Netflix，若完成此次收購，將可能取得華納兄弟旗下的重量級作品，包括《蝙蝠俠》（Batman）與《北非諜影》（Casablanca）等知名系列。
「這項併購必須被阻止。」美國編劇工會東部分會與西部分會（Writers Guild of America East and West）在聲明中表示，「全球最大的串流公司吞併其主要競爭對手之一，正是反壟斷法所要阻止的情況。」
此交易正在美國與歐洲接受反壟斷審查，美國政界人士也已表達質疑態度。代表電影、電視、有線電視、廣播新聞、Podcast與線上媒體編劇的「編劇工會」警告，此併購將造成裁員、工資下降、消費者價格上升，以及娛樂產業工作條件惡化。Netflix則表示，預期在交易完成後第３年，每年至少可節省20億至30億美元成本。
代表美國3萬個戲院銀幕，及全球2萬6千個銀幕的「影院聯盟」（Cinema United）指出，Netflix與華納的併購可能使美國年度國內票房縮減25％。
對此，Netflix目前會將部分電影先行於戲院上映，再上架給訂戶觀看，並表示將維持華納兄弟電影的院線發行，並持續支持好萊塢的創意工作者。
Netflix還強調，併購將讓訂戶獲得更多影視內容，並提升其美國境內製作規模與長期原創內容投資，同時創造更多工作機會與創作人才空間。華納兄弟探索公司目前尚未回覆《路透社》對反對者意見的置評請求。
然而，影院聯盟主席奧利瑞（Michael O'Leary）稱此併購為「前所未見的威脅」，並質疑Netflix是否將維持現行的發行規模，「為了符合獎項資格，只在少數影院做零星且大幅縮短的上映，並不能稱為對院線放映的承諾。」
代表影視產業司機、選角人員、技工等工作的「好萊塢卡車司機工會」（Hollywood Teamsters）同樣反對此交易，呼籲「在各級政府全面反對」，並敦促反壟斷執法機關拒絕此併購案。
工會在聲明中指出：「我們立場明確，任何產業因貪婪驅動的企業權力整併，都會直接威脅工會的良好工作、會員生計，以及我們產業的存續。」
不過「美國導演工會」（Directors Guild of America，DGA）則較為保留，表示仍有許多重大疑慮需要與Netflix討論，「我們將與Netflix會面，提出我們的擔憂並瞭解其對公司未來的願景。在完成必要的盡職調查之前，我們不會進一步評論。」
代表全球約160,000名媒體專業人士的「演員工會—美國電視和廣播藝人聯合會」（SAG-AFTRA）則指出，此併購「引發許多嚴重問題」，並將於分析交易後再就其對會員的影響發表評論。
