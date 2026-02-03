Netflix宣布直播BTS回歸首秀！3/21演唱會全球同步放送

韓國人氣天團BTS防彈少年團在去年結束軍白期後，今年正式宣布將在3月以完整體回歸，並於4月展開世界巡迴演唱會，其中也包含台灣場次，確定11月降臨高雄一連開唱三天。今（3）天Netflix更重磅宣布，全員回歸後的首秀「BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG」，將在3月21日以獨家直播的方式播出，讓不能到現場的全球粉絲都能在線上同步收看！

「BTS THE COMEBACK 演唱會 | ARIRANG」是由七名成員RM、Jin、SUGA、J-hope、Jimin、V與Jung Kook全員退伍後，首次以完整體形式舉辦的現場演出，Netflix與其所屬經紀公司BigHit Music在3日表示，這場回歸舞台將在首爾知名地標「光化門」進行現場直播，讓粉絲一同慶祝全新專輯《ARIRANG》 的發行，並將同步在3月21日台灣晚間7點於Netflix對全球用戶播放。此外，紀錄片《BTS：天團回歸》也緊接著在3月27日上架串流平台。

