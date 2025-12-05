Netflix宣布達成協議！重磅收購華納探索

▲影音串流平台巨頭Netflix，今（5）日宣布已達成收購華納探索（Warner Bros. Discovery）的協議，收購價為每股27.75美元，此舉將大幅重塑好萊塢內容版圖。（圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 影音串流平台巨頭Netflix，今（5）日宣布已達成收購華納探索（Warner Bros. Discovery）的協議，收購價為每股27.75美元，此舉將大幅重塑好萊塢內容版圖，不過，競標收購失敗的派拉蒙（Paramount Skydance）已經發聲抗議交易過程不公，預料美國競爭監管機構將介入調查，併購案是否能夠真正通過仍待後續觀察。

根據《BBC》報導，Netflix成功擊敗了派拉蒙與Comcast等競爭對手，派拉蒙律師已經在本週發聲，對於交易過程中的公平性表達質疑，認為華納對Netflix偏心。

分析師沃爾（Emma Wall）表示，Netflix的收購案僅包括華納的電影與電視製片廠以及串流媒體資產等等，這些被認為是表現較良好的業務部分，收購協議完成後華納將進行分拆作業。而派拉蒙的收購案則是將華納旗下所有業務全部包括入內，包括那些表現沒那麼出色可能會拖累盈利的業務，因此，在被Netflix擊敗後，派拉蒙認為華納並未作出最符合其自身利益的決定。

沃爾指出，收購案最終目的就是要打動被收購的企業，「若因此發生爭吵，就有點與原意背道而馳了」。然而，無論如何美國競爭監管機構都可能介入調查，因為華納不管是被Netflix或派拉蒙收購，都會產生一個新的全球影音娛樂巨頭，很難不引起監管機構關注。

好萊塢將迎大地震

影音專家哈林頓（Tom Harrington）表示，很難判斷Netflix收購華納能否獲得監管機關的批准，若是順利過關，此舉將會改變好萊塢的格局，對電影業產生巨大的影響。雖然Netflix對於電影產業也有幫助，但總的來說，Netflix的串流服務削弱了傳統電影院的價值，而隨著Netflix與華納合併，可能會大幅減少未來電視和電影的產製數量，恐將引起好萊塢相關工會的抗議。

哈林頓表示，對消費者來說，合併也可能會導致成本上升，因為Netflix很可能據此調漲價格。

